Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Structuri guvernamentale din Republica Moldova, ținta unui nou val de atacuri cibernetice după ziua alegerilor

Publicat:
Ultima actualizare:

Mai multe structuri guvernamentale au fost ținta unor atacuri cibernetice, informează reprezentanții Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), subliniind că scopul acestora este perturbarea serviciilor publice.

Structurile guvernamentale moldovene au devenit din nou ținta atacurilor cibernetice. FOTO: Arhivă
Conform angajaților Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, noile tentative de atacuri cibernetice înregistrate în ultimele ore sunt ,,de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale”, având ,,scopul de a perturba funcționarea normală a serviciilor publice și de a crea disconfort utilizatorilor.Din cauza intensității crescute a acestor atacuri, unele servicii guvernamentale ar putea fi temporar indisponibile sau ar putea înregistra perioade de încărcare mai lentă”. 

Totodată, specialiștii STISC precizează că alături de partenerii instituționali ,,monitorizează permanent situația și aplică măsuri de protecție pentru a limita impactul atacurilor și a restabili rapid funcționalitatea completă a sistemelor afectate. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniențe și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru restabilirea rapidă a funcționalității serviciilor”.

Altă serie de atacuri cibernetice

În ziua alegerilor parlamentare, 28 septembrie, precum și cu o zi înainte, Serviciul de Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică a blocat un val de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale.

Țintele au vizat platforma CEC.md, sistemele guvernamentale de servicii în cloud și de asigurare automată a proceselor, precum și unele stații de vot din diaspora.

,,Printre incidente s-au numărat atacuri de blocare distribuită, inclusiv unul orchestrat simultan din mai multe țări, cu peste 16 milioane de sesiuni generate, conceput pentru a simula trafic real și a ocoli sistemele de protecție, tentative de introducere a codului malițios în bazele de date și infecții cu programe informatice nocive pe stații de vot”, au anunțat atunci angajații STISC.

Pentru a limita efectele, STISC a fost nevoit să blocheze host.md, ceea ce a dus la restricționarea temporară a aproximativ 4.000 de site-uri.

Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real de STISC fără a afecta disponibilitatea sau integritatea serviciilor electorale.

Republica Moldova

