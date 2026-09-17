 Președintele Ucrainei numește un procuror general interimar, în plin scandal de corupție. Cine este acesta | adevarul.ro
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Președintele Ucrainei numește un procuror general interimar, în plin scandal de corupție. Cine este acesta

Război în Ucraina
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Președintele Zelenski l-a desemnat pe Anton Kovaliovski să asigure interimatul funcției de procuror general al Ucrainei.

Anton Kovaliovski, numit procuror general interimar al Ucrainei
Anton Kovaliovski, numit procuror general interimar al Ucrainei Foto: X@censor_net

Decizia a fost anunțată printr-un decret prezidențial semnat, joi, 17 septembrie. Documentul invocă prevederile legislației ucrainene privind regimul juridic al legii marțiale și precizează că atribuțiile procurorului general sunt preluate de Anton Anatoliiovici Kovaliovski.

Kovaliovski este procuror-șef al regiunii Hmelnițki, funcție pe care o ocupă din 1 iulie 2025.

Numirea sa vine după demisia lui Ruslan Kravcenko din funcția de procuror general și după ce Zelenski a cerut Parlamentului să aprobe de urgență plecarea acestuia.

Schimbarea de la conducerea Procuraturii Generale

Anterior numirii lui Kovaliovski, publicația ucraineană Ukrainska Pravda relatase că șefii procuraturilor regionale din Hmelnițki și Dnipropetrovsk se numărau printre principalii candidați pentru funcția de procuror general.

Ruslan Kravcenko și-a anunțat demisia în contextul unei anchete desfășurate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) privind presupusa protejare a unor rețele de centre de apel.

La 14 septembrie, Kravcenko a declarat că a semnat un mandat de punere sub acuzare împotriva directorului NABU, Semen Krîvonos. El a acuzat, de asemenea, NABU și SAPO că ar fi confiscat, în timpul unor percheziții desfășurate în cadrul operațiunii „Cartagina”, materiale din dosare care îi vizau pe angajații celor două instituții.

Potrivit lui Kravcenko, acțiunile respective ar fi avut ca scop blocarea unor decizii procedurale în dosarele respective.

Afirmațiile sale au fost făcute în contextul unui conflict tot mai vizibil între conducerea Procuraturii Generale și instituțiile anticorupție din Ucraina.

Deplasarea lui Kravcenko la Paris

Surse din cadrul structurilor de aplicare a legii, citate de Ukrainska Pravda, au afirmat că Kravcenko a părăsit Ucraina în noaptea de 14 septembrie, folosind un autoturism de serviciu.

Procurorul general a anunțat ulterior că se află într-o deplasare oficială.

Potrivit unui ordin obținut de Ukrainska Pravda, Kravcenko și-ar fi aprobat propria deplasare la Paris pentru cinci zile, pentru a participa la audieri ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) privind copiii ucraineni.

Publicația a relatat însă că numele său nu apărea pe lista vorbitorilor anunțați pentru eveniment.

În urma acestor evoluții, președintele Volodimir Zelenski a cerut Parlamentului să aprobe cât mai rapid demisia lui Kravcenko.

La 15 septembrie, Zelenski a semnat decretul prin care Ruslan Kravcenko a fost eliberat oficial din funcția de procuror general.

O zi mai târziu, atribuțiile funcției au fost preluate interimar de Anton Kovaliovski, șeful Procuraturii regionale din Hmelnițki.

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