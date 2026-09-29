Răsturnare de situație la baza RAF Fairford. Poliția britanică nu a găsit dispozitive explozive în mașinile suspecților

Poliția antiteroristă din Marea Britanie a anunțat că nu a descoperit dispozitive explozive improvizate în timpul verificărilor efectuate în cadrul anchetei privind un presupus complot care ar fi vizat baza aeriană RAF Fairford, folosită de forțele americane.

Foto: EPA-EFE

Anchetatorii au găsit însă o cantitate semnificativă de benzină în vehiculele celor cinci bărbați arestați în acest caz, iar investigația continuă, notează Reuters.

Potrivit șefului poliției antiterorism, Laurence Taylor, vehiculele au fost supuse unor verificări amănunțite, la care au participat și specialiști militari și criminaliști.

„Aceste vehicule au fost supuse unor verificări amănunțite, efectuate cu sprijinul resurselor militare şi al experţilor criminalişti, şi putem confirma că nu a fost descoperit niciun dispozitiv exploziv improvizat. Cu toate acestea, a fost confiscată o cantitate semnificativă de benzină”, a transmis Taylor, citat în comunicatul poliției.

Verificările au făcut parte dintr-o operațiune mai amplă desfășurată după arestarea celor cinci bărbați, duminică. Polițiștii au efectuat percheziții și în mai multe locații din Londra.

În zona bazei RAF Fairford, operațiunile au fost între timp restrânse și urmează să fie încheiate complet până miercuri.

Cei cinci bărbați rămân anchetați, după ce au fost eliberați pe cauțiune. Autoritățile britanice continuă să verifice circumstanțele în care aceștia au ajuns în atenția poliției și scopul pentru care ar fi avut asupra lor combustibilul.

RAF Fairford este o bază aeriană britanică utilizată și de forțele americane. Ancheta a atras atenția și la Washington, după ce președintele Donald Trump a declarat, în urma arestărilor, că suspecții ar fi urmărit să provoace „pagube mari”.

Trump a mai susținut că aceștia se aflau deja în atenția autorităților britanice și americane.

Până în acest moment, însă, verificările efectuate asupra vehiculelor nu au dus la descoperirea unor dispozitive explozive improvizate. Ancheta rămâne în desfășurare, iar autoritățile britanice urmează să stabilească dacă și în ce măsură cantitatea de benzină confiscată are legătură cu presupusul complot.