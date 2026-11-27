Jurnalista și scriitoarea română de expresie franceză Camelia Stănesco, una dintre vocile marcante ale radioului public românesc timp de peste trei decenii, își lansează sâmbătă, la Paris, romanul-document „L’illusion de l’autoexil” („Iluzia autoexilului”). Volumul conține transcrierea integrală a unei transmisii radio realizate în noaptea de 24 decembrie 1989, document aflat în arhiva Societății Române de Radiodifuziune,

Camelia Stănesco a lucrat în Radioul Public între 1972 și 2006, Foto: FB Camelia Stănesco Ursuleanu

Evenimentul este găzduit de Maison de l’Europe de Paris și va reuni editori, jurnaliști, specialiști în comunicare și reprezentanți ai mediului cultural din Franța, Italia și România, potrivit TVR Info.

Volumul, apărut la editura franceză Éditions Constellations, abordează tema autoexilului și a raportului dintre identitate, apartenență și libertatea de a-ți alege locul în care trăiești.

Documente din noaptea de 24 decembrie 1989, incluse în volum

Autoarea a dezvăluit că romanul conține și documente de arhivă puse la dispoziție de Societatea Română de Radiodifuziune, inclusiv transcrierea unei emisiuni realizate în timpul Revoluției Române.

„Mulțumesc casei mele de suflet, Societatea Română de Radiodifuziune (...) care ne-a pus la dispoziție special pentru această carte (...) acele pagini valoroase cu transcrierea transmisiei în direct, din noaptea de 24 decembrie 1989”, a declarat Camelia Stănesco într-un interviu acordat Radio România Cultural.

Jurnalista a amintit că transmisia a fost realizată împreună cu soțul său, omul de radio Dan Ursuleanu.

„Împreună cu soțul meu - marele om de radio Dan Ursuleanu - am susținut transmisia în direct de pe Programul 1 al Radio-Televiziunii Române, astăzi Radio România Actualități”.

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Peste 30 de ani la microfonul radioului public

Camelia Stănesco a lucrat în Radioul Public între 1972 și 2006, mai întâi la Programul 3, dedicat tinerilor, iar ulterior la Radio România Cultural.

De-a lungul carierei, a colaborat și cu Radio France și s-a implicat activ în promovarea relațiilor culturale dintre România și Franța. Totodată, face parte din Comitetul de Onoare al asociației franceze „Les Amis de Panaït Istrati”.

Invitați din Franța, Italia și România

La lansarea de la Paris vor participa editorii Amalia Achard, Alina Catrinoiu și Costel Postolache, alături de invitați din mediul cultural și jurnalistic, printre care Radu Enache, Camelia Teodosiu, Alexandru Antemia și Gérard Hatton.

Evenimentul va fi moderat de jurnalistul și directorul de imagine al France Télévisions, Dorin Ion Ilie.

Lansarea are loc sâmbătă, 28 noiembrie, la sediul Maison de l’Europe de Paris, și continuă seria manifestărilor dedicate promovării culturii românești în capitala Franței.

„Iluzia autoexilului nu este, pentru mine, doar un roman despre plecări și întoarceri, despre distanțe geografice sau despre granițele pe care oamenii le traversează. Este și despre exilurile noastre interioare. Despre locurile în care ne refugiem atunci când lumea din jur devine prea zgomotoasă, prea nedreaptă sau prea strâmtă pentru visele noastre.

Despre libertatea pe care o putem pierde în afara noastră, dar pe care încercăm să o salvăm înăuntrul nostru. Este despre memorie, despre prietenie, despre întâlniri care ne schimbă destinul. Despre cei care pleacă și despre cei care rămân. Despre iubirile care nu se sfârșesc odată cu absența. Și despre acea misterioasă putere a amintirilor de a-i aduce din nou aproape pe cei pe care timpul i-a îndepărtat”, a scris pe Facebook Camelia Teodosiu.