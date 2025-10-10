search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Polonia, ținta tot mai frecventă a atacurilor cibernetice rusești. Ministrul Digitalizării: GRU și-a triplat resursele împotriva noastră

0
0
Publicat:

Infrastructura critică a Poloniei este vizată de un număr tot mai mare de atacuri cibernetice lansate de Rusia, potrivit ministrului polonez al Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski. Oficialul a declarat că serviciul rus de informaţii militare (GRU) şi-ar fi triplat resursele dedicate atacurilor asupra Poloniei în cursul acestui an.

Serviciul rus de informaţii militare (GRU) şi-ar fi triplat resursele dedicate. FOTO: Shutterstock
Serviciul rus de informaţii militare (GRU) şi-ar fi triplat resursele dedicate. FOTO: Shutterstock

În primele trei trimestre ale lui 2025, autoritățile poloneze au identificat peste 170.000 de incidente cibernetice, dintre care o parte semnificativă a fost atribuită actorilor ruşi, în timp ce restul au avut motivaţii financiare – precum furturi de date sau alte forme de criminalitate informatică, potrivit Reuters.

În prezent, Polonia este vizată zilnic de 2.000-4.000 de atacuri cibernetice. Dintre acestea, 700-1.000 sunt preluate de instituţia sa, ceea ce înseamnă că reprezintă o ameninţare reală sau pot provoca probleme grave, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, atacatorii şi-au extins ţintele dincolo de sistemele de apă şi canalizare, orientându-se tot mai mult către sectorul energetic, unul dintre cele mai sensibile domenii ale infrastructurii naționale.

Krzysztof Gawkowski a adăugat că informaţiile despre implicarea tot mai agresivă a Rusiei provin de la serviciile secrete poloneze, fără a oferi însă detalii despre metodele folosite de Moscova.

Rusia a respins în mod constant acuzațiile privind implicarea în atacuri cibernetice. Până la momentul publicării, Ambasada Rusiei la Varșovia nu a oferit niciun punct de vedere.

Oficialii de la Varşovia consideră că Polonia, principalul susţinător al Ucrainei din Europa Centrală, a devenit cea mai importantă ţintă a Rusiei dintre statele NATO. Aceştia acuză Kremlinul că duce campanii hibride menite să submineze securitatea naţională.

„Activitatea Rusiei este cea mai severă, întrucât vizează infrastructura critică esenţială pentru menţinerea vieţii normale”, a subliniat ministrul.

El a precizat că în timpul atacului cu drone rusești din 10 septembrie, Polonia a fost vizată și de un atac cibernetic de amploare, cel mai grav de la începutul războiului din Ucraina, în 2022.

După acel incident, dezinformarea s-a răspândit rapid în mediul online, fiind vehiculate afirmaţii false potrivit cărora Ucraina ar fi lansat dronele pentru a provoca un conflict cu Polonia

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
gandul.ro
image
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
observatornews.ro
image
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a început calvarul”
cancan.ro
image
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
prosport.ro
image
Tabel cu reducerea vârstei standard pentru cei cu grupa I de muncă
playtech.ro
image
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-BU-NI-E în preliminariile CM! Au câștigat cu 7-0, dar nu s-au calificat din cauza celor PATRU goluri marcate de Aubameyang
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
A murit solistul trupei The Moody Blues, celebră pentru piesa „Nights în White Satin”. John Lodge s-a stins din viață la 82 de ani
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Declarații șocante făcute de Toto Dumitrescu în fața judecătorilor. Ce a spus despre consumul de droguri
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 11-17 octombrie. Patru zodii sunt campioanele zodiacului, iar un nativ e protejat de Dumnezeu
click.ro
image
Celebrul barman Valentin Luca a asociat vedetele cu cocktailurile! Ce băuturi veritabile se potrivesc cu Smiley, Delia, Andreea Marin sau Andreea Esca
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde