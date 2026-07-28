Andy Burnham îl asigură pe Zelenski de sprijinul Marii Britanii: „Poți conta pe noi atât timp cât va fi nevoie”

Premierul britanic Andy Burnham l-a asigurat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că poate conta în continuare pe sprijinul Marii Britanii, în timpul unei întâlniri desfășurate luni la o bază navală din Portsmouth, relatează BBC.

Zelenski este primul lider străin primit de Burnham după instalarea acestuia la 10 Downing Street. Premierul britanic a afirmat că vizita transmite „un mesaj foarte clar” privind continuarea sprijinului pentru Ucraina.

„Ca să o spun simplu, Volodimir, vreau să știi că suntem alături de tine, poți conta pe mine și poți conta pe noi. Poți conta pe Marea Britanie atât timp cât va fi nevoie”, a declarat Burnham.

Premierul a adăugat că susține Ucraina „100%” și că va respecta toate angajamentele asumate de Marea Britanie față de Kiev. El a anunțat și că intenționează să viziteze Ucraina „în curând”.

La rândul său, Zelenski a afirmat că relația dintre Ucraina și Marea Britanie este „mai puternică decât oricând”.

Marea Britanie oferă Ucrainei tehnologia unui nou sistem de război electronic

În timpul vizitei, Burnham a anunțat că Marea Britanie va pune la dispoziția Ucrainei proprietatea intelectuală pentru noul sistem de război electronic „Stone Cloak”, astfel încât tehnologia să poată fi produsă pe scară largă în Ucraina.

Dispozitivele Stone Cloak, de dimensiunea unei tablete, sunt concepute pentru a împiedica detectarea dronelor pe care sunt instalate. Ministerul britanic al Apărării a furnizat deja forțelor ucrainene mii de astfel de dispozitive.

„Îi va ajuta să-și atingă țintele și va contribui la salvarea vieților ucrainenilor”, a declarat Burnham.

Potrivit Downing Street, tehnologia testată în Ucraina va fi integrată și în viitoarea generație de arme cu rază lungă de acțiune a Marii Britanii. Printre acestea se numără Project Brakestop, un program destinat dezvoltării unor rachete de croazieră cu costuri reduse.

Sprijin pentru un armistițiu „complet și necondiționat”

Cei doi lideri s-au întâlnit și cu peste 200 de militari ucraineni care au participat în ultimele trei săptămâni la exercițiul naval Sea Breeze, desfășurat în Marea Britanie. Exercițiul urmărește consolidarea capacităților de luptă și a operațiunilor de contracarare a minelor în Marea Neagră.

Burnham a declarat că Londra va sprijini Ucraina în încercarea de a obține un armistițiu „complet și necondiționat”.

„Vom continua presiunile, insistând pentru un armistițiu și pentru reluarea negocierilor, la care Ucraina trebuie să fie prezentă și în care Europa trebuie, de asemenea, să aibă o voce puternică”, a spus premierul.

Marea Britanie a alocat până acum 25 de miliarde de lire sterline pentru susținerea efortului de război al Ucrainei, potrivit BBC.

Întrebat dacă îl îngrijorează schimbările politice din Marea Britanie și viitoarea schimbare de conducere din Franța, Zelenski a recunoscut că acestea reprezintă un motiv de îngrijorare pentru Kiev.

„Bineînțeles că mă tem de schimbări, bineînțeles că ne temem, pentru că suntem în război în fiecare zi. Dar prioritatea este relația dintre națiuni, nu doar dintre oameni”, a spus președintele ucrainean.