Noul guvern din Serbia, susținut de mișcarea studențească, intenționează să limiteze difuzarea emisiunilor de tip reality-show la 45 de minute pe zi și să încurajeze introducerea săptămânii de lucru de patru zile.

Prima ședință a Adunării Naționale a Republicii Serbia Foto: Milos Miskov parlament.gov.rs

În octombrie, mișcarea Lista Studenților a înlăturat de la putere regimul condus de Aleksandar Vučić, liderul autoritar al țării și aliat al lui Vladimir Putin, promițând să elimine corupția.

Gruparea, formată din persoane din afara clasei politice tradiționale și propusă de studenți, a obținut 140 dintre cele 250 de mandate din Parlament, însă nu are încă un candidat clar pentru funcția de prim-ministru.

Marți, parlamentarii săi au depus jurământul în Adunarea Națională de la Belgrad, în aplauzele a sute de susținători.

Acum, după plecarea lui Vučić de la putere, noua formațiune trebuie să treacă de la promisiuni la guvernare și să reducă dependența Serbiei de Rusia, toate acestea fără să aibă un lider desemnat.

„Câștigarea alegerilor și conducerea țării sunt două lucruri foarte diferite”, a declarat pentru The Telegraph profesorul Vuk Vuksanović, specialist în politica externă a Serbiei și lector la King's College London.

Mișcarea studențească vrea să limiteze reality-show-urile la 45 de minute pe zi

Una dintre măsurile prin care mișcarea intenționează să transforme țara vizează reducerea influenței emisiunilor de tip reality-show. Planul prevede interzicerea difuzării acestora pe posturile naționale gratuite înainte de ora 23:00 și limitarea timpului de emisie la 45 de minute pe zi.

Emisiuni populare precum „Elita”, un format sârbesc inspirat de „Big Brother”, ar putea fi urmărite în continuare prin intermediul serviciilor cu abonament, cu respectarea restricțiilor de vârstă și a măsurilor de control parental.

Posturile de televiziune ar urma, de asemenea, să fie obligate să întrerupă imediat programele în cazul apariției unor scene de violență, amenințări sau discursuri instigatoare la ură.

Propunerea reflectă convingerea reprezentanților mișcării că emisiunile de tip reality-show au devenit un simbol al culturii violenței încurajate în timpul fostei guvernări.

„Emisiunile sunt atât de pline de vulgaritate și violență, iar aceste lucruri sunt atât de ușor accesibile. Pentru mulți, ele reprezintă un fel de oglindă a climatului social și cultural care s-a dezvoltat în timpul vechiului regim”, a explicat profesorul Vuksanović.

Planurile fac parte dintr-un demers mai amplu de reformare a peisajului mediatic din Serbia, despre care criticii susțin că a devenit un instrument de propagandă pentru administrația Vučić.

După victoria electorală a Student List, un post de televiziune sârbesc și-a cerut scuze telespectatorilor pentru relatările părtinitoare și pentru că nu a criticat regimul Vučić.

„Ani la rând, nu ne-am îndeplinit datoria”, a declarat Goran Eror, prezentator de știri la un post de televiziune publică dintr-o provincie din nordul țării.

Săptămână de lucru de patru zile și limitarea orelor suplimentare

Planurile mișcării nu se opresc la televiziune, ci vizează și condițiile de muncă.

Lista Studenților dorește să încurajeze companiile să adopte săptămâna de lucru de patru zile, prin reducerea programului angajaților la 32 de ore pe săptămână, fără diminuarea salariilor.

Alte măsuri propuse pentru îmbunătățirea drepturilor angajaților includ limitarea orelor suplimentare la opt pe săptămână, restricționarea contractelor pe perioadă determinată și interzicerea contactării salariaților de către șefi în afara programului de lucru.

Propunerile marchează o îndepărtare de modelul economic promovat în timpul mandatului lui Vučić, care s-a bazat în mare măsură pe atragerea investitorilor străini prin promisiunea unei forțe de muncă relativ ieftine.

Analiștii avertizează însă că noul model ar putea fi mai potrivit pentru economiile prospere din Scandinavia decât pentru o țară cu venituri medii precum Serbia.

„Este încă un model scandinav, nu unul potrivit unei țări cu venituri medii. Elementele economice trebuie puse în ordine înainte de a face o promisiune atât de ambițioasă”, a afirmat Vuksanović.

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Relația cu UE și Rusia, o provocare pentru noua putere de la Belgrad

Politica externă este domeniul în care prioritățile uneori contradictorii ale mișcării ar putea fi cel mai greu de conciliat.

Serbia, țară balcanică cu aproximativ 6,6 milioane de locuitori, se află de mult timp între aspirația de a adera la Uniunea Europeană și relația strânsă cu Moscova.

Membrii Lista Studenților au propus organizarea, în viitor, a unui referendum privind aderarea țării la UE, deși această idee nu s-a regăsit în programul electoral oficial al grupării.

Aleksandar Baucal, unul dintre parlamentarii nou-aleși, a reprezentat mișcarea la forumul privind extinderea UE, organizat la Bruxelles. A fost prima apariție a formațiunii în fața unui public internațional.

Acesta a declarat că Lista Studenților va accelera eforturile pentru îndeplinirea criteriilor intermediare de aderare la Uniunea Europeană.

„Calea europeană înseamnă reforme: consolidarea valorilor europene, construirea unor instituții funcționale și a unui sistem autentic bazat pe statul de drept, dezvoltarea unei economii sustenabile, integrate în piața europeană”, a adăugat el.

Baucal și alți reprezentanți ai mișcării s-au întâlnit, de asemenea, cu Marta Kos, comisarul european pentru extindere, pentru a discuta despre viitorul european al Serbiei.

Totuși, apropierea de Bruxelles nu înseamnă neapărat o ruptură de Moscova. Noua formațiune trebuie să găsească o modalitate de a reduce influența Rusiei, fără să renunțe la legăturile economice dintre cele două țări.

Mișcarea se opune sancțiunilor împotriva Moscovei și intenționează să mențină cooperarea bilaterală, chiar dacă semnalează că dorește să reducă influența rusă asupra instituțiilor sârbe.

„În ceea ce privește Rusia, mă aștept la o reducere a cooperării în domeniul informațiilor și la o diminuare a glorificării Rusiei în presa sârbească”, a declarat profesorul Vuksanović.

Lista Studenților vrea să oprească vânzările de arme către Israel

Mișcarea a promis, de asemenea, că va pune capăt relațiilor strânse pe care Aleksandar Vučić le-a dezvoltat cu Israelul. Reprezentanții săi au anunțat că vor opri comerțul cu arme și au cerut renunțarea la un proiect de drone din Serbia asociat cu Israelul.

„Ceea ce se întâmplă acolo este o pată pe conștiința umanității și este cu adevărat regretabil. Platforma noastră prevede în mod clar că vom pune capăt comerțului cu arme cu Israelul”, a declarat Filip Ubovic, reprezentant al Listei Studenților.

Vučić a acuzat mișcarea că slăbește capacitatea de apărare a Serbiei după anunțarea acestei promisiuni.

Potrivit profesorului Vuksanović, subiectul va fi dificil de gestionat. Serbia are legături istorice cu Israelul, construite pe experiența comună a suferințelor din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, însă generațiile tinere au devenit tot mai solidare cu cauza palestiniană.

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„Nimeni nu vrea să pună capăt relațiilor cu Israelul”, a spus acesta, referindu-se la populația sârbă, adăugând că poziția pro-palestiniană a mișcării va complica relația dintre cele două state.

Kosovo rămâne un punct sensibil în politica externă a Serbiei

Kosovo va continua să reprezinte un alt obstacol major. Serbia susține că teritoriul, care și-a declarat independența în 2008, face în continuare parte din propriul său teritoriu.

Deși unii se așteptau ca Lista Studenților să recunoască independența Kosovo, poziția oficială a mișcării este continuarea negocierilor intermediate de Uniunea Europeană cu Pristina, fără intenția de a recunoaște independența teritoriului.

Mișcarea nu a fost însă creată inițial pentru a prelua puterea. Aceasta a apărut în urma solicitărilor de explicații după prăbușirea unei copertine din beton la gara din Novi Sad, în noiembrie 2024, incident soldat cu moartea a 16 persoane și care a declanșat proteste de amploare împotriva corupției din administrație.

Studenții au reușit să înlăture de la putere liderul care a dominat politica sârbească, însă acum trebuie să facă față unei provocări mult mai dificile: guvernarea țării.