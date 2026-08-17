 Premierul britanic Andy Burnham, păcălit de o impostoare care se dădea drept șefa de cabinet a lui Trump | adevarul.ro
search
Luni, 17 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premierul britanic Andy Burnham, păcălit de o impostoare care se dădea drept șefa de cabinet a lui Trump

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul britanic Andy Burnham a purtat o conversație prin mesaje cu o persoană care se dădea drept unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Donald Trump, au declarat patru oficiali britanici.

Premierul britanic Andy Burnham
Premierul britanic Andy Burnham a comunicat cu un impostor FOTO Arhivă

Noul premier a comunicat cu o persoană care pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet de la Casa Albă, înainte de a deveni suspicios și de a-și da seama că persoana respectivă nu era cea pe care pretindea că este, au spus oficialii, transmite POLITICO.

„Nu comentăm chestiuni legate de securitatea națională”, a transmis Downing Street. O persoană informată cu privire la schimbul de mesaje a declarat că au fost trimise „câteva mesaje” după ce premierul a intrat în Downing Street, dar a insistat că acestea „nu au avut nicio semnificație”.

Ambasada britanică de la Washington a fost atât de îngrijorată de incident, încât a sesizat Casa Albă în legătură cu acesta, au declarat doi dintre oficiali. La fel ca ceilalți oficiali citați în acest articol, aceștia au vorbit sub protecția anonimatului, pentru a putea discuta despre o chestiune de securitate națională.

În interiorul guvernului britanic au existat temeri că telefonul lui Wiles ar fi fost spart din nou. Casa Albă a refuzat să comenteze.

Anul trecut, Casa Albă și FBI au lansat o anchetă după ce senatori, guvernatori și directori ai unor companii americane au primit mesaje și apeluri telefonice de la o persoană care pretindea că este șefa de cabinet a lui Trump.

The Wall Street Journal a relatat că Wiles le-a spus unor apropiați că agenda de contacte din telefonul său mobil fusese spartă.

Nu este clar ce s-a discutat în schimbul de mesaje cu Burnham și nici când au fost trimise acestea, întrucât contactul cu persoana respectivă a fost ținut strict secret.

Burnham a devenit premier pe 20 iulie, însă era clar că urma să îl înlocuiască pe Keir Starmer încă din momentul în care a câștigat alegerile parțiale din Makerfield, pe 18 iunie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a lipsit Nicușor Dan de la ceremoniile de Ziua Marinei. Explicațiile consilierului prezidențial Eugen Tomac
digi24.ro
image
Doi frați de 17 și 19 ani au murit înecați la mare, în Olimp. Unul a fost smuls de valuri din mâna salvamarului
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan reacționează după scandalul întâlnirii cu Simina Tănăsescu, șefa CCR: „Se face din țânțar armăsar”
gandul.ro
image
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care a câștigat într-un an cât în toată cariera
mediafax.ro
image
Primul jucător dat afară de la Rapid după 0-1 cu Dinamo. „Să-și caute echipă!”
fanatik.ro
image
Contracte umflate cu zeci de acte adiționale și plăți majorate în afara legii descoperite de Curtea de Conturi în comuna Scânteia din județul Iași
libertatea.ro
image
Reacția lui Bolojan după controversa stârnită de întâlnirea cu șefa CCR: „Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”
digi24.ro
image
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
gsp.ro
image
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"
digisport.ro
image
A trăit printre cimpanzei și a schimbat știința. Povestea extraordinară a cercetătoarei Jane Goodall
click.ro
image
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
O fetiță de 8 ani a murit într-o piscină din Tulcea. Adelina era vacanţă cu familia: "Un copil luminos"
observatornews.ro
image
Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal
cancan.ro
image
31 de miliarde lipsă la bugetul de pensii și ajutoare sociale în 2026. Se mai pot indexa pensiile?
newsweek.ro
image
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
prosport.ro
image
Pensionarii care pot avea punctajul majorat cu până la 28%. Ce trebuie verificat în dosarul de pensie
playtech.ro
image
Echipa de start a FCSB, cu 3 stoperi! Revoluția de sistem a lui Gigi Becali începe cu FC Botoșani. Exclusiv
fanatik.ro
image
Localitatea din Spania care caută antreprenori și muncitori. O casă costă doar 18.000 de euro
ziare.com
image
Simona Halep, mesaj tranșant după ce s-a afișat alături de partenerul cu 24 de ani mai în vârstă
digisport.ro
image
Victor Ponta, imagine emoționantă alături de fiica adoptată. Cum au reacționat internauții: „I-ați schimbat destinul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
PRIMELE IMAGINI de la nunta lui Ronaldo cu Georgina. Au avut doar 9 invitați, părinții nu au fost prezenți. Georgina a fost o mireasă atipică, purtând fustă și cămașă / VIDEO
romaniatv.net
image
Nicușor Dan pregătește o nouă desemnare de premier! Sigur va trece de Parlament
mediaflux.ro
image
Tragedie pentru Mircea Rednic: nepotul antrenorului a murit la doar 37 de ani, în noaptea dinaintea nunții
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Ce l-a scos din sărite pe un turist aflat pe litoralul românesc: „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”
click.ro
image
De ce a murit Marius Totolici. Ce au descoperit medicii legiști
click.ro
image
Victor Ponta, imagine emoționantă alături de fiica adoptată. Cum au reacționat internauții: „I-ați schimbat destinul”
click.ro
Arhiducesa Isabella Clara Eugenia foto profimedia 0571586781 jpg
O arhiducesă a jurat să nu-și mai schimbe niciodată lenjeria intimă. Moda pe care a lansat-o a cucerit Europa!
okmagazine.ro
diana hasnat khan profimedia 0068617234 jpg
Ce s-a ales de sufletul-pereche al Prințesei Diana, doctorul pakistanez de care era îndrăgostită înainte să moară? Cum arată la 68 de ani
okmagazine.ro
Cercetătorii au apelat la ajutorul lui Ray Whitcher, care a îmbrăcat un costum de captare a mișcării pentru a colecta date despre viteza și impactul unei măciuci medievale cu țepi (© Patrick Randolph-Quinney)
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Esca, imagini de senzație în costum de baie, la malul mării. „Să nu mi se vadă burta!”
image
Ce l-a scos din sărite pe un turist aflat pe litoralul românesc: „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”

OK! Magazine

image
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească