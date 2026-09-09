Raportul FMI plasează Republica Moldova alături de statele candidate la UE din Balcanii de Vest, înaintea Ucrainei

Candidaturile Ucrainei și Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană au evoluat până acum în paralel. Un raport al Fondului Monetar Internațional (FMI), publicat pe 8 septembrie, face însă o distincție între cele două țări: Republica Moldova este analizată împreună cu statele din Balcanii de Vest, dintre care unele se află într-un stadiu mai avansat al procesului de aderare.

Kristalina Gheorgieva, șefa FMI/FOTO:EPA/EFE

Republica Moldova și Ucraina au fost incluse împreună atunci când au deschis cele șase așa-numite clustere de negociere - liste de reforme pe care statele candidate trebuie să le implementeze pentru a-și alinia legislația și instituțiile la normele UE.

Până acum, cele două țări au deschis câte două clustere: cel referitor la statul de drept și cel privind relațiile externe. Există însă indicii că Republica Moldova începe să avanseze într-un ritm mai rapid.

Directorul general al FMI, Kristalina Gheorgieva, a explicat că decizia de a analiza Republica Moldova alături de statele din Balcanii de Vest se bazează pe faptul că acestea „au caracteristici foarte asemănătoare”.

Raportul FMI menționează, în schimb, „dimensiunea mult mai mare a Ucrainei și conflictul militar aflat în desfășurare” drept motive pentru excluderea acesteia din grup.

Raportul analizează potențialele beneficii economice pe care aderarea la UE le-ar putea aduce statelor candidate, dar și avantajele pentru Uniunea Europeană în ansamblu.

„Recunoaștem importanța continuării dialogului cu celelalte țări care doresc să adere, în special cu Ucraina”, a declarat Gheorgieva la evenimentul de lansare a raportului, organizat de Center for European Policy Studies (CEPS), un think tank cu sediul la Bruxelles.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a descris deja Republica Moldova, în luna iulie, drept „cel mai bun performer” în negocierile de aderare.

În același timp, parlamentul ucrainean întâmpină dificultăți în promovarea reformelor solicitate de UE și FMI.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a discutat la 7 septembrie cu premierul ucrainean Serhii Korețki, insistând asupra respectării calendarului convenit pentru implementarea reformelor.

Dombrovskis a abordat această chestiune și cu Kristalina Gheorgieva, în cursul zilei de 8 septembrie.

Mai multe țări din Balcanii de Vest se află cu mult înaintea Republicii Moldova și Ucrainei în procesul de aderare la UE.

În Muntenegru, au început deja pregătirile pentru redactarea tratatului de aderare, care ar permite țării să devină al 28-lea stat membru al Uniunii Europene.

Albania lucrează în prezent la închiderea capitolelor de negociere, nu la deschiderea lor.

Serbia rămâne, de asemenea, înaintea Ucrainei și Republicii Moldova în ceea ce privește numărul capitolelor de negociere deschise, chiar dacă diferența dintre țări se reduce.

În schimb, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina și Kosovo se află în urma Republicii Moldova și Ucrainei.

Raportul FMI subliniază totuși că aderarea la UE ar putea reprezenta un avantaj economic major pentru țările care se alătură Uniunii, inclusiv pentru Ucraina.

Kristalina Gheorgieva a prezentat date potrivit cărora, la zece ani după aderare, statele analizate au înregistrat o creștere a PIB-ului pe cap de locuitor de aproximativ 35%.

Cea mai mare parte a acestei creșteri a fost generată de sporirea productivității, care a contribuit cu aproximativ 20 de puncte procentuale, în timp ce investițiile în capital au avut o contribuție de circa 12 puncte procentuale.

Potrivit Gheorgievei, aceste câștiguri sunt determinate de trei factori de importanță aproximativ egală: participarea la piața unică europeană, accesul la fondurile UE și implementarea reformelor interne.

Aceste reforme presupun, în principal, adoptarea și aplicarea setului de măsuri necesare pentru alinierea deplină la standardele și regulile Uniunii Europene.

Marta Kos a declarat că „nu are nicio îndoială” că Ucraina ar putea beneficia de o prosperitate economică similară, „dacă va implementa reformele necesare pentru aderarea la UE”.

După aderare, Ucraina ar putea „deveni una dintre cele mai dinamice piețe de investiții din lume”, a mai spus comisarul european pentru extindere.