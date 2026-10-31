 Franța se pregătește pentru noi proteste de amploare. 70.000 de polițiști au fost mobilizați la nivel național | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 31 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Franța se pregătește pentru noi proteste de amploare. 70.000 de polițiști au fost mobilizați la nivel național

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Autoritățile franceze se pregătesc pentru o nouă zi tensionată de proteste, programată sâmbătă, de Halloween. Aproximativ 70.000 de polițiști vor fi mobilizați în întreaga țară, pe fondul avertismentelor privind riscul ridicat de tulburări și violențe.

politie proteste franta
Zeci de mii de polițiști au fost mobilizați la nivel național Foto: AFP

Potrivit unei surse apropiate Ministerului francez de Interne, există un „risc foarte ridicat de tulburare a ordinii publice” în cursul zilei de sâmbătă, transmite Euronews.

Pentru al treilea weekend consecutiv, sindicatele, studenții și membrii mișcării Vestelor Galbene intenționează să organizeze manifestații, nemulțumiți de condițiile din școli și de creșterea costului vieții. Protestele au loc la câteva zile după ce guvernul francez a prezentat, luni, o serie de măsuri menite să răspundă nemulțumirilor studenților, însă sindicatele le-au considerat insuficiente.

Autoritățile pregătesc o operațiune de securitate de amploare, similară celei desfășurate pe 24 octombrie, după violențele și jafurile care au umbrit manifestațiile din 17 octombrie, deși acestea din urmă au fost în mare parte pașnice.

Sursa apropiată Ministerului de Interne a avertizat vineri că „apelurile la adunări nedeclarate în piețele publice din întreaga țară s-au înmulțit”, la fel ca „planurile pentru marșuri neautorizate către centrele puterii și instituțiile statului”.

Manifestațiile, interzise în centrele orașelor

Joi, ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că protestele din centrele orașelor au fost interzise și că vor fi permise doar cele organizate „la periferia orașelor. Oficialul a precizat că organizatorilor li s-a cerut să ofere „garanții” că manifestațiile se vor desfășura „în condiții corespunzătoare”.

Măsurile au fost criticate de sindicate și de reprezentanții mișcării Vestelor Galbene. Într-o declarație comună publicată miercuri, principalele organizații sindicale au anunțat că vor analiza „toate căile posibile de contestare a acestei interdicții generale și disproporționate privind exercitarea unei libertăți publice esențiale într-o democrație”.

Nuñez a avertizat, tot joi, că suprapunerea protestelor cu sărbătoarea de Halloween ar putea favoriza izbucnirea unor incidente, care s-ar putea prelungi până în timpul nopții. Ministrul a precizat că vor fi interzise și adunările care încearcă să se prezinte drept petreceri de Halloween, dar care au, în realitate, scopul de a genera tulburări.

Oficialul a atras atenția și asupra mesajelor publicate pe rețelele sociale de grupări, inclusiv din cercurile de extremă stângă, care au îndemnat oamenii să susțină o „revoluție” și o „insurecție”.

Restricții de circulație în Paris și polițiști chemați din concediu

Operațiunea de securitate are loc în contextul în care organizațiile pentru drepturile omului continuă să acuze forțele de ordine franceze că folosesc o forță excesivă împotriva manifestanților.

La nivel național, mai mulți polițiști aflați în concediu au fost chemați înapoi la serviciu, în timp ce altora le-au fost anulate zilele de odihnă.

În Paris, poliția a instituit restricții de circulație pe timpul nopții de sâmbătă spre duminică și de duminică spre luni, în cartierele în care s-au înregistrat violențe importante pe 17 octombrie.

Traseul final al manifestației programate sâmbătă în capitala Franței a fost stabilit în partea de est a orașului, între Porte de Bagnolet și Porte de Charenton. Decizia a venit după ce Consiliul de Stat al Franței (Conseil d'État) a anulat hotărârea unei instanțe administrative care autorizase organizarea unui marș pe ruta Bastille–Nation.

Cum a început mișcarea de protest din Franța

Mișcarea de protest a studenților a început la jumătatea lunii septembrie, după ce elevii au organizat manifestații împotriva condițiilor din școli, în suburbiile Parisului. Ulterior, nemulțumirile s-au extins rapid la nivel național, iar sindicatele și formațiunile politice s-au alăturat protestelor.

