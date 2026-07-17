Cine este Andy Burnham, parlamentarul care urmează să devină liderul Partidului Laburist și premierul Marii Britanii

Parlamentarul britanic Andy Burnham va deveni vineri, 17 iulie, liderul Partidului Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie.

Este ultimul pas înainte de luni, când va deveni cel de-al șaptelea prim-ministru al țării în ultimul deceniu, promițând să oprească ascensiunea formațiunii populiste Reform UK, scrie Reuters.

În cadrul unei „conferințe speciale” organizate vineri, Burnham, supranumit „Regele Nordului” pentru modul în care, ca primar al regiunii Greater Manchester, a apărat interesele acesteia, va fi ales oficial lider al Partidului Laburist, după ce a obținut sprijinul covârșitor al parlamentarilor formațiunii.

Luni, membrii partidului vor afla și componența noului Cabinet, precum și mai multe detalii despre direcția pe care o va imprima guvernării.

De asemenea, Burnham îi va aduce un omagiu lui Sir Keir Starmer pentru victoria obținută la alegerile generale din 2024 și va indica îmbunătățirile aduse sistemului public de sănătate (NHS), precum și investițiile în serviciile publice, drept realizări ale guvernului laburist de până acum, scrie BBC.

Starmer și-a dat demisia din funcția de lider al Partidului Laburist și premier al Marii Britanii luna trecută, afirmând că a acceptat faptul că nu mai este persoana cea mai potrivită pentru a conduce partidul la următoarele alegeri generale.

Sir Keir a declarat că își va sprijini succesorul și că îi va oferi sfaturi în privat, dacă i se va solicita acest lucru.

Cine este Andy Burnham

Născut pe 7 ianuarie 1970, în Lancashire, nord-vestul Angliei, Andy Burnham este un politician britanic, deputat din iunie 2026 pentru circumscripția Makerfield. A fost primar al regiunii Greater Manchester între 2017 și 2026.

Anterior, între 2001 și 2017, a reprezentat în Parlament circumscripția Leigh și a ocupat mai multe funcții ministeriale, cea mai importantă fiind cea de ministru al Sănătății în guvernul condus de Gordon Brown, între 2009 și 2010.

Burnham a susținut un singur discurs de când a revenit în Parlament luna trecută, după ce a câștigat mandatul de deputat în circumscripția Makerfield.

Victoria a marcat începutul unui proces de patru săptămâni prin care urma să fie instalat în funcția de prim-ministru și să îl înlocuiască pe Starmer, a cărui impopularitate în rândul electoratului britanic i-a determinat pe parlamentarii laburiști să îi retragă sprijinul.

În discursul său, Burnham a prezentat câteva dintre prioritățile sale interne, afirmând că dorește să coordoneze „cea mai amplă reechilibrare a puterii” dinspre Londra către regiunile Marii Britanii, măsură despre care consideră că va reduce inegalitățile și nemulțumirea resimțită de comunitățile rămase în urmă, care s-au orientat tot mai mult către Reform UK.

Promisiunea lui Burnham de a opri ascensiunea partidului populist Reform UK i-a adus sprijinul parlamentarilor laburiști, îngrijorați de pierderea mandatelor la viitoarele alegeri generale.

Deși recentele controverse privind finanțarea lui Nigel Farage i-ar putea crea un avantaj, Burnham va trebui să implementeze rapid reformele promise, în contextul în care următoarele alegeri sunt programate cel târziu în 2029.

Nigel Wilcock, director executiv al Institute of Economic Development, o organizație independentă care reprezintă profesioniștii din domeniul dezvoltării economice, a declarat că Burnham și-a petrecut ani de zile susținând necesitatea unei abordări diferite în privința creșterii economice.

„Provocarea este să transforme această viziune în realitate”, a spus Wilcock.