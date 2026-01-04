Video Operațiune spectaculoasă în Marea Baltică: o navă cu echipaj rus, oprită în forță după tăierea cablurilor submarine. Finlandezii au descins din elicopter

Polițiștii de frontieră au reținut, în urma unei intervenții aeriene spectaculoase, o navă de marfă cu echipaj majoritar rus în Golful Finlandei. Aceasta ar fi deteriorat intenționat cabluri submarine de comunicații dintre Estonia și Finlanda. Operațiunea a fost filmată și făcută publică de autorități.

Imaginile intervenției au fost făcute publice și s-au răspândit rapid în mediul online.

Nava, care arbora pavilionul Saint Vincent și Grenadinelor și era înregistrată în Sankt Petersburg, transporta un echipaj format în principal din marinari ruși.

Potrivit autorităților finlandeze, Fitburg naviga intenționat cu ancora coborâtă, deteriorând mai multe cabluri aparținând operatorului de telecomunicații Elisa, pe traseul Tallinn–Helsinki.

Vasul a fost depistat de o ambarcațiune de patrulare a Gărzii de Frontieră, iar echipajului i s-a ordonat să oprească.

Într-un videoclip publicat de autoritățile finlandeze se poate observa desfășurarea operațiunii speciale: un detașament al Gărzii de Coastă a decolat cu un elicopter Airbus Super Puma OH-HVG și a efectuat o coborâre pe frânghie direct pe puntea navei.

Imaginile surprinse de camerele montate pe echipamentul agenților arată cum militarii cu veste antiglonț și înarmați cu mitraliere se deplasează pe punte și urcă pe scările navei pentru a prelua controlul asupra acesteia.

În urma intervenției, toți cei 14 membri ai echipajului- cetățeni din Rusia, Georgia, Azerbaidjan și Kazahstan - au fost reținuți. Doi dintre aceștia au fost arestați, iar altor doi li s-a interzis părăsirea teritoriului Finlandei.

Incidentul a avut loc pe 31 ianuarie 2025. Nava Fitburg nu a reușit să părăsească Golful Finlandei după avarierea cablului submarin și este în prezent sub ancheta autorităților finlandeze, care analizează posibilitatea unui act de sabotaj.

Autoritățile de la Helsinki nu au exclus implicații de securitate regională, în contextul tensiunilor crescute din zona Mării Baltice și al importanței strategice a infrastructurii submarine de comunicații.