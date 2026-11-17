ASELSAN afirmă că sistemul său electromagnetic EJDERHA AD 200 a reușit să scoată din funcțiune 51 de drone lansate simultan, în doar câteva secunde. Reprezentanții companiei susțin că demonstrația reprezintă un record mondial.

Sistemul antidrone EJDERHA AD 200 Foto: X@TyrannosurusRex

Compania turcă din industria de apărare ASELSAN a anunțat că sistemul său antidrone EJDERHA AD 200, bazat pe tehnologia electromagnetică de mare putere (HPEM), a neutralizat simultan 51 de aparate de zbor fără pilot, în câteva secunde.

Demonstrația a avut loc duminică, iar numărul dronelor a fost ales pentru a marca împlinirea a 51 de ani de la înființarea companiei.

Președintele și directorul general al ASELSAN, Ahmet Akyol, a declarat că testul reprezintă un record mondial.

Potrivit acestuia, toate cele 51 de drone au fost neutralizate printr-o singură comandă, fără utilizarea rachetelor sau a muniției convenționale.

Akyol a descris EJDERHA drept primul sistem din lume care ar fi reușit să neutralizeze simultan un asemenea număr de drone printr-o singură apăsare de buton.

Cum funcționează sistemul electromagnetic

Spre deosebire de sistemele antiaeriene convenționale, care folosesc proiectile sau rachete pentru distrugerea țintelor, EJDERHA AD 200 utilizează impulsuri de energie electromagnetică de mare putere.

Acestea sunt concepute pentru a perturba sau distruge circuitele electronice ale dronelor, făcând imposibilă funcționarea sistemelor de control.

Potrivit ASELSAN, echipamentul identifică țintele cu ajutorul radarului, le urmărește prin intermediul camerelor electro-optice și direcționează apoi fasciculul electromagnetic asupra acestora.

Energia emisă poate perturba, reseta, dezactiva sau deteriora componentele electronice ale aparatelor de zbor fără pilot.

Tehnologia este concepută pentru a combate inclusiv atacurile în care mai multe drone sunt lansate simultan, într-o formație coordonată.

Două scenarii de testare

În cadrul demonstrației, ASELSAN a prezentat sistemul în două scenarii distincte, menite să evidențieze capacitatea acestuia de a face față unor tipuri diferite de amenințări aeriene.

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În primul test, EJDERHA AD 200 ar fi neutralizat două drone controlate prin fibră optică, aflate la o distanță de aproximativ un kilometru.

Acest tip de aparat reprezintă o provocare pentru multe sisteme antidrone convenționale, deoarece comenzile sunt transmise printr-un cablu de fibră optică, nu prin unde radio, ceea ce reduce eficiența unor metode obișnuite de bruiaj electronic.

În cel de-al doilea scenariu, sistemul a fost testat împotriva unui grup de 51 de drone lansate simultan, pentru a simula un atac coordonat de tip roi.

Compania susține că echipamentul poate combate mai multe categorii de aparate fără pilot, inclusiv drone cu aripă fixă care zboară la altitudine joasă, platforme FPV controlate prin conexiuni cu fir sau fără fir și drone echipate cu motoare cu ardere internă.

O înregistrare video a demonstrației a fost publicată pe YouTube.

Un element al unui sistem de apărare pe mai multe niveluri

Specialiștii din domeniul apărării consideră că tehnologia electromagnetică poate completa sistemele convenționale de apărare antiaeriană, dar nu le poate înlocui în totalitate.

Potrivit publicației Defence Blog, ASELSAN consideră că EJDERHA trebuie integrat într-o arhitectură de apărare antidrone pe mai multe niveluri.

Deși sistemele HPEM pot angaja simultan mai multe ținte, eficiența lor poate fi influențată de distanță, condițiile meteorologice și particularitățile mediului operațional.

În aceste situații, armele convenționale ar putea rămâne necesare pentru neutralizarea amenințărilor pe care sistemele electromagnetice nu le pot combate eficient.

Ahmet Akyol a declarat că EJDERHA a ajuns în etapa de utilizare operațională și a intrat în producția de serie.

Alte sisteme antidrone dezvoltate de ASELSAN

Compania turcă dezvoltă și alte echipamente destinate combaterii aparatelor de zbor fără pilot, pe care le consideră complementare sistemului electromagnetic.

Printre acestea se numără:

-KANGAL – sisteme de război electronic destinate bruiajului și perturbării comunicațiilor;

-sisteme de armament convențional – pentru interceptarea și distrugerea fizică a dronelor;

-GÖKBERK – un sistem de apărare bazat pe tehnologie laser de mare putere;

-GÖKALP – o dronă interceptoare destinată combaterii altor aparate de zbor fără pilot.

Prin dezvoltarea acestor tehnologii, ASELSAN urmărește să ofere soluții integrate pentru contracararea amenințărilor reprezentate de drone, într-un context în care atacurile cu aparate fără pilot au devenit o componentă tot mai importantă a conflictelor moderne.