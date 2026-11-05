 Sute de mii de persoane au ieșit iar în stradă la Paris și în întreaga Franță. Ciocniri între poliție și protestatari | adevarul.ro
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Video Sute de mii de persoane au ieșit iar în stradă la Paris și în întreaga Franță. Ciocniri între poliție și protestatari

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Aproximativ 600.000 de persoane au ieșit în stradă, la Paris și în întreaga Franță, pentru a protesta față de costul vieții, până joi, la ora 17.00, a anunțat Ministerul de Interne.

Proteste Franța
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Proteste Franța Foto: AFP

Poliția antirevoltă a folosit gaze lacrimogene și a atacat un grup de protestatari în Lyon, în centrul Franței, în timp ce în orașul Nantes, din vestul Franței, au izbucnit încăierări, în contextul în care demonstrațiile au loc în toată țara, scrie CNN.

Aproximativ 270.000 de persoane au participat la aproape 200 de demonstrații în Franța, fără a include Parisul, dar se estimează că peste 600.000 de oameni au participat la proteste, potrivit AFP.

Autoritățile din Rennes au declarat că au arestat „câteva zeci” de persoane mascate care au vandalizat un hotel, au aruncat obiecte asupra poliției și au „atacat violent” membri de sindicat care protestau astăzi.

Autoritățile au adăugat că unele persoane mascate au încercat, de asemenea, să ridice baricade pentru a bloca unele dintre drumurile orașului, au dat foc coșurilor de gunoi. În ciuda unor ciocniri violente de acest gen, protestele de astăzi au fost în mare parte pașnice, chiar dacă la ele au participat sute de mii de oameni.

Se cere grevă generală

Mai multe dintre cele mai mari sindicate din Franța, care reprezintă pe toată lumea, de la studenți, profesori și lucrători poștali până la medici, farmaciști și lucrători din transporturi, au cerut o grevă națională.

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Ministerul Educației din Franța estimează