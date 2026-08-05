 Dosarul Epstein se extinde: Marea Britanie ia în calcul o anchetă independentă | adevarul.ro
search
Miercuri, 5 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dosarul Epstein se extinde: Marea Britanie ia în calcul o anchetă independentă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Noul prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, analizează posibilitatea lansării unei anchete publice privind activitățile desfășurate în Regatul Unit de infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Fostul prinț Andrew și Jeffrey Epstein FOTO Arhivă
Fostul prinț Andrew și Jeffrey Epstein FOTO Arhivă

Ministrul britanic pentru victime, Alex Davies-Jones, a transmis că a discutat despre posibilitatea unei astfel de anchete publice cu premierul și cu secretarul Cabinetului, Antonia Romeo, după ce a fost numită din nou în funcția de ministru pentru victime luna trecută, potrivit POLITICO.

Ministrul a acuzat fostul guvern condus de Keir Starmer că nu a ascultat vocile supraviețuitorilor abuzurilor comise de Epstein și a precizat că Burnham a acceptat deja să se întâlnească cu victimele fostului finanțist.

„Analizăm această posibilitate și evaluăm ce măsuri pot fi luate”, a declarat Davies-Jones pentru emisiunea Newsnight.

„Am fost asigurată că prim-ministrul tratează această chestiune cu cea mai mare seriozitate. Se va întâlni cu victimele și analizează toate opțiunile posibile, acum că, în calitate de prim-ministru, are acces la toate informațiile necesare pentru a decide ce măsuri pot fi luate.”

Și ministrul Justiției, Jake Richards, a confirmat miercuri dimineață că ideea unei anchete se află pe agenda premierului Burnham.

„Prim-ministrul va analiza această chestiune”, a declarat Richards pentru Sky News. „Cu siguranță își va lua timpul necesar pentru a decide care este cea mai bună cale pentru victime, dar și pentru a se asigura, în mod esențial, că sunt învățate lecțiile necesare, astfel încât asemenea lucruri să nu se mai repete niciodată.”

O investigație realizată de BBC anul trecut a arătat că aproximativ 90 de zboruri asociate lui Jeffrey Epstein au aterizat sau au decolat de pe aeroporturi din Regatul Unit, iar la bordul unora dintre acestea s-ar fi aflat presupuse victime britanice.

E-mailuri publicate de Departamentul de Justiție al SUA la începutul anului au arătat, de asemenea, că ofițeri ai Poliției Metropolitane din Londra au fost instruiți să asigure securitatea pentru o cină organizată la reședința din New York a lui Jeffrey Epstein, la care a participat Andrew Mountbatten-Windsor.

În calitate de membru activ al Familiei Regale la acea vreme, prințul Andrew ar fi fost însoțit de ofițeri de protecție apropiată, ca parte a măsurilor sale de securitate. Andrew a negat întotdeauna cu fermitate orice abatere.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
digi24.ro
image
O șoferiță cu alcoolemie de peste 3 la mie a fost reținută după ce a provocat un accident pe „Drumul Morții”
stirileprotv.ro
image
Câți BANI are Mirabela Grădinaru! Cum arată declarația de avere a parteneri președintelui Nicușor Dan
gandul.ro
image
„Ninsoare” în mijlocul verii la Roma. Povestea Miracolului Zăpezii de la Santa Maria Maggiore
mediafax.ro
image
„Se știe că Tănase e mai acid în declarații”. Dezvăluiri despre relația dintre căpitan și Marius Baciu la FCSB
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
digi24.ro
image
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
gsp.ro
image
Constantin Pănescu a murit. S-ar fi electrocutat în propria curte
digisport.ro
image
Ce avere are Mirabela Grădinaru. Nicușor Dan a făcut publice declarațiile partenerei sale „în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”
click.ro
image
Axios: SUA vor să anunțe astăzi acordul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce prevede planul pe 60 de zile
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Prima bancă de la noi care permite amânarea ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari după blocajul de la ANCPI
observatornews.ro
image
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce discuție au avut cu două zile în urmă
cancan.ro
image
Pensiile ar urma să crească la 1 ianuarie cu 6-8%. Ce bani în plus ar putea primi pensionarii?
newsweek.ro
image
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
prosport.ro
image
Cât este salariul minim în Europa în 2026. Cinci țări au depășit pragul de 2.000 de euro, ce loc ocupă România
playtech.ro
image
Când vor putea zbura românii cu avionul care poartă numele lui Mircea Lucescu
fanatik.ro
image
Consecințele negative pe care le poate avea adoptarea euro și cum pot capitaliza politic extremiștii pe această temă. Este România pregătită?
ziare.com
image
A stârnit un ”tsunami”, după ce s-a măritat cu un bărbat de 61 de ani: ”E gata să-i ia toți banii”
digisport.ro
image
Efectele consumului zilnic de pepene asupra rinichilor. Ce spun specialiștii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Otopeni a Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu. Au decis să o vândă pe motiv că le-a rămas mică. Locuința arată ca din reviste / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Andreea Bălan a încălcat grav regulile de circulație! După ce a parcat pe trecerea de pietoni a condus direct pe trotuar. „Urgența” la care trebuia să ajungă Foto și Video paparazzi
mediaflux.ro
image
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
gsp.ro
image
Cât de bogată este Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan. Ce găsim în declarația de avere: terenuri în Ilfov și Vaslui, două case moștenite, două mașini, acțiuni Renault și un împrumut de peste 116.000 de lei acordat unei asociații
actualitate.net
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
Bărbat dispărut de aproape cinci luni, găsit mort în propria gospodărie
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor renaște ca din cenușă începând cu 8 august! Universul este de partea lor și le aduce abundență
click.ro
image
Procesul dintre Alessandro Safina și mama băiețelului lui din România, judecat de o instanță specială! Cum încearcă tenorul italian să scape cu o pensie alimentară mai mică?
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
O lectură din Homer. Tablou de Lawrence Alma-Tadema, aflat în colecția Philadelphia Museum of Art (© Google Art Project / Wikimedia Commons)
Cine a fost Homer, autorul Odiseei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De ziua mea anul trecut am primit cenușa lui Felix într-o cutie”
image
Bărbat dispărut de aproape cinci luni, găsit mort în propria gospodărie

OK! Magazine

image
Împărăteasa care-și vindea trupul prin bordeluri a rezistat la un „maraton sexual” în fața celei mai versate prostituate

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?