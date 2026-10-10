Al treilea atac într-o instituție de învățământ din Polonia. O tânără de 21 de ani a rănit trei persoane. Autoritățile sunt în alertă

O tânără de 21 de ani a rănit trei persoane într-o instituție de învățământ superior din Varșovia, sâmbătă, 10 octombrie. Este al treilea atac într-o unitate de învățământ din Polonia în mai puțin de o săptămână, deși autoritățile au intensificat măsurile de securitate după două incidente violente, soldate cu un mort și mai mulți răniți.

Un al treilea atac într-o instituţie de învăţământ a avut loc, sâmbătă, în Polonia. Foto: X/@ekonomat_pl

Femeia a atacat inițial o tânără de 17 ani, folosind un „obiect periculos”, apoi a rănit alte două persoane, de 17 și, respectiv, 24 de ani. Niciuna dintre victime nu se află în pericol de moarte.

Autoritățile nu au făcut public numele instituției de învățământ, precizând că aceasta era deschisă sâmbătă deoarece este o unitate de învățământ superior. Poliția a mai transmis că agresoarea nu le cunoștea pe victime, relatează Associated Press (AP).

Zeci de persoane, reținute după atacurile precedente

Incidentul s-a produs în aceeași zi în care poliția anunțase reținerea a 76 de persoane în întreaga țară și verificarea a aproape 50.000 de școli, în cadrul măsurilor de prevenire a unor noi acte de violență.

Miercuri, un elev de 19 ani de la o școală profesională din regiunea Mazovia, în centrul Poloniei, a atacat colegi, profesori și trecători cu un obiect ascuțit, rănind nouă persoane. El a fugit, dar a fost arestat ulterior în apropiere.

Joi, un adolescent de 15 ani a atacat cu un cuțit o școală primară din aceeași regiune. O îngrijitoare a fost ucisă, iar alte două persoane adulte au fost rănite. Suspectul a fost imobilizat de directorul instituției și se află în arest.

Școli închise preventiv, pe fondul zvonurilor online

După cele două atacuri, numeroase școli au sporit măsurile de securitate, iar 59 de unități de învățământ au suspendat preventiv cursurile vineri. Decizia a venit pe fondul răspândirii unor zvonuri online despre presupuse atacuri coordonate și despre o posibilă zi de noi violențe, denumită în mediul online „Vinerea sângeroasă”.

Autoritățile poloneze au precizat că, până în prezent, nu există dovezi care să confirme existența unei provocări online menite să încurajeze atacurile în școli. De asemenea, nu a fost confirmată oficial o legătură între cele două incidente precedente.

Printre persoanele reținute în cadrul verificărilor se numără adolescenți găsiți cu cuțite sau petarde, dar și tineri care au publicat online fotografii cu arme albe ori au amenințat colegi și instituții de învățământ.

Guvernul polonez a anunțat că măsurile de securitate vor continua și că vor fi organizate cursuri de pregătire pentru situații de criză. Premierul Donald Tusk a cerut, totodată, accelerarea unui proiect de lege destinat blocării conținutului dăunător de pe internet.