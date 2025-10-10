Polonia, ținta tot mai frecventă a atacurilor cibernetice rusești. Ministrul Digitalizării: GRU și-a triplat resursele împotriva noastră

Infrastructura critică a Poloniei este vizată de un număr tot mai mare de atacuri cibernetice lansate de Rusia, potrivit ministrului polonez al Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski. Oficialul a declarat că serviciul rus de informaţii militare (GRU) şi-ar fi triplat resursele dedicate atacurilor asupra Poloniei în cursul acestui an.

În primele trei trimestre ale lui 2025, autoritățile poloneze au identificat peste 170.000 de incidente cibernetice, dintre care o parte semnificativă a fost atribuită actorilor ruşi, în timp ce restul au avut motivaţii financiare – precum furturi de date sau alte forme de criminalitate informatică, potrivit Reuters.

În prezent, Polonia este vizată zilnic de 2.000-4.000 de atacuri cibernetice. Dintre acestea, 700-1.000 sunt preluate de instituţia sa, ceea ce înseamnă că reprezintă o ameninţare reală sau pot provoca probleme grave, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, atacatorii şi-au extins ţintele dincolo de sistemele de apă şi canalizare, orientându-se tot mai mult către sectorul energetic, unul dintre cele mai sensibile domenii ale infrastructurii naționale.

Krzysztof Gawkowski a adăugat că informaţiile despre implicarea tot mai agresivă a Rusiei provin de la serviciile secrete poloneze, fără a oferi însă detalii despre metodele folosite de Moscova.

Rusia a respins în mod constant acuzațiile privind implicarea în atacuri cibernetice. Până la momentul publicării, Ambasada Rusiei la Varșovia nu a oferit niciun punct de vedere.

Oficialii de la Varşovia consideră că Polonia, principalul susţinător al Ucrainei din Europa Centrală, a devenit cea mai importantă ţintă a Rusiei dintre statele NATO. Aceştia acuză Kremlinul că duce campanii hibride menite să submineze securitatea naţională.

„Activitatea Rusiei este cea mai severă, întrucât vizează infrastructura critică esenţială pentru menţinerea vieţii normale”, a subliniat ministrul.

El a precizat că în timpul atacului cu drone rusești din 10 septembrie, Polonia a fost vizată și de un atac cibernetic de amploare, cel mai grav de la începutul războiului din Ucraina, în 2022.

După acel incident, dezinformarea s-a răspândit rapid în mediul online, fiind vehiculate afirmaţii false potrivit cărora Ucraina ar fi lansat dronele pentru a provoca un conflict cu Polonia