Ungaria este dispusă să aprobe deschiderea următoarelor grupuri de negocieri pentru Ucraina, dacă Kievul demonstrează că a înregistrat progrese în ceea ce privește protejarea drepturilor minorității naționale maghiare din Ucraina.

Premierul ungar Peter Magyar Foto: AFP

Ungaria solicită Ucrainei să facă progrese în îndeplinirea angajamentelor sale față de minoritatea maghiară înainte ca Budapesta să deblocheze negocierile, scrie Pravda.

Surse diplomatice din cadrul Consiliului UE au declarat pentru European Pravda că, în timpul unei discuții despre planurile de deschidere a negocierilor 2 și 3 pentru Ucraina și Moldova, reprezentantul Ungariei a declarat că Budapesta este pregătită să meargă mai departe – dar numai dacă Ucraina ia măsuri pentru îndeplinirea unui acord bilateral privind protejarea drepturilor minorităților naționale.

Până atunci, a declarat partea maghiară, nu se vor înregistra progrese în ceea ce privește deschiderea negocierilor.

În cadrul unei reuniuni a Grupului de lucru privind extinderea și țările care negociază aderarea la UE (COELA), desfășurată la 1 septembrie, Ungaria a refuzat din nou să aprobe rezultatele evaluării preliminare pentru grupurile 2 și 3 în cazul Ucrainei.

O încercare anterioară de a aproba rezultatele evaluării preliminare, din 22 iulie 2026, a eșuat, de asemenea, din cauza poziției Ungariei. Budapesta era dispusă să dea undă verde doar progreselor înregistrate în cadrul grupului 3 și numai în cazul Moldovei.