 Andy Burnham îl asigură pe Zelenski de sprijinul Marii Britanii: „Poți conta pe noi atât timp cât va fi nevoie” | adevarul.ro
search
Marți, 28 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Andy Burnham îl asigură pe Zelenski de sprijinul Marii Britanii: „Poți conta pe noi atât timp cât va fi nevoie”

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul britanic Andy Burnham l-a asigurat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că poate conta în continuare pe sprijinul Marii Britanii, în timpul unei întâlniri desfășurate luni la o bază navală din Portsmouth, relatează BBC.

Andy Burnham l-a primit pe Volodimir Zelenski la o bază navală din Portsmouth. FOTO: AFP
Andy Burnham l-a primit pe Volodimir Zelenski la o bază navală din Portsmouth. FOTO: AFP

Zelenski este primul lider străin primit de Burnham după instalarea acestuia la 10 Downing Street. Premierul britanic a afirmat că vizita transmite „un mesaj foarte clar” privind continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Ca să o spun simplu, Volodimir, vreau să știi că suntem alături de tine, poți conta pe mine și poți conta pe noi. Poți conta pe Marea Britanie atât timp cât va fi nevoie”, a declarat Burnham.

Premierul a adăugat că susține Ucraina „100%” și că va respecta toate angajamentele asumate de Marea Britanie față de Kiev. El a anunțat și că intenționează să viziteze Ucraina „în curând”.

La rândul său, Zelenski a afirmat că relația dintre Ucraina și Marea Britanie este „mai puternică decât oricând”.

Marea Britanie oferă Ucrainei tehnologia unui nou sistem de război electronic

În timpul vizitei, Burnham a anunțat că Marea Britanie va pune la dispoziția Ucrainei proprietatea intelectuală pentru noul sistem de război electronic „Stone Cloak”, astfel încât tehnologia să poată fi produsă pe scară largă în Ucraina.

Dispozitivele Stone Cloak, de dimensiunea unei tablete, sunt concepute pentru a împiedica detectarea dronelor pe care sunt instalate. Ministerul britanic al Apărării a furnizat deja forțelor ucrainene mii de astfel de dispozitive.

Îi va ajuta să-și atingă țintele și va contribui la salvarea vieților ucrainenilor”, a declarat Burnham.

Potrivit Downing Street, tehnologia testată în Ucraina va fi integrată și în viitoarea generație de arme cu rază lungă de acțiune a Marii Britanii. Printre acestea se numără Project Brakestop, un program destinat dezvoltării unor rachete de croazieră cu costuri reduse.

Sprijin pentru un armistițiu „complet și necondiționat”

Cei doi lideri s-au întâlnit și cu peste 200 de militari ucraineni care au participat în ultimele trei săptămâni la exercițiul naval Sea Breeze, desfășurat în Marea Britanie. Exercițiul urmărește consolidarea capacităților de luptă și a operațiunilor de contracarare a minelor în Marea Neagră.

Burnham a declarat că Londra va sprijini Ucraina în încercarea de a obține un armistițiu „complet și necondiționat”.

Vom continua presiunile, insistând pentru un armistițiu și pentru reluarea negocierilor, la care Ucraina trebuie să fie prezentă și în care Europa trebuie, de asemenea, să aibă o voce puternică”, a spus premierul.

Marea Britanie a alocat până acum 25 de miliarde de lire sterline pentru susținerea efortului de război al Ucrainei, potrivit BBC.

Întrebat dacă îl îngrijorează schimbările politice din Marea Britanie și viitoarea schimbare de conducere din Franța, Zelenski a recunoscut că acestea reprezintă un motiv de îngrijorare pentru Kiev.

