Zaharova amenință fabricile europene de armament care produc arme pentru Ucraina: „Sunt potențiale ținte militare pentru Rusia”

Rusia a transmis un avertisment direct statelor europene care produc arme destinate Ucrainei. Fabricile de armament din Europa ar putea deveni ținte militare pentru Moscova, a declarat miercuri, 30 septembrie, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Maria Zaharova,purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Foto: Profimedia

„Fabricile de armament din țările europene care produc arme pentru Ucraina reprezintă potențiale ținte militare pentru Rusia”, a declarat Maria Zaharova, potrivit The Kyiv Independent.

Oficialul rus a avertizat că fabricile militare aflate în afara Ucrainei nu trebuie considerate ferite de un eventual atac dacă produc arme destinate Kievului.

„Nu trebuie să se creadă că fabricile militare din afara Ucrainei care produc arme pentru Kiev vor fi în siguranță. Oricine gândește astfel se înșală”, a spus Zaharova.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a susținut, de asemenea, că țările europene sunt implicate direct în conflictul din Ucraina.

„Țările europene sunt implicate direct în conflictul din Ucraina”, a adăugat Zaharova.

Declarațiile oficialului rus au fost făcute la câteva ore după ce Moscova a lansat o nouă amenințare la adresa NATO, în contextul tensiunilor legate de regiunea Kaliningrad.

În același timp, oficialii occidentali avertizează tot mai des asupra unor presupuse operațiuni de război hibrid desfășurate de Rusia pe teritoriul statelor NATO, în special în țările de pe flancul estic al Alianței și în statele care sprijină Ucraina.

Pe 29 septembrie, Estonia a anunțat că serviciile de informații ruse s-ar afla în spatele unui atac incendiar comis în luna august asupra unei clădiri aparținând unei companii din industria de apărare din Tallinn.

Germania a acuzat, la rândul său, Moscova că a orchestrat o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că Rusia ar putea provoca în mod deliberat un incident cu drone în spațiul aerian al NATO pentru a testa reacția și unitatea Alianței.