Andy Burnham, noul premier britanic, aduce „modelul de la Manchester” la Londra. Poate look-ul său să devină o armă politică?

Andy Burnham devine astăzi cel de-al 59-lea prim-ministru al Regatului Unit, înlocuindu-l pe Keir Starmer la conducerea guvernului.

Într-o zi marcată de un ceremonial politic bine pus la punct, Keir Starmer va susține ultimul său discurs din fața reședinței din Downing Street, înainte de a merge la Palatul Buckingham pentru a-și prezenta oficial demisia Regelui Charles al III-lea.

Ulterior, va fi rândul lui Andy Burnham să fie primit de suveran, care îi va cere să formeze noul guvern. Odată instalat la numărul 10, noul premier este așteptat să își prezinte prioritățile, promițând o politică „stabilă și responsabilă” și măsuri imediate pentru a oferi „o gură de aer” populației afectate de criza costului vieții.

Agenda urgentă: Securitatea națională și codurile nucleare

Dincolo de discursurile publice, primele ore ale mandatului său vor fi dominate de chestiuni stricte de securitate. Lordul Gus O'Donnell, fost secretar al cabinetului sub trei prim-miniștri, a explicat pentru emisiunea Today de la BBC Radio 4 care sunt primii pași:

1. Briefingul de securitate: Înalții funcționari publici îl vor informa imediat pe noul premier cu privire la amenințările stringente și dosarele clasificate.

2. Codurile nucleare: Burnham va primi detalii despre protocoalele de criză și va trebui să decidă instrucțiunile pentru comandanții submarinelor nucleare britanice, în cazul unui atac devastator asupra țării.

Din Manchester în Downing Street: Promisiunea descentralizării

Tranziția marchează o schimbare majoră de paradigmă. După ce a condus Manchesterul din postura de primar, Burnham aduce la Londra „modelul Manchester” – o strategie bazată pe descentralizare, reindustrializare și parteneriate public-privat.

„Cu cât te îndepărtezi mai mult de Whitehall, cu atât acest model devine mai aplicabil. Este valabil aproape peste tot în Anglia, cu excepția zonei de sud-est,” spune Sir Paul Collier, profesor de economie la Universitatea Oxford.

Totuși, analiștii avertizează că mutarea acestei formule la scară națională nu va fi simplă. Profesorul Jonathan Portes de la King's College London subliniază că atragerea investițiilor private prin pârghii statale ar putea să nu fie suficientă pentru a repara o economie fragilă, deși succesul lui Burnham ar putea limita ascensiunea populismului de dreapta.

Schimbarea de stil: costum versus tricou

Dincolo de politici, sosirea lui Burnham la putere aduce o transformare vizibilă a imaginii autorității. Keir Starmer, un avocat londonez sobru și o figură clasică a establishment-ului, lasă locul unui lider de 56 de ani care preferă tricourile în locul cămășilor cu cravată și comunică direct prin clipuri de tip selfie pe rețelele sociale.

Această abordare casual i-a atras critici din partea opoziției conservatoare – Kemi Badenoch etichetându-l drept „o pereche de gene și un tricou negru” – însă Burnham a transformat atacul într-un atu de campanie.

Conform datelor Public First, publicul tinde să valideze acest stil: 53% dintre britanici consideră că o ținută casual arată un politician conectat cu realitatea oamenilor de rând, 44% cred că modul în care se îmbracă un prim-ministru nu contează cu adevărat.

Riscul major rămâne însă substanța din spatele imaginii. Stilul relaxat poate fi perceput ca fiind autentic, dar analiștii avertizează că, în momente de criză profundă, publicul ar putea taxa o abordare care pare orientată mai mult spre lifestyle decât spre gestionarea riguroasă a statului.