Manifestațiile, care au loc cu aproximativ șase luni înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, au depășit între timp revendicările inițiale și s-au transformat într-o mișcare socială mai amplă, îndreptată împotriva creșterii costului vieții și a scumpirii carburanților.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov închide o fabrică emblematică din România, la mai puțin de un an de la achiziție. Aproape toți angajații vor fi concediați până la Crăciun
gandul.ro
image
Poți locui gratis în Insulele Canare. Ce trebuie să faci 12 ore pe săptămână?
mediafax.ro
image
Unde a ajuns Florin Andone, atacantul României la Euro 2016! Rupe plasele la o echipă de liga a patra, pe o insulă din Mediterana
fanatik.ro
image
Cine sunt suspecții căutați într-o țară vecină cu România pentru „jaful secolului”. Au fugit cu 40.000.000 de euro
libertatea.ro
image
Ce prețuri ne așteaptă la curent și gaze: trei scenarii prezentate de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, privind evoluția pieței
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cum l-a numit Ionuț Chirilă pe fratele său, Tudor Chirilă: "E prea de tot!"
digisport.ro
image
Andreea Esca, mesaj emoționant de ziua tatălui său. Dumitru Esca a împlinit 88 de ani
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
Hârtia igienică ar putea dispărea din 2026. Produsul ieftin care o înlocuieşte deja în tot mai multe locuinţe
observatornews.ro
image
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
cancan.ro
image
9 lucruri pe care pensionarii trebuie să le facă la pensie pentru a se bucura de viață. „Antrenează memoria””
newsweek.ro
image
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Milioane pentru Răzvan Burleanu! Suma uriașă pe care șeful FRF o va încasa dacă ar deveni președinte al FIFA
fanatik.ro
image
„E posibil ca electoratul lui Călin Georgescu să fie mai mare decât electoratul prezumitiv al AUR” – ANALIZA consultantului politic Adrian Zăbavă
ziare.com
image
Gestul lui Jose Mourinho, aflat în spatele Sandrei Diaz, a împărțit lumea în două: "Dezgustător!"
digisport.ro
image
O vilă de lux de peste 4.500 de metri pătrați, cu o vechime de aproximativ 2.000 de ani, găsită lângă țara noastră. De cine a fost locuită
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul Monicăi Anghel de la munte. E amplasat într-un loc idilic, în mijlocul naturii. Artista l-a cumpărat cu fonduri europene. Este de vis! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind impozitul pentru locuințele cu balcoane. Ministrul Dezvoltării lămurește scandalul
mediaflux.ro
image
„St. Moritz de România” a rămas un vis! Ce s-a ales de proiectul de milioane de euro promis la munte: GSP are imagini la zi cu stadionul
gsp.ro
image
11 ani de la Colectiv și tragedia la indigo a unei mame cu arsuri pe 70% din corp. Codin Maticiuc: „Acesta NU este un machiaj de Halloween”
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Ce a impresionat-o pe o jurnalistă din SUA, în Transilvania: „Totul depășea cu mult ceea ce mi-aș fi putut imagina”
click.ro
image
Horoscop 31 octombrie - 5 noiembrie. Succes pentru Balanțe, Peștii au parte de oportunități profesionale și schimbări pe care le așteptau de multă vreme
click.ro
image
Cum se menține Alex Velea în formă la 42 de ani. Secretul relației cu Antonia, după 13 ani de când sunt împreună: „Cu bune și cu rele”
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regina Suditha a Thailandei și Regina Buthanului Casa Regală din Bhutan 2 jpg
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii
okmagazine.ro
Un sarcofag roman intact, aparținând unui copil, descoperit la marginea de nord a necropolei tomitane
Sarcofagul roman intact de la Constanța, descoperit la aproximativ un kilometru și jumătate de orașul antic Tomis
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Locul din România preferat de japonezi. Europenii se înghesuie în Bucovina! Cât îi costă pe străini o vacanță la noi?
image
Ce a impresionat-o pe o jurnalistă din SUA, în Transilvania: „Totul depășea cu mult ceea ce mi-aș fi putut imagina”

OK! Magazine

image
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii