 Cum a reușit o mișcare condusă de studenți să-l învingă pe Aleksandar Vučić după 14 ani la putere în Serbia. Bucurie pe străzi la sfârșitul unei ere | adevarul.ro
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Cum a reușit o mișcare condusă de studenți să-l învingă pe Aleksandar Vučić după 14 ani la putere în Serbia. Bucurie pe străzi la sfârșitul unei ere

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O mișcare născută din tragedie și condusă de studenți a reușit să pună capăt celor 14 ani de dominație politică a lui Aleksandar Vučić în Serbia, după un scrutin istoric care a transformat revolta din stradă într-o victorie parlamentară răsunătoare. După aproape doi ani de proteste masive declanșate de prăbușirea unei copertine în Novi Sad, mișcarea studențească din Serbia a reușit să pună capăt la 14 ani de dominare politică neîntreruptă sub conducerea președintelui Aleksandar Vučić și a Partidului Progresist Sârb (SNS).

Oamenii sărbătoresc în stradă la Belgrad
Oamenii sărbătoresc în stradă la Belgrad Foto: AFP

Cum au schimbat studenții Serbia

Scânteia care a declanșat această amplă mișcare de protest a fost tragică: la 1 noiembrie 2024, o copertină de beton s-a prăbușit în fața gării din Novi Sad, ucigând 16 oameni. Incidentul a fost perceput de opinia publică drept o emblemă a corupției sistemice și a neglijenței guvernamentale, criticii legând direct renovarea defectuoasă a infrastructurii de apropiații regimului.

Ceea ce a început ca o serie de blocade stradale și proteste studențești a escaladat rapid într-o mișcare națională de amploare, atrăgând cetățeni din toate segmentele societății – de la fermieri și actori până la magistrați. 

Presiunea străzii a dus deja la demisia prim-ministrului în ianuarie 2025 și la organizarea celui mai mare protest antiguvernamental din istoria Serbiei în martie 2025, culminând cu anunțul unor alegeri anticipate.

Inițial, Vučić a încercat să laude protestatarii ca fiind „bine intenționați”, dar înaintea alegerilor i-a acuzat că încearcă să „doboare” Serbia. Chiar și după ce și-a recunoscut înfrângerea duminică seara, el a lansat acuzația nefondată că aceștia ar avea sprijinul unor „țări europene nenumite și al statului profund american”.

Cine va conduce Serbia acum

Un lucru este cert: nu vor fi studenții, deoarece aceștia nu au candidat la alegeri. Aceasta a fost o decizie calculată, deoarece electoratul probabil nu ar fi votat pentru o listă de candidați cu puțină experiență de viață.

Deși candidatul lor principal a fost Ilija Srdanović, profesor de cardiologie la Novi Sad, el nu este privit cu adevărat drept un probabil prim-ministru.

Deși mișcarea „Lista Studenților – Studenții Câștigă” a propus candidați pentru toate cele 250 de locuri din parlament, nicio persoană cu statut de student nu s-a regăsit pe liste. Pentru a menține o imagine de integritate și distanță față de clasa politică tradițională, noua formațiune a impus criterii drastice de selecție pentru cele 250 de locuri de pe liste: candidații nu puteau fi studenți (pentru a asigura maturitate profesională), nu aveau voie să fi fost membri ai Partidului Progresist Sârb (SNS) și nici să fi deținut funcții publice din partea altor partide. Printre cei propuși s-au regăsit intelectuali, cadre medicale, actori, agricultori și chiar un artist rap cunoscut.

Dar studenții sunt cei care au făcut promisiuni poporului sârb și vor fi supuși presiunii de a duce la bun sfârșit manifestul lor.

Care este programul lor

Deputații aleși vor avea sarcina de a pune în aplicare ceea ce este, de fapt, un program electoral.

După cum au afirmat chiar studenții, pot căuta persoane care să poată intra în instituții, „ să-și îndeplinească sarcinile cu responsabilitatea și să nu uite de ce se află acolo”.

Alegeri decisive în Serbia: studenții încearcă să-l înlăture de la putere pe Aleksandar Vučić

În cadrul unui program în 11 puncte, mișcarea studențească dorește:

- eradicarea corupţiei prin înfiinţarea unei unităţi de poliţie care să-i aresteze pe cei responsabili de aceasta;

- epurarea din rândul funcționarilor Ministerului Afacerilor Interne a tuturor celor care au încălcat regulile privind reprimarea protestatarilor sau a celor care au legături cu crima organizată;

- reformarea peisajului mediatic distorsionat din Serbia și eliberarea postului public de televiziune de sub controlul politic;

- oprirea recrutării persoanelor publice loiale partidelor politice pentru a conduce întreprinderile.

Vučić și partidul SNS neagă acuzațiile de corupție și de încercare a unei influențe mass-media.

Bucurie în stradă

Oamenii sărbătoresc după ce Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Serbia
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Oamenii sărbătoresc după ce Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Serbia Foto: AFP

Anunțul făcut duminică de naționalistul Aleksandar Vucic privind înfrângerea sa în alegerile legislative anticipate a provocat sau explozie de bucurie pe străzile din Belgrad, transmite AFP.

„Nu vom mai avea niciodată un tiran în această țară ”, a declarat Ilija Srdanovic, reprezentant al listei studenților, în fața militanților care fluturau baloane colorate.

Grupuri de tineri îmbrăcați în negru a părăsit centrul orașului sub huiduielile alegătorilor din opoziție, în timp ce polițiștii anti-revoltă înconjurau comisia electorală, clădirea președinției și pe susținătorii guvernului adunați într-un parc.

Suzana Mila Martic, o studentă, a declarat pentru AFP că „se simte incredibil de bine”. „Am impresia că trăiesc, într-o țară liberă”, a afirmat ea în lacrimi, în această zi istorică.

Toată ziua, Serbia și-a ținută răsuflarea. Încă de la ora 07:00 dimineața, s-a format coadă la deschiderea secțiilor de votare.

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