Bineînțeles că mă tem de schimbări, bineînțeles că ne temem, pentru că suntem în război în fiecare zi. Dar prioritatea este relația dintre națiuni, nu doar dintre oameni”, a spus președintele ucrainean.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
digi24.ro
image
Cine sunt cei opt senatori care s-au abținut la votul privind ieftinirea carburanților. Cei mai mulți provin din grupul PIR
stirileprotv.ro
image
„București, în șantier”. Episodul 5. Zici că a căzut o dronă pe Bulevardul Ferdinand, unde trebuie schimbate șinele de tramvai. Șapte muncitori se uită la o groapă, ca în glumele cu „Dorel”
gandul.ro
image
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
mediafax.ro
image
Emil Grădinescu ignoră în continuare deciziile CNA: „FCSB a câștigat Cupa Campionilor Europeni”
fanatik.ro
image
România va primi peste 2 miliarde de euro de la NATO să construiască sute de km de conducte de aprovizionare cu combustibili
libertatea.ro
image
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
digi24.ro
image
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
gsp.ro
image
Internetul a ”explodat”, din cauza ținutei purtate de Georgina Rodriguez: ”De ce e îmbrăcată așa lângă copii?”
digisport.ro
image
Cât de des poți consuma ton fără să-ți pui sănătatea în pericol. Medicii nutriționiști oferă răspunsul
click.ro
image
Pasagerul aspirat parțial pe geamul avionului Ryanair spune că singura ofertă primită de la companie a fost reprogramarea zborului
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
observatornews.ro
image
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
cancan.ro
image
Decizie cu impact devastator la pensie. Pensionarii cu grupe pierd mulți bani. Sentință definitiva a instanței
newsweek.ro
image
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
prosport.ro
image
Inflație sau devalorizare? Diferența pe care mulți români nu o înțeleg și cum îți afectează, de fapt, banii
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir, surprins de transferul de la Dinamo: ”E cel mai tare! Nu știu cum l-au putut lua”. Ce mutări de titlu trebuie să facă Nicolescu
fanatik.ro
image
Plățile instant gratuite au înfuriat Washingtonul. Cum ocolesc brazilienii rețelele Visa și Mastercard și ce sistem similar are România
ziare.com
image
Au început negocierile! Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului
digisport.ro
image
4 păduri terapeutice din lume care îți pot schimba starea de spirit. În ce țări din Europa pot fi găsite
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicușor Dan S-A DECIS! Intră în vigoare la 1 august 2026, anunț BOMBĂ pentru români
romaniatv.net
image
ANAF trimite românilor decizii de impunere pentru banii câștigați. E vizată perioada 2021 – 2024
mediaflux.ro
image
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
gsp.ro
image
„Pot muri în orice clipă.” Mărturia cutremurătoare a unei femei care trăiește cu teama că o procedură estetică încercată și de vedete îi poate provoca un șoc septic
actualitate.net
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Ultimele clipe din viața Anastasiei, tânăra de 22 de ani căutată prin RO-Alert. Ce a făcut înainte de tragedie
click.ro
image
Bianca Drăgușanu le pune la zid pe vedetele care apelează la injecții pentru slăbit: „Sunteți niște sirene mișto”
click.ro
image
Motivul pentru care Anca Serea pleacă separat de familie în vacanțe: „De zece ani”
click.ro
Contesa ungara foto Profimedia prelucrata cu AI jpg
Erotismul satanic al contesei care a ucis sute de virgine. Ritualul macabru pe care-l avea când era lună plină
okmagazine.ro
Nod Nord Nod Sud jpg
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele
clickpentrufemei.ro
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adela Popescu face zilnic 12.000 de pași, de 3 săptămâni. Ce îi arată acum cântarul
image
Ultimele clipe din viața Anastasiei, tânăra de 22 de ani căutată prin RO-Alert. Ce a făcut înainte de tragedie

OK! Magazine

image
Cum arată cea mai frumoasă nepoată a lui Grace Kelly în costum de baie. Prințesa este o "pradă" de preț pe Coasta de Azur

Click! Pentru femei

image
Vă vine să credeți că a adus pe lume șapte copii? Soția lui Alec Baldwin uimește cu silueta ei zveltă

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?