Putin îl laudă pe Trump pentru eforturile de pace și critică Comitetul Nobel: „El face cu adevărat multe”

Președintele rus, Vladimir Putin, a lăudat vineri implicarea lui Donald Trump în încercările de a media un armistițiu în Orientul Mijlociu și a criticat Comitetul Nobel pentru decizia de a acorda Premiul pentru Pace unor persoane „care nu au făcut nimic pentru pace”. Declarațiile par să fie o încercare de a câștiga bunăvoința fostului președinte american, care s-a răcit tot mai mult față de Moscova, în contextul blocajului negocierilor pentru încetarea războiului din Ucraina.

La o conferință de presă în Tadjikistan, Putin a afirmat că Trump „face cu siguranță un efort și lucrează la aceste probleme, pentru a obține pacea și a rezolva afaceri internaționale complexe. Cel mai clar exemplu este situația din Orientul Mijlociu”.

„Dacă actualul președinte al SUA merită sau nu Premiul Nobel, nu știu. Dar el face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care durează de ani, chiar decenii”, a adăugat liderul de la Kremlin, citat de The Moscow Times.

Putin a acuzat, de asemenea, Comitetul Nobel că a acordat premiul „oamenilor care nu au făcut nimic pentru pace”, comentarii făcute la câteva ore după ce Comitetul a anunțat că lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, este câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an. „Din punctul meu de vedere, aceste decizii au făcut un rău imens reputației premiului”, a declarat președintele rus. Mai devreme în aceeași zi, consilierul Kremlinului pentru politică externă, Yuri Ushakov, spusese pentru mass-media de stat că Moscova ar saluta o eventuală victorie a lui Trump la Nobel.

Războiul din Ucraina și tensiuni cu Washingtonul

Referindu-se la conflictul din Ucraina, Putin a spus că Rusia și SUA „ar putea realiza încă multe” pe baza acordurilor încheiate împreună cu Trump la summitul din 15 august de la Alaska. Întâlnirea fusese prezentată ca o oportunitate de a debloca negocierile pentru pace în Ucraina, dar s-a încheiat fără rezultate concrete.

„Nu am dezvăluit pe deplin ce s-a discutat la Anchorage. Continuăm să acționăm pe baza acelor discuții și nu am făcut nicio schimbare din partea noastră”, a declarat Putin, în contextul unor afirmații contradictorii venite din partea oficialilor ruși despre stadiul negocierilor.

Totuși, liderul rus a transmis și un avertisment Washingtonului. Întrebat despre posibilele planuri ale lui Trump de a trimite rachete Tomahawk în Ucraina, Putin a spus că Rusia va răspunde prin „consolidarea sistemelor sale de apărare aeriană” și l-a catalogat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept un „show-off” pentru amenințarea cu folosirea armelor cu rază lungă împotriva țintelor din Rusia.

Într-un gest de demonstrare a puterii, Putin a anunțat că Moscova pregătește o nouă armă pentru forțele sale armate, amintind de momentul de anul trecut, când Kremlinul a prezentat racheta hipersonică experimentală Oreshnik. „Cred că în curând vom avea ocazia să anunțăm o nouă armă pe care am prezentat-o odată. Acum ea se află în faza de testare”, a spus Putin, fără a oferi detalii suplimentare.