China a testat primul zbor al celui mai mare „avion-dronă" din lume. Un portavion aerian fără pilot, capabil să lanseze roiuri de UAV-uri

Publicat:

China marchează o nouă escaladare în cursa tehnologică militară. Beijingul a efectuat joi primul zbor al lui Jiutian SS-UAV, un aparat de zbor fără pilot pe care îl prezintă drept cel mai mare „avion-portavion” din lume. Platforma a fost expusă publicului în 2024, la salonul aeronautic de la Zhuhai, iar acum intră în etapa testelor operaționale, relatează Bloomberg.

Avionul-dronă chinezesc/FOTO:X
Avionul-dronă chinezesc/FOTO:X

Capabil să transporte până la șase tone, cu opt puncte de prindere pentru bombe ghidate, rachete aer-aer, rachete antinavă și chiar drone kamikaze, Jiutian poate găzdui peste o sută de micro-dronuri concepute să fie lansate în roi, pentru a copleși apărarea antiaeriană a adversarului. Tocmai această capacitate l-a făcut să fie comparat cu un portavion convențional, deși în miniatură și în formă aeriană. Numele său, „Jiutian” – „Cele nouă ceruri” – trimite la simbolistica chineză a înălțimilor extreme.

Dimensiunile uriașe ale aparatului ar putea însă compromite în anumită măsură discreția în misiuni de luptă, avertizează experți în armament.

Programele Beijingului în domeniul sistemelor fără pilot avansează totuși într-un ritm accelerat. China își etalează tot mai des noile platforme, inclusiv nave de desant de nouă generație – catalogate deja ca fiind cele mai mari de acest tip. La parada militară din septembrie, președintele Xi Jinping a prezentat drone de luptă de ultimă generație, în cadrul unui eveniment care a pus în lumină și ambițiile nucleare ale Beijingului, precum și efortul de modernizare completă a armatei chineze.

Rămâne însă un revers al medaliei. Potrivit evaluărilor serviciilor de informații americane, sectorul militar al Chinei este afectat de corupție sistemică, afectând calitatea armamentului și eficiența unor unități cheie – inclusiv forțele responsabile cu rachetele balistice și arsenalul nuclear. Aceste vulnerabilități ar putea cântări greu într-un eventual conflict legat de Taiwan.

Dronele ocupă acum centrul inovației militare globale, mai ales după experiența războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Sistemele relativ ieftine au demonstrat că pot neutraliza echipamente mult mai costisitoare – de la tancuri și nave, până la alte UAV-uri.

Industria chineză de drone se sprijină pe o bază industrială masivă, în care joacă un rol decisiv companii civile precum DJI și Easy Fly Intelligent Technology. Producția lui Jiutian SS-UAV este realizată de Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd., o companie de stat din domeniul apărării.

În paralel, Beijingul joacă dublu pe frontul piețelor externe. China vinde „la preț redus” componente pentru drone către Ucraina, dar, potrivit surselor din industria de apărare, restricțiile asupra exporturilor se înăspresc constant. Chiar și încercările de a ocoli aceste blocaje prin state prietene – inclusiv țări baltice sau Polonia – sunt din ce în ce mai des zădărnicite.

Interdicțiile au un obiectiv clar: limitarea capacității Ucrainei de a produce drone, armă care s-a dovedit esențială în lovirea centrelor de comandă, logisticii ruse și infrastructurii energetice sub controlul Moscovei.

China

