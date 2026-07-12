Nouă strategie a Ucrainei: acord pentru producția de rachete Patriot, relații resetate cu Polonia și Ungaria și un scut antirachetă european

Volodimir Zelenski a prezentat principalele direcții ale noii strategii politice și diplomatice a Ucrainei, în contextul remanierii guvernamentale și schimbării premierului. Printre prioritățile anunțate de președintele ucrainean se află consolidarea relației cu Statele Unite, inclusiv prin acordurile privind licențele de producție pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„Ucraina îşi schimbă strategia politică. Pentru fiecare direcţie prioritară de politică externă va fi responsabilă o persoană concretă, cu experienţă semnificativă, capabilă să pună în aplicare ceea ce convenim la nivelul liderilor şi ceea ce aşteaptă poporul ucrainean", a scris Zelenski pe X.

Zelenski a punctat cele mai importante dintre aceste direcţii, punând în fruntea listei relaţia cu SUA şi acordul pentru producţia de sisteme Patriot, potrivit News.ro.

„Statele Unite şi acordurile noastre privind licenţele de producţie a sistemelor Patriot, precum şi alte forme de cooperare bilaterală în domeniul securităţii, care trebuie să se traducă în beneficii concrete pentru ţările noastre şi pentru companiile ucrainene şi americane", a precizat preşedintele ucrainean.

Proiect european de apărare antirachetă

Un alt obiectiv major este dezvoltarea unui sistem european de apărare antibalistică. Zelenski consideră că un astfel de proiect ar putea deveni unul dintre cele mai importante demersuri pentru consolidarea securității europene în următorul deceniu.

Aderarea la Uniunea Europeană rămâne o prioritate

Șeful statului ucrainean a reafirmat că integrarea europeană continuă să fie una dintre principalele ținte ale Kievului. Potrivit acestuia, Ucraina are nevoie de progrese clare în procesul de aderare la UE și de relații mai strânse cu blocul comunitar în plan economic, politic și cultural.

Relațiile cu Polonia și Ungaria, reconstruite pe o „bază nouă”

Zelenski a inclus printre priorități și relațiile cu statele vecine, menționând în mod special Polonia și Ungaria.

Liderul ucrainean a afirmat că raporturile cu cele două țări trebuie reconstruite pe o „bază nouă”, în contextul tensiunilor care au marcat în ultimii ani relațiile dintre Kiev și Budapesta, dar și al divergențelor recente dintre Ucraina și Polonia.

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Orientul Mijlociu, China și organizațiile internaționale

Noua strategie diplomatică vizează și extinderea cooperării cu statele din Orientul Mijlociu și regiunea Golfului, considerate de Zelenski drept zone cu potențial ridicat pentru colaborare economică și în domeniul securității.

De asemenea, președintele ucrainean a indicat China și organizațiile internaționale drept actori importanți care pot contribui la eforturile de încheiere a războiului cu Rusia.

Strategia în plan intern

Pe plan intern, Zelenski a cerut consolidarea sprijinului pentru regiunile aflate în apropierea frontului, accelerarea livrărilor de armament și drone către armată, precum și măsuri pentru pregătirea sezonului rece.

„Toate eforturile din regiunile ucrainene aflate pe linia frontului şi la graniţă, care sunt supuse zilnic atacurilor ruseşti, trebuie consolidate în mod semnificativ. Mă aştept la o creştere a livrărilor de arme de care are nevoie armata noastră, inclusiv a tuturor tipurilor de drone”, a arătat președintele ucrainean.

Totodată, liderul de la Kiev a anunțat că vor fi accelerate reformele în companiile de stat și că vor exista schimbări de personal atât în guvern, cât și în instituțiile de aplicare a legii, pentru implementarea noii strategii politice a Ucrainei.

Schimbare de proporții la Kiev

Amintim că președintele ucraineana anunțat o restructurare majoră a Cabinetului de Miniștri și a conducerii agențiilor de aplicare a legii. Această mișcare strategică vine în contextul necesității de a adapta politicile interne și externe ale țării la noile provocări geopolitice și militare din cursul anului 2026.k

În centrul acestei remanieri se află chiar șefa executivului, Iulia Svîrîdenko. Zelenski a confirmat că a purtat discuții extinse cu aceasta privind viitorul guvernului și i-a oferit o nouă poziție diplomatică de rang înalt, axată pe gestionarea relațiilor cu un partener internațional cheie al Ucrainei.

Conform publicației Ukrainska Pravda, pe lista scurtă a președintelui Zelenski pentru postul de viitor premier se numără Serghei Korețki, directorul companiei Naftogaz și fost director al Ukrnafta, Denîs Șmîhal, actual ministru al Energiei, Mihailo Fedorov, ministrul Apărării, și Igor Terehov, primarul orașului Harkov.