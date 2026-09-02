Primarul Londrei, amendat pentru că nu ar fi plătit taxa unei mașini care nu îi aparține. Edilul spune că este „victima unei escrocherii”

Primarul Londrei, Sadiq Khan, susține că este „victima unei escrocherii”, după ce a fost condamnat în lipsă și amendat pentru că nu ar fi plătit taxa auto pentru un Nissan Micra vechi de 24 de ani, despre care autoritățile locale spun că nu îi aparține.

Sadiq Khan, primarul Londrei. Foto: Getty Images

Agenția britanică pentru permise și înmatriculări auto (DVLA) a anunțat că reanalizează cazul și investighează circumstanțele în care acesta a ajuns în instanță, relatează Sky News.

Cazul a ajuns în fața unui magistrat după ce DVLA l-a acuzat pe Khan că deținea un vehicul neînmatriculat și pentru care nu fusese achitată taxa anuală. Judecătorul l-a găsit vinovat luna trecută, în cadrul procedurii judiciare accelerate „Single Justice Procedure”, fără ca primarul Londrei să fie prezent în sala de judecată și fără să formuleze o pledoarie.

Khan a fost obligat să plătească o amendă de 220 de lire sterline, cheltuieli de judecată de 85 de lire și 35,84 de lire, reprezentând taxa neachitată pentru autoturism.

Scrisorile DVLA au ajuns la restaurantul lui Gordon Ramsay

Situația a luat o turnură neașteptată după ce documentele instanței au arătat că notificările trimise de DVLA în legătură cu presupusa datorie nu au ajuns la primarul Londrei.

Scrisorile au fost expediate la adresa 9 Endeavour Square din estul Londrei, unde se află restaurantul Bread Street Kitchen, deținut de celebrul bucătar Gordon Ramsay. Potrivit documentelor, restaurantul se află în apropierea sediului companiei care gestionează transportul public din Londra.

Nici primăria Londrei și nici compania Transport for London nu au recunoscut autoturismul ca aparținându-le. În aceste condiții, există suspiciunea că datele privind proprietarul vehiculului ar fi fost înregistrate în mod fals.

Un purtător de cuvânt al lui Sadiq Khan a declarat că primarul este „victima unei escrocherii” și a afirmat că nu este pentru prima dată când persoane necunoscute susțin în mod fals că acesta este proprietarul unui vehicul.

„Este o escrocherie, ceea ce reprezintă o infracțiune”, a declarat reprezentantul primarului.

DVLA investighează cazul

DVLA a confirmat că reanalizează situația și verifică modul în care s-a ajuns la procesul împotriva lui Sadiq Khan. Potrivit informațiilor disponibile, sunt făcute demersuri pentru redeschiderea cazului cât mai rapid.

Dacă procedura va fi reluată, Khan ar putea fi nevoit să se prezinte personal în instanță pentru a încerca să obțină anularea condamnării.

Între timp, restaurantul lui Gordon Ramsay a primit și o copie a hotărârii prin care Khan era obligat să achite, în termen de 28 de zile, suma totală de 340,84 de lire sterline. În cazul neplății, documentul menționează posibilitatea unor sancțiuni suplimentare, inclusiv intervenția executorilor judecătorești sau emiterea unui mandat pentru aducerea în fața instanței.

De ce ar fi fost trecut numele lui Khan pe mașină

Cazul apare într-un context mai larg de dispute între Sadiq Khan și o parte dintre șoferii londonezi, după extinderea zonei cu emisii ultra-scăzute (ULEZ) la nivelul întregii Londre.

Decizia primarului de a extinde ULEZ a generat critici și amenințări cu acțiuni în justiție. Unii șoferi au afirmat că intenționează să își înregistreze autoturismele pe numele lui Sadiq Khan, aparent pentru a-l face responsabil de plata taxei zilnice de 12,50 lire sterline.

Condamnarea a fost pronunțată în cadrul unei proceduri controversate

Sadiq Khan a fost condamnat pe 18 august, în cadrul „Single Justice Procedure”, o procedură introdusă în 2015 pentru soluționarea mai rapidă și mai ieftină a unor infracțiuni considerate minore.

Procedura permite unui magistrat să analizeze cazul în privat și să pronunțe o sentință fără o audiere publică tradițională. Sistemul este în prezent analizat de guvernul britanic, pe fondul criticilor privind modul în care sunt soluționate astfel de cazuri.

Documentele instanței arată că dosarul împotriva lui Khan a fost deschis după expirarea, în septembrie anul trecut, a taxei anuale pentru un Nissan Micra albastru, înmatriculat pentru prima dată în 2002.