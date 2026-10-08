 A încercat Donald Trump să schimbe guvernul Poloniei? Acuzațiile care provoacă scandal la Varșovia | adevarul.ro
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A încercat Donald Trump să schimbe guvernul Poloniei? Acuzațiile care provoacă scandal la Varșovia

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Dacă se confirmă, acuzațiile potrivit cărora președintele SUA, Donald Trump, ar fi încercat în mod direct să intervină în politica internă a Poloniei ar avea consecințe politice majore.

Premierul liberal polonez, Donald Tusk
Premierul liberal polonez, Donald Tusk/FOTO:Profimedia

În Polonia au apărut îngrijorări în urma unor informații potrivit cărora, la o întâlnire confidențială desfășurată la începutul acestui an, Donald Trump i-ar fi cerut ministrului polonez al Apărării să părăsească actuala coaliție de guvernare și să formeze un nou executiv alături de partidele de dreapta din opoziție.

Władysław Kosiniak-Kamysz, vicepremier și ministru al Apărării, a confirmat că întâlnirea „informală” a avut loc la Casa Albă, în luna martie, însă nu a făcut public conținutul discuțiilor, relatează tvpworld.com.

Premierul Donald Tusk a alimentat speculațiile, afirmând public că discuția a vizat situația politică internă a Poloniei.

„Conversația a avut un caracter confidențial și, prin urmare, consider că sunt obligat să păstrez discreția”, a declarat Tusk luni, pentru postul privat TVN. „A fost mai degrabă despre situația internă din Polonia, dacă ar fi să o spun cât mai delicat.”

„Un mega-scandal”, dacă se confirmă

Potrivit informațiilor apărute în presă, întâlnirea individuală ar fi fost organizată de reprezentanți ai administrației președintelui polonez, împreună cu membri ai partidului de dreapta Lege și Justiție (PiS), un adversar politic important al lui Tusk.

Paweł Kowal, deputat din partea Coaliției Civice (KO) a lui Tusk și președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din parlament, a declarat că ar fi vorba despre un „mega-scandal” dacă s-ar confirma că membri ai opoziției au purtat „consultări externe” privind componența guvernului polonez și au subminat astfel poziția acestuia în fața aliaților.

Informația a fost relatată inițial de Dominika Wielowieyska, jurnalistă a cotidianului Gazeta Wyborcza, o publicație liberală considerată favorabilă guvernului centrist condus de Tusk.

Ce i-ar fi spus Trump lui Kosiniak-Kamysz

Wielowieyska a relatat, citând surse anonime, că Trump i-ar fi transmis lui Kosiniak-Kamysz că, dacă acesta ar părăsi coaliția lui Tusk și s-ar alătura opoziției de dreapta, ar beneficia de sprijinul deplin atât al Washingtonului, cât și al Palatului Prezidențial de la Varșovia.

Guvernul de coaliție condus de Tusk se află în conflict politic cu președintele de dreapta Karol Nawrocki, ales în funcția de șef al statului în august anul trecut.

Nawrocki este aliat al partidului naționalist-conservator Lege și Justiție, care a guvernat Polonia între 2015 și 2023. În calitate de președinte, el și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca o serie de inițiative ale guvernului Tusk.

Nawrocki se bucură, de asemenea, de sprijinul lui Donald Trump, care l-a susținut în campania prezidențială din 2025.

Rolul de arbitru politic

În această configurație politică, Kosiniak-Kamysz deține o poziție care i-ar putea permite să devină un veritabil arbitru al puterii.

Coaliția Civică a lui Tusk reprezintă principala forță a guvernului, însă nu deține suficiente mandate pentru a guverna singură. Ea are nevoie de sprijinul Partidului Popular Polonez (PSL), o formațiune de centru-dreapta condusă de Kosiniak-Kamysz.

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Distribuția mandatelor în camera inferioară a parlamentului, Sejm, care are 460 de membri, face posibil, cel puțin teoretic, un guvern format din PSL, partidul de opoziție PiS și alte formațiuni de dreapta.

Acesta este scenariul care, potrivit acuzațiilor, i-ar fi fost prezentat de Trump lui Kosiniak-Kamysz. Într-un asemenea aranjament, acesta ar putea ajunge în fruntea unui nou guvern, fără tensiunile actuale cu Nawrocki sau cu președintele american.

Kosiniak-Kamysz a evitat să ofere detalii despre conținutul întâlnirii de la Casa Albă din martie, limitându-se să spună că administrația prezidențială poloneză a avut un rol important în organizarea acesteia.

Mai mult, nicio notă oficială privind întâlnirea nu a fost transmisă Ministerului polonez de Externe, la Varșovia.

Consilierii președintelui au susținut că acest lucru s-a datorat caracterului „informal” al întâlnirii. Ministrul de Externe, Radosław Sikorski, a pus însă sub semnul întrebării această explicație.

„Organizatorul avea obligația de a întocmi o consemnare scrisă a unei asemenea conversații importante”, a scris Sikorski într-o postare pe X, pe 2 octombrie. „Aceasta nu a ajuns niciodată la Ministerul polonez de Externe. Oare pentru că întâlnirea a fost menită și ca o încercare de a implica un stat străin în politica noastră internă?”

Ce spun analiștii

Stuart Dowell, editor politic al TVP World, consideră că situația este dificilă pentru guvernul de la Varșovia.

„Tusk va avea în vedere, înainte de toate, două lucruri. Dacă îl va obliga pe Kosiniak-Kamysz să explice public fiecare cuvânt pe care i l-a spus lui Trump, acest lucru ar putea afecta imaginea de unitate a coaliției de guvernare”, a declarat Dowell.

În același timp, susține el, dacă ministrul Apărării ar fi obligat să declare public că a respins propunerea atribuită lui Trump, relația sa cu administrația americană ar putea avea de suferit.

Polonia depinde în mare măsură de sprijinul SUA pentru securitatea sa, iar Varșovia negociază cu Washingtonul inclusiv în vederea stabilirii unei baze permanente pentru trupele americane de luptă.

O implicație politică explozivă

„Deocamdată, aceste considerente par să cântărească mai mult decât capitalul politic considerabil pe care Tusk l-ar putea obține acuzând reprezentanți ai opoziției și ai Palatului Prezidențial că au colaborat cu un guvern străin pentru a interveni în politica internă a Poloniei”, spune Dowell.

„Transformarea acuzației într-o ofensivă politică de amploare l-ar obliga, în cele din urmă, pe Tusk să se confrunte cu implicația explozivă a întregii situații: aceea că președintele Statelor Unite ar fi încercat să influențeze componența guvernului Poloniei.”

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