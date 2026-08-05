Dosarul Epstein se extinde: Marea Britanie ia în calcul o anchetă independentă

Noul prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, analizează posibilitatea lansării unei anchete publice privind activitățile desfășurate în Regatul Unit de infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Ministrul britanic pentru victime, Alex Davies-Jones, a transmis că a discutat despre posibilitatea unei astfel de anchete publice cu premierul și cu secretarul Cabinetului, Antonia Romeo, după ce a fost numită din nou în funcția de ministru pentru victime luna trecută, potrivit POLITICO.

Ministrul a acuzat fostul guvern condus de Keir Starmer că nu a ascultat vocile supraviețuitorilor abuzurilor comise de Epstein și a precizat că Burnham a acceptat deja să se întâlnească cu victimele fostului finanțist.

„Analizăm această posibilitate și evaluăm ce măsuri pot fi luate”, a declarat Davies-Jones pentru emisiunea Newsnight.

„Am fost asigurată că prim-ministrul tratează această chestiune cu cea mai mare seriozitate. Se va întâlni cu victimele și analizează toate opțiunile posibile, acum că, în calitate de prim-ministru, are acces la toate informațiile necesare pentru a decide ce măsuri pot fi luate.”

Și ministrul Justiției, Jake Richards, a confirmat miercuri dimineață că ideea unei anchete se află pe agenda premierului Burnham.

„Prim-ministrul va analiza această chestiune”, a declarat Richards pentru Sky News. „Cu siguranță își va lua timpul necesar pentru a decide care este cea mai bună cale pentru victime, dar și pentru a se asigura, în mod esențial, că sunt învățate lecțiile necesare, astfel încât asemenea lucruri să nu se mai repete niciodată.”

O investigație realizată de BBC anul trecut a arătat că aproximativ 90 de zboruri asociate lui Jeffrey Epstein au aterizat sau au decolat de pe aeroporturi din Regatul Unit, iar la bordul unora dintre acestea s-ar fi aflat presupuse victime britanice.

E-mailuri publicate de Departamentul de Justiție al SUA la începutul anului au arătat, de asemenea, că ofițeri ai Poliției Metropolitane din Londra au fost instruiți să asigure securitatea pentru o cină organizată la reședința din New York a lui Jeffrey Epstein, la care a participat Andrew Mountbatten-Windsor.

În calitate de membru activ al Familiei Regale la acea vreme, prințul Andrew ar fi fost însoțit de ofițeri de protecție apropiată, ca parte a măsurilor sale de securitate. Andrew a negat întotdeauna cu fermitate orice abatere.