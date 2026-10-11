 Premierul Poloniei, Donald Tusk, vizat de un posibil atac. Serviciile de securitate, convocate de urgență | adevarul.ro
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Premierul Poloniei, Donald Tusk, vizat de un posibil atac. Serviciile de securitate, convocate de urgență

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Poliția din Polonia a anunțat duminică faptul că a primit informații despre un posibil plan de atac împotriva premierului Donald Tusk și a ministrului Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Premierul Poloniei, Donald Tusk Foto: Profimedia

Serviciile de securitate, poliția și reprezentanții Ministerului de Interne urmau să participe la o reuniune de urgență, programată să înceapă duminică, la ora 11:00 (09:00 GMT), pentru a discuta situația, a declarat Karolina Galecka, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne, potrivit AP.

„În urma informațiilor primite de Poliția Poloneză cu privire la un posibil atac asupra prim-ministrului Donald Tusk și a viceprim-ministrului și ministrului Apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, și ministrul coordonator al Serviciilor Speciale, Tomasz Siemoniak, au ordonat luarea de măsuri în această chestiune”, a scris ea pe X.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat, în septembrie, că Rusia ar putea intensifica atacurile hibride împotriva statelor care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia.

El a declarat că evaluările serviciilor de informații din NATO, Ucraina și Polonia indică o posibilă creștere a atacurilor cu drone și rachete asupra Ucrainei și a statelor de pe flancul estic al Alianței. Tusk a avertizat că Moscova ar putea urmări să slăbească unitatea NATO și încrederea în mecanismul de apărare colectivă.

Deocamdată, nu au fost făcute publice alte informații despre presupusul plan de atac.

Avertismentul privind posibila amenințare la adresa premierului polonez vine pe fondul unei serii de atacuri violente în instituții de învățământ din Polonia. Pe 10 octombrie, o tânără de 21 de ani a rănit trei persoane într-o instituție de învățământ superior din Varșovia, acesta fiind al treilea incident de acest fel în mai puțin de o săptămână.

În urma atacurilor precedente, autoritățile au intensificat măsurile de securitate, poliția a reținut 76 de persoane și a verificat aproape 50.000 de școli. 

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