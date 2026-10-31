Franța se pregătește pentru noi proteste de amploare. 70.000 de polițiști au fost mobilizați la nivel național

Autoritățile franceze se pregătesc pentru o nouă zi tensionată de proteste, programată sâmbătă, de Halloween. Aproximativ 70.000 de polițiști vor fi mobilizați în întreaga țară, pe fondul avertismentelor privind riscul ridicat de tulburări și violențe.

Zeci de mii de polițiști au fost mobilizați la nivel național Foto: AFP

Potrivit unei surse apropiate Ministerului francez de Interne, există un „risc foarte ridicat de tulburare a ordinii publice” în cursul zilei de sâmbătă, transmite Euronews.

Pentru al treilea weekend consecutiv, sindicatele, studenții și membrii mișcării Vestelor Galbene intenționează să organizeze manifestații, nemulțumiți de condițiile din școli și de creșterea costului vieții. Protestele au loc la câteva zile după ce guvernul francez a prezentat, luni, o serie de măsuri menite să răspundă nemulțumirilor studenților, însă sindicatele le-au considerat insuficiente.

Autoritățile pregătesc o operațiune de securitate de amploare, similară celei desfășurate pe 24 octombrie, după violențele și jafurile care au umbrit manifestațiile din 17 octombrie, deși acestea din urmă au fost în mare parte pașnice.

Sursa apropiată Ministerului de Interne a avertizat vineri că „apelurile la adunări nedeclarate în piețele publice din întreaga țară s-au înmulțit”, la fel ca „planurile pentru marșuri neautorizate către centrele puterii și instituțiile statului”.

Manifestațiile, interzise în centrele orașelor

Joi, ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că protestele din centrele orașelor au fost interzise și că vor fi permise doar cele organizate „la periferia orașelor”. Oficialul a precizat că organizatorilor li s-a cerut să ofere „garanții” că manifestațiile se vor desfășura „în condiții corespunzătoare”.

Măsurile au fost criticate de sindicate și de reprezentanții mișcării Vestelor Galbene. Într-o declarație comună publicată miercuri, principalele organizații sindicale au anunțat că vor analiza „toate căile posibile de contestare a acestei interdicții generale și disproporționate privind exercitarea unei libertăți publice esențiale într-o democrație”.

Nuñez a avertizat, tot joi, că suprapunerea protestelor cu sărbătoarea de Halloween ar putea favoriza izbucnirea unor incidente, care s-ar putea prelungi până în timpul nopții. Ministrul a precizat că vor fi interzise și adunările care încearcă să se prezinte drept petreceri de Halloween, dar care au, în realitate, scopul de a genera tulburări.

Oficialul a atras atenția și asupra mesajelor publicate pe rețelele sociale de grupări, inclusiv din cercurile de extremă stângă, care au îndemnat oamenii să susțină o „revoluție” și o „insurecție”.

Restricții de circulație în Paris și polițiști chemați din concediu

Operațiunea de securitate are loc în contextul în care organizațiile pentru drepturile omului continuă să acuze forțele de ordine franceze că folosesc o forță excesivă împotriva manifestanților.

La nivel național, mai mulți polițiști aflați în concediu au fost chemați înapoi la serviciu, în timp ce altora le-au fost anulate zilele de odihnă.

În Paris, poliția a instituit restricții de circulație pe timpul nopții de sâmbătă spre duminică și de duminică spre luni, în cartierele în care s-au înregistrat violențe importante pe 17 octombrie.

Traseul final al manifestației programate sâmbătă în capitala Franței a fost stabilit în partea de est a orașului, între Porte de Bagnolet și Porte de Charenton. Decizia a venit după ce Consiliul de Stat al Franței (Conseil d'État) a anulat hotărârea unei instanțe administrative care autorizase organizarea unui marș pe ruta Bastille–Nation.

Cum a început mișcarea de protest din Franța

Mișcarea de protest a studenților a început la jumătatea lunii septembrie, după ce elevii au organizat manifestații împotriva condițiilor din școli, în suburbiile Parisului. Ulterior, nemulțumirile s-au extins rapid la nivel național, iar sindicatele și formațiunile politice s-au alăturat protestelor.

Manifestațiile, care au loc cu aproximativ șase luni înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, au depășit între timp revendicările inițiale și s-au transformat într-o mișcare socială mai amplă, îndreptată împotriva creșterii costului vieții și a scumpirii carburanților.