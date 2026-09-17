Fostul șef al armatei ucrainene avertizează: armele noi nu pot câștiga un război cu strategii vechi

Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, avertizează că războiul cu Rusia a devenit un test în timp real al noilor tehnologii militare, dar și al strategiilor care trebuie să țină pasul cu ele. Într-un articol publicat de Ukrainska Pravda, el critică dur mobilizarea blocată, marketingul care domină discursul despre drone și încrederea Occidentului în vechile garanții de securitate, pe care le compară cu pantalonii roșii ai soldaților de acum un secol, transformați în ținte ușoare pe câmpul de luptă.

Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi/FOTO:Profimedia

Fostul comandant suprem al Ucrainei transmite un avertisment tuturor celor care mizează pe faptul că noile tehnologii vor decide singure soarta războiului, într-un articol scris pentru Ukrainska Pravda. Valerii Zalujnîi, comandant-șef al Ucrainei până în 2024 și în prezent ambasador al țării în Marea Britanie, susține că 2026 este un an al unui război al tehnologiilor, dar și, în egală măsură, al strategiilor și doctrinelor care trebuie să țină pasul cu acestea. Potrivit lui, atașarea tehnologiei moderne la un vechi manual sovietic a împins mobilizarea într-un impas.

Acum un an, Zalujnîi avertiza că Ucraina va avea nevoie de mii de sisteme anti-dronă și de o producție de masă de drone, pentru a face față rolului tot mai important al aparatelor fără pilot în război. Un an mai târziu, aceste capacități tot nu există la scara pe care o cerea, mobilizarea a ajuns exact în impasul pe care îl descrie acum, iar cele patru măsuri pe care le propusese nu au ținut pasul cu viteza cu care se răspândesc dronele.

Dronele sunt deja ieftine, larg răspândite și modelează cursul războiului, scrie Zalujnîi, în timp ce frontul a devenit static, iar loviturile rusești continuă să lovească căi ferate și stații de combustibil aflate mult în spatele liniei frontului.

Acesta nu mai este un „război al dronelor"

Dronele care domină titlurile de presă nu mai există ca o categorie de sine stătătoare, scrie Zalujnîi. Ele au evoluat spre tipuri de armament mai familiare, mai ieftine și mai eficiente, oricine încă le tratează drept o clasă separată este cu aproximativ trei ani în urmă. Fixația pe gadgeturi individuale, susține el, ratează adevărata miză: strategia și doctrina.

El face trimitere la Primul Război Mondial pentru a ilustra pericolul pe care îl vede, trasând o linie de la Verdun și Somme până la Robotine și Bahmut. Înainte de acel război, soldații unei armate mărșăluiau în pantaloni roșu-aprins, considerați o soluție împotriva armelor cu repetiție, a mitralierelor și a artileriei cu bătaie lungă, iar mai târziu împotriva tancurilor și aviației.

Încrederea de astăzi în vechile garanții de securitate, avertizează el, este același simbol mândru, purtat acum pe un câmp de luptă modern.

„Pantalonii roșii nu i-au învățat nimic", scrie el despre cei care încă mută tancuri și artilerie spre linia frontului, după logica de ieri.

Arme noi, strategie veche

Războiul s-a predat oamenilor de marketing și afaceriștilor, scrie Zalujnîi — oameni care, fără înțelegere sau strategie, alimentează conflictul pentru profit rapid, în timp ce se laudă cu ritmul progresului tehnologic. Încercarea de a recuceri teritorii prin metode sovietice combinate cu arme noi a împins mobilizarea într-un impas, iar tot mai puțini oameni au fost dispuși să își asume singura șansă pe care aceasta o oferea.

„Blestemat marketing, care ucide", adaugă el.

Soluția, susține fostul comandant, este ca tehnologia să fie tratată drept o armă nouă, în jurul căreia să fie construită tactica, și abia apoi să fie reformată structura forțelor armate.

Aceasta este ceea ce el numește doctrină — construită prin alianțe de resurse și tehnologie, într-o strategie coerentă pentru victorie. Ucraina și Rusia, scrie el, au devenit poligoane de testare în timp real.

Ce avertizase acum un an

În septembrie 2025, Zalujnîi identificase patru bătălii pe care Ucraina trebuia să le câștige pentru a supraviețui unui război dus masiv cu drone: sisteme anti-dronă la scară largă, producție de drone la nivel de stat, rețele integrate pe câmpul de luptă și direcționarea talentelor din domeniul tehnologic către industria de apărare.

Sistemele anti-dronă, pe care le plasase pe primul loc, sunt încă departe de scara pe care avertiza că Ucraina o va avea nevoie. Mobilizarea, scrie el, a ajuns într-un impas, iar cei care dau tonul acum sunt oamenii de marketing, nu doctrina pe care o cere el.