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Pornografia infantilă își schimbă numele și conținutul

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Un proiect adoptat de Parlament propune modificarea articolului din Codul penal cunoscut astăzi drept „Pornografia infantilă”. Miza este dublă: sancționarea mai fermă a exploatării copiilor și evitarea pedepsirii automate a adolescenților în situații private, strict delimitate.

Arhiva Adevărul
Arhiva Adevărul

Modificările sunt prezentate într-un articol publicat pe JURIDICE.ro de Diana Tușa, Președinta Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane.

Un material care înfățișează abuzul sexual asupra unui copil poate circula mult timp după ce a fost creat. Fiecare distribuire îi poate prelungi victimei suferința. De aceea, proiectul propune și schimbarea denumirii infracțiunii: accentul nu ar mai cădea pe termenul „pornografie”, ci pe abuzul sexual asupra minorului.

Pedepsele ar urma să fie diferențiate în funcție de faptă. Procurarea, deținerea, stocarea, distribuirea sau punerea la dispoziție a materialelor ar fi sancționate cu închisoare de la 2 la 7 ani. Promovarea și expunerea lor ar atrage pedepse de la 3 la 10 ani, iar producerea, de la 5 la 12 ani. Proiectul înăsprește și sancțiunile pentru exploatarea unui minor în spectacole cu conținut sexual, precum și pentru accesarea intenționată a materialelor interzise.

Schimbările vizează și mediul digital. Definiția propusă include reprezentări sexuale ale minorilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în condițiile prevăzute de text. Totodată, solicitarea adresată unui copil de a realiza ori transmite asemenea materiale ar putea fi sancționată chiar dacă materialul nu ajunge să fie produs.

Proiectul face însă o distincție importantă între exploatare și anumite situații private care implică adolescenți. Materialul realizat de o persoană care se înfățișează exclusiv pe sine și care nu este destinat altora ar fi exclus, în condițiile proiectului, din sfera infracțiunii. Pentru unele schimburi între minori, textul propune o cauză de nepedepsire, dar numai dacă sunt îndeplinite condiții stricte, inclusiv o diferență de vârstă de cel mult trei ani și absența distribuirii către alte persoane. Aceasta nu este o permisiune generală de a crea sau trimite imagini intime.

Constrângerea, șantajul, folosirea imaginilor pentru a exercita presiuni și transmiterea lor mai departe nu sunt protejate de aceste excepții. Principiul urmărit de proiect este ca legea să îi vizeze ferm pe cei care abuzează și exploatează copiii, fără să îi trateze automat pe adolescenți, în orice situație privată, ca pe autorii acestor abuzuri.

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