Zelenski merge în Turcia, la invitația lui Erdogan. Ce vor discuta cei doi lideri

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni sâmbătă, 31 octombrie, la Istanbul, cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Volodimir Zelenski și Recep Erdogan Foto: X @trpresidency

Potrivit Clash Report, invitația a venit din partea turcă. Cei doi lideri se vor întâlni la Istanbul pentru a discuta despre consolidarea cooperării bilaterale, precum și despre evoluțiile regionale și internaționale, în special războiul dintre Rusia și Ucraina și securitatea din Marea Neagră.

Comunicatul nu precizează locul exact din Istanbul în care vor avea loc discuțiile și nici dacă sunt planificate semnarea unor acorduri.

De asemenea, vizita nu a fost prezentată drept o nouă rundă de negocieri de pace.

Site-ul citat subliniază că anunțul vine la două zile după ce Erdoğan a discutat telefonic cu președintele american Donald Trump, pe 28 octombrie.

Potrivit Direcției de Comunicare a Președinției turce, liderul de la Ankara a declarat că Turcia este pregătită să contribuie la eforturile de relansare a procesului diplomatic dintre Ucraina și Rusia și la încheierea războiului.

Cei doi au discutat și despre Strâmtoarea Ormuz și situația din Yemen.

Trump l-a sunat din nou pe Erdoğan pe 29 octombrie, în timpul unei cine organizate cu ocazia Zilei Republicii, la care participau liderii prezenți la summitul Organizației Statelor Turcice de la Ankara.

Comunicatul turc a precizat doar că Trump a transmis urări de succes participanților la summit, fără să ofere alte detalii despre convorbire.

Ankara le-a cerut deja, în august, celor două țări beligerante să aplice un moratoriu, în urma unei intensificări a atacurilor vizând nave comerciale la Marea Neagră.

Aproximativ 25 de nave turcești, majoritatea sub pavilion străin, au fost ținte ale unor atacuri în această vară, potrivit Camerei turce de Comerț Maritim Imeak.

Mai multe dintre aceste nave au fost ținte ale atacurilor cu dronă atribuite Ucrainei, care vrea astfel să perturbe exporturile de cereale și de hidrocarburi ale Rusiei. Ankara l-a convocat la sfârșitul lui august pe ambasadorul Ucrainei în Turcia, în urma unui atac împotriva unei nave turce la Marea Neagră și a celei de-a doua nave, venită să o remorcheze pe prima.