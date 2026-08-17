Premierul britanic Andy Burnham, păcălit de o impostoare care se dădea drept șefa de cabinet a lui Trump

Premierul britanic Andy Burnham a purtat o conversație prin mesaje cu o persoană care se dădea drept unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Donald Trump, au declarat patru oficiali britanici.

Noul premier a comunicat cu o persoană care pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet de la Casa Albă, înainte de a deveni suspicios și de a-și da seama că persoana respectivă nu era cea pe care pretindea că este, au spus oficialii, transmite POLITICO.

„Nu comentăm chestiuni legate de securitatea națională”, a transmis Downing Street. O persoană informată cu privire la schimbul de mesaje a declarat că au fost trimise „câteva mesaje” după ce premierul a intrat în Downing Street, dar a insistat că acestea „nu au avut nicio semnificație”.

Ambasada britanică de la Washington a fost atât de îngrijorată de incident, încât a sesizat Casa Albă în legătură cu acesta, au declarat doi dintre oficiali. La fel ca ceilalți oficiali citați în acest articol, aceștia au vorbit sub protecția anonimatului, pentru a putea discuta despre o chestiune de securitate națională.

În interiorul guvernului britanic au existat temeri că telefonul lui Wiles ar fi fost spart din nou. Casa Albă a refuzat să comenteze.

Anul trecut, Casa Albă și FBI au lansat o anchetă după ce senatori, guvernatori și directori ai unor companii americane au primit mesaje și apeluri telefonice de la o persoană care pretindea că este șefa de cabinet a lui Trump.

The Wall Street Journal a relatat că Wiles le-a spus unor apropiați că agenda de contacte din telefonul său mobil fusese spartă.

Nu este clar ce s-a discutat în schimbul de mesaje cu Burnham și nici când au fost trimise acestea, întrucât contactul cu persoana respectivă a fost ținut strict secret.

Burnham a devenit premier pe 20 iulie, însă era clar că urma să îl înlocuiască pe Keir Starmer încă din momentul în care a câștigat alegerile parțiale din Makerfield, pe 18 iunie.