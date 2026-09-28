 Un apel la 999 și o plimbare de noapte. Cum a fost dejucat un posibil atac asupra bazei aeriene de unde bombardierele americane lovesc Iranul | adevarul.ro
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Un apel la 999 și o plimbare de noapte. Cum a fost dejucat un posibil atac asupra bazei aeriene de unde bombardierele americane lovesc Iranul

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Cinci bărbați au fost arestați sub suspiciunea de infracțiuni legate de explozibili și de terorism, după ce a fost declarat un incident major lângă baza aeriană RAF Fairford din Gloucestershire, vestul Angliei. Poliția antiteroristă investighează dacă în spatele unui posibil complot se află Iranul.

Barbații arestați lângă satul Whelford, aflat la aproximativ 3 km sud-est de bază britanică
Barbații arestați lângă satul Whelford, aflat la aproximativ 3 km sud-est de bază britanică Foto: X@unger2701

Autoritățile par să fi aflat de camionete doar pentru că o femeie din zonă a sunat la numărul de urgență 999. Potrivit BBC, operațiunea nu a pornit de la informații ale serviciilor de securitate.

Ce s-a întâmplat

Poliția din Gloucestershire spune că a primit duminică, la ora 00:45, un apel despre „trei vehicule suspecte" care păreau să se îndrepte spre bază. Ofițeri înarmați au intervenit, iar cinci bărbați au fost arestați lângă satul Whelford, aflat la aproximativ 3 km sud-est de bază.

Bărbații au fost reținuți inițial pentru infracțiuni prevăzute de legea explozibililor (Explosives Act). Ulterior au fost arestați și sub suspiciunea de pregătire a unui act terorist, conform secțiunii 5 din legea antiteroristă (Terrorism Act). Ei nu au fost identificați, iar poliția nu a spus unde sunt deținuți. Potrivit legii, suspecții arestați în baza Terrorism Act 2000 pot fi ținuți până la 14 zile fără să fie acuzați formal, față de 24 de ore în cazul unei arestări obișnuite, fără cerere de prelungire.

Fotografii publicate de presă, printre care o imagine apărută în Daily Mail, arată bărbați fără cămăși, încătușați, pe un drum de țară, noaptea. Guardian notează că nu au purtat haine ar putea indica o măsură de precauție împotriva vestelor explozive sau a armelor ascunse. BBC Verify a geolocalizat o imagine primită de la public și a concluzionat că pare autentică. Fotografia a fost făcută în Whelford, la aproximativ 350 de metri de o poartă de acces spre pistă.

Echipe de deminare, inclusiv militari, au examinat vehiculele, în jurul cărora a fost instituit un cordon de 400 de metri. Imagini aeriene au arătat un robot teleghidat care se apropia de două camionete albe parcate într-o zonă împădurită, însă poliția nu a confirmat utilizarea lui. Potrivit Guardian, ancheta pornește de la ipoteza că materialele găsite în camionete sunt compatibile cu dispozitive explozive improvizate. Sunt în curs teste pentru a stabili dacă acestea ar fi putut funcționa.

Cel puțin una dintre camionete avea pe ea sigla unei companii de combustibili și un număr de telefon căruia îi lipsea o cifră. O companie reală cu același nume a respins orice legătură cu incidentul și a transmis că este „extrem de îngrijorată" că numele ei a fost folosit fără știrea și acordul său.

Cum a fost dat alarma

Femeia care a sunat la 999, care nu vrea să fie numită, dar este descrisă în presă drept fermieră din zonă, a povestit că se întorcea acasă de la o petrecere, în ultimele ore ale nopții, când a văzut pe un drum de țară trei camionete albe. Ea a mai spus că a zărit un „grup mare de bărbați cu glugi și mascați". Când au văzut-o, unii au fugit în câmp, iar alții spre localitatea vecină, Kempsford.

Femeia a declarat pentru BBC Radio 4 că a încercat mai întâi să sune la poliția Ministerului Apărării din interiorul bazei, dar nimeni nu a răspuns. Un alt localnic, Julian Tudsbery, a spus același lucru: telefonul „a sunat în gol", așa că ea a format 999. Femeia spune că a sunat la 01:36 și că „în zece minute satul era plin de polițiști înarmați". (Ora apelului indicată de ea diferă de cea comunicată de poliție, 00:45.)

„Cred că apelul meu la 999 le-a dat peste cap planurile, oricare ar fi fost ele", a spus ea, adăugând că este „profund uimită" că a rămas la latitudinea unui cetățean să observe și să raporteze situația. „Cineva a greșit grav", a mai spus femeia. Ea a descris întâmplarea drept „noroc pur".

Alți localnici au aflat că se întâmplă ceva în jurul orei 01:30, când grupul de WhatsApp al satului a început să se umple de mesaje despre camionete.

Evacuări

În jurul orei 06:00, polițiștii au bătut la ușile locuitorilor din Whelford și le-au cerut să plece imediat. Au fost evacuate 85 de gospodării, oamenii au fost duși la un centru de agrement din Cirencester. Potrivit unui reporter BBC, unii dintre oameni erau încă în pijama. Printre cei aflați acolo erau copii mici, vârstnici și câini. Rezidenții spun că nu au primit alte informații în afara celor făcute publice de poliție.

Acestora li s-a spus că nu se vor putea întoarce acasă duminică seara. Consiliul districtual Cotswold a anunțat că va găsi cazare pentru cei care nu pot sta la rude sau la prieteni. Poliția spune că înțelege deranjul creat și încearcă să îi lase pe oameni să se întoarcă în locuințe cât mai repede. Terenul clubului de fotbal pentru tineret din Fairford a fost transformat în bază temporară pentru forțele de intervenție: vehicule de poliție, ambulanțe, mașini de pompieri, corturi și un mare centru mobil de comandă. Către după-amiază, cordonul din jurul satului a fost extins, iar accesul în Whelford a rămas închis.

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Ce declară autoritățile

Ancheta este condusă de poliția antiteroristă (Counter Terrorism Policing, CTP). Șefa interimară a poliției din Gloucestershire, Maggie Blyth, a declarat într-o conferință de presă că prezența serviciilor de urgență în zonă se va menține câteva zile. Ea a spus că decizia de a declara un „incident terorist" aparține CTP și că, în opinia ei, situația este „sub control".

Armata SUA a transmis că lucrează „îndeaproape" cu omologii britanici pentru a monitoriza situația și pentru a asigura siguranța personalului american, a familiilor acestuia și a comunității locale.

Premierul britanic Andy Burnham a descris incidentul drept „profund îngrijorător" și a spus că guvernul va face „întotdeauna tot ce este necesar" pentru protejarea oamenilor. El a cerut să nu se facă speculații până când autoritățile stabilesc toate faptele.

Ministrul Apărării, Wes Streeting, a mulțumit luni, la BBC Breakfast, cetățenilor pentru vigilență și a spus că femeia care a sunat la 999 „a procedat corect". Potrivit lui, ea are însă doar „o imagine parțială" a situației. Streeting a refuzat să speculeze dacă în spatele planului ar putea fi Iranul, dar a spus: „Știm că Iranul și aliații săi vor să ne facă rău."

Președintele american Donald Trump a afirmat că cei arestați „voiau să provoace daune mari", că fuseseră urmăriți „multă vreme" și că au fost prinși. „A fost fantastic. Lucrând cu Marea Britanie, a fost o treabă extraordinară", a spus el. Afirmația contrastează cu informația BBC și Guardian că operațiunea nu a pornit de la date ale serviciilor de informații, ceea ce sugerează că anchetatorii nu știau dinainte de un eventual complot.

Ipoteza Iranului

Poliția antiteroristă și serviciile de securitate încearcă să stabilească mobilul. Potrivit Guardian, împrejurările arestării și avertismentele anterioare ale Teheranului fac ca o motivație legată de Iran să fie una dintre principalele piste ale anchetatorilor și ale guvernului. Surse citate de ziar spun însă că nimic nu este exclus, inclusiv un mobil jihadist sau de alt tip. Nivelul amenințării teroriste în Regatul Unit rămâne „sever", al doilea ca gravitate, ceea ce înseamnă că un atac este considerat foarte probabil.

Dacă ar fi dovedită o legătură cu Iranul, ar fi vorba despre o escaladare dramatică a tensiunilor dintre Londra și Teheran. Guardian amintește că serviciile de informații ale Iranului au organizat și în trecut atacuri în străinătate. Mai multe incidente recente din Regatul Unit au fost puse în legătură cu Iranul, printre care incendierea cu motivații antisemite a patru ambulanțe Hatzola în cartierul Golders Green din Londra. Presupusul complot de la Fairford pare însă considerabil mai grav.

În iulie, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a atras atenția asupra folosirii bazei Fairford de către bombardierele americane și a avertizat Londra că „orice bază folosită pentru agresiune împotriva teritoriului iranian este o țintă legitimă". Un purtător de cuvânt al guvernului britanic răspunsese atunci că forțele armate sunt pregătite să apere țara „oricând".

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Incidentul ridică și întrebări pentru serviciile de securitate britanice, deoarece autoritățile par să nu fi știut de presupusul complot.

Ce este RAF Fairford

Baza RAF Fairford se află în zona Cotswolds, la aproximativ 6,4 km sud de orașul Fairford. Ea este folosită de zeci de ani de Forțele Aeriene ale SUA (USAF) ca loc de dislocare înaintată. În timpul Războiului Rece, a fost ocupată de Comandamentul Aerian Strategic al SUA, apoi a fost folosită în primul Război din Golf, în 1991. Bombardiere B-52 au decolat de acolo în raiduri asupra Irakului, în 2003.

Baza are o pistă deosebit de lungă, de aproape 3 km, întărită pentru a permite operarea bombardierelor grele B-1 și B-52. Acestea pot transporta încărcături mari, inclusiv bombe de tip „bunker buster", care distrug ținte îngropate. Astfel de aparate au fost folosite în atacurile asupra Iranului.

Conflictul din Orientul Mijlociu a izbucnit după ce SUA și Israelul au lansat, pe 28 februarie, lovituri de amploare asupra Iranului. Iranul a răspuns cu atacuri asupra Israelului și a statelor din Golf aliate cu SUA. În martie, după ce fostul premier Keir Starmer a permis SUA să folosească bazele britanice pentru operațiuni „defensive" împotriva capacităților iraniene, patru bombardiere americane au aterizat la Fairford. Baza a fost folosită ultima oară pe 1 martie, potrivit BBC.

De atunci, în jurul bazei au avut loc proteste împotriva deciziei guvernului britanic. Localnicii spun că au observat în ultimele săptămâni măsuri de securitate sporite: vehicule grele și ziduri de beton amplasate în spatele porților, precum și patrule de poliție mai dese.

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