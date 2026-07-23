 Un grup de „milionari patrioți” îi solicită premierului Marii Britanii să le mărească impozitele: „Ne permitem!" | adevarul.ro
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Un grup de „milionari patrioți” îi solicită premierului Marii Britanii să le mărească impozitele: „Ne permitem!"

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Un grup de milionari britanici îi cer premierului Andy Burnham să introducă o taxe de 2% pentru averile care depășesc 10 milioane de lire sterline și spun că această măsură ar aduce bani pentru investiții publice.

Andy Burnham se confruntă cu o cerere neobişnuită din partea unui grup de miliardari. FOTO: AFP
Andy Burnham se confruntă cu o cerere neobişnuită din partea unui grup de miliardari. FOTO: AFP

Un grup de 120 de milionari britanici îi cere noului premier Andy Burnham să ia în calcul taxe mai mari pentru persoanele cu cele mai mari averi. Printre semnatarii unei scrisori deschise se află fostul fotbalist Gary Lineker, producătorul muzical Brian Eno, scenaristul Richard Curtis, autorul filmului „Notting Hill”, Ian Gregg, fost director general al lanțului de brutării Greggs și fiul fondatorului companiei, scriitoarea scoțiană de romane polițiste Val McDermid, dar și fostul trader devenit activist pentru egalitate socială Gary Stevenson.

Inițiatorii demersului spun că această taxă nu ar trebui să vizeze oamenii care își câștigă veniturile prin muncă, ci persoanele ale căror resurse financiare provin în principal din averile acumulate și din investițiile pe care le dețin, notează BBC.

„Ne permitem acest lucru. Nu vorbim despre taxe mai mari pentru cei care se trezesc și merg la muncă în fiecare zi pentru veniturile lor, ci despre cei mai bogați, ale căror venituri provin din averea pe care o dețin”, au transmis ei.

Scrisoarea a fost semnată de grupul Patriotic Millionaires, care militează pentru introducerea unei taxe de 2% aplicată averilor care depășesc pragul de 10 milioane de lire sterline. Organizația susține că o astfel de măsură ar putea pune la dispoziția statului fonduri suplimentare pentru investiții și servicii publice.

„Milionarii sunt un grup patriotic”, se arată în scrisoare. „Iubim această țară și vrem să reușească. Dar succesul necesită investiții, iar o sursă principală de capital disponibil pentru investiții este cea care se află la noi, sub forma unui potențial netaxat.”

Ei afirmă că nu văd această contribuție suplimentară ca pe o pierdere, ci ca pe o modalitate prin care cei cu averi mari pot participa la dezvoltarea țării.

Ce spune noul premier

Ideea taxării averilor mari a fost adusă în discuție și înainte ca Andy Burnham să preia funcția de premier. Cu câteva zile înainte de numirea sa, acesta a fost întrebat despre posibilitatea introducerii unei taxe pe avere de Gary Lineker, fostul prezentator cel mai bine plătit al BBC.

Andy Burnham nu a exclus această variantă și a sugerat că guvernul ar putea ajunge, la un moment dat, să solicite contribuții fiscale mai mari.

„Să ceară puțin mai mult” sub formă de taxe ar putea fi necesar în anumite condiții, a spus el.

Gary Lineker a fost plătit cu aproximativ 1,3 milioane de lire sterline anual înainte de plecarea sa de la BBC, iar averea sa este estimată la aproximativ 30 de milioane de lire sterline.

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Numele său a fost implicat și într-un litigiu fiscal cu autoritatea britanică HMRC. În 2023, Lineker a câștigat procesul privind o obligație fiscală de 4,9 milioane de lire sterline, după ce fiscul britanic îi ceruse plata unor taxe pentru veniturile obținute de la BBC și BT Sport în perioadele 2013-2014 și 2017-2018.

Reacţii la propunerea milionarilor patrioţi

Apelul milionarilor vine după mai multe campanii similare desfășurate în ultimii ani, iar autoritățile britanice au reacționat diferit la această inițiativă.

Emma Reynolds, secretarul-șef al Trezoreriei, a spus că o creștere voluntară a sumelor plătite de persoanele cu averi mari ar fi de dorit, dar a precizat că eventualele modificări fiscale importante vor fi anunțate doar în cadrul unui buget.

„Salut faptul că persoane cu venituri mari spun că vor să plătească mai mult. Pot plăti mai mult”, a declarat ea.

În prezent, persoanele care doresc să contribuie suplimentar la buget pot dona voluntar bani sau acțiuni către Trezorerie printr-un mecanism pus la dispoziție de stat.

Liderul Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a avut însă o reacție ironică la declarațiile lui Gary Lineker.

„Este mai mult decât binevenit să plătească mai multe taxe. Poate să scrie un cec către Trezorerie, nimeni nu îl oprește”, a spus aceasta.

„Dacă ești bogat, nu plătești foarte multe taxe”

Brian Eno a explicat, într-un interviu acordat BBC Radio Lincolnshire, de ce consideră că actualul sistem fiscal britanic îi avantajează prea mult pe cei cu averi mari.

„Dacă ești bogat, nu plătești foarte multe taxe, dar angajezi o echipă de contabili inteligenți care, cumva, reușesc să te scape de ele”, a declarat muzicianul, respingând argumentul invocat de jurnalistul care-l intervieva potrivit căruia creșterea taxelor ar determina un exod al milionarilor din Marea Britanie.

„Aceasta este povestea spusă mereu de cei bogați pentru a evita astfel de măsuri, dar, în realitate, oamenii nu pleacă într-un număr atât de mare”, este convins artistul. „Desigur, câțiva oameni vor pleca”, a continuat el, amintind că statele scandinave au taxe mari, dar nu pierd în masă persoanele cu averi mari.

Muzicianul a mai afirmat că mulți oameni bogați pe care îi cunoaște susțin investițiile în infrastructură și educație și nu vor să vadă oameni care trăiesc în sărăcie extremă.

„Majoritatea oamenilor pe care îi cunosc vor drumuri mai bune, școli mai bune și nu le place să vadă oameni trăind în sărăcie extremă”, a mai spus Brian Eno, adăugând că mulți dintre aceștia sprijină financiar organizații și proiecte comunitare.

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