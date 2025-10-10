search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Putin îl laudă pe Trump pentru eforturile de pace și critică Comitetul Nobel: „El face cu adevărat multe”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele rus, Vladimir Putin, a lăudat vineri implicarea lui Donald Trump în încercările de a media un armistițiu în Orientul Mijlociu și a criticat Comitetul Nobel pentru decizia de a acorda Premiul pentru Pace unor persoane „care nu au făcut nimic pentru pace”. Declarațiile par să fie o încercare de a câștiga bunăvoința fostului președinte american, care s-a răcit tot mai mult față de Moscova, în contextul blocajului negocierilor pentru încetarea războiului din Ucraina. 

Vladimir Putin laudă eforturile lui Donald Trump pentru pace FOTO: AFP
Vladimir Putin laudă eforturile lui Donald Trump pentru pace FOTO: AFP

La o conferință de presă în Tadjikistan, Putin a afirmat că Trump „face cu siguranță un efort și lucrează la aceste probleme, pentru a obține pacea și a rezolva afaceri internaționale complexe. Cel mai clar exemplu este situația din Orientul Mijlociu”.

„Dacă actualul președinte al SUA merită sau nu Premiul Nobel, nu știu. Dar el face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care durează de ani, chiar decenii”, a adăugat liderul de la Kremlin, citat de The Moscow Times.

Putin a acuzat, de asemenea, Comitetul Nobel că a acordat premiul „oamenilor care nu au făcut nimic pentru pace”, comentarii făcute la câteva ore după ce Comitetul a anunțat că lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, este câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an. „Din punctul meu de vedere, aceste decizii au făcut un rău imens reputației premiului”, a declarat președintele rus. Mai devreme în aceeași zi, consilierul Kremlinului pentru politică externă, Yuri Ushakov, spusese pentru mass-media de stat că Moscova ar saluta o eventuală victorie a lui Trump la Nobel.

Războiul din Ucraina și tensiuni cu Washingtonul

Referindu-se la conflictul din Ucraina, Putin a spus că Rusia și SUA „ar putea realiza încă multe” pe baza acordurilor încheiate împreună cu Trump la summitul din 15 august de la Alaska. Întâlnirea fusese prezentată ca o oportunitate de a debloca negocierile pentru pace în Ucraina, dar s-a încheiat fără rezultate concrete.

Nu am dezvăluit pe deplin ce s-a discutat la Anchorage. Continuăm să acționăm pe baza acelor discuții și nu am făcut nicio schimbare din partea noastră”, a declarat Putin, în contextul unor afirmații contradictorii venite din partea oficialilor ruși despre stadiul negocierilor.

Totuși, liderul rus a transmis și un avertisment Washingtonului. Întrebat despre posibilele planuri ale lui Trump de a trimite rachete Tomahawk în Ucraina, Putin a spus că Rusia va răspunde prin „consolidarea sistemelor sale de apărare aeriană” și l-a catalogat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept un „show-off” pentru amenințarea cu folosirea armelor cu rază lungă împotriva țintelor din Rusia.

Într-un gest de demonstrare a puterii, Putin a anunțat că Moscova pregătește o nouă armă pentru forțele sale armate, amintind de momentul de anul trecut, când Kremlinul a prezentat racheta hipersonică experimentală Oreshnik. „Cred că în curând vom avea ocazia să anunțăm o nouă armă pe care am prezentat-o odată. Acum ea se află în faza de testare”, a spus Putin, fără a oferi detalii suplimentare.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
gandul.ro
image
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025
mediafax.ro
image
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Punctele slabe din acordul de pace dintre Israel şi Hamas
observatornews.ro
image
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm aceste măsuri'
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Cum scapi de frunzele din curte, toamna? Nu ai voie să le dai foc
playtech.ro
image
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
„Ai plecat prea devreme, surioară dragă!” Diana, o româncă stabilită în Italia, a murit la doar 37 de ani. Un copil de 11 ani a rămas orfan
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
BNR lansează o nouă monedă, în valoare de 10 lei. Cum va arăta aceasta
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Foto: © captură video Česká televize
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Șefa ANM răspunde acuzațiilor cu privire la Codul roșu anunțat în Capitală. Elena Mateescu: „Ne raportăm la criterii clare”
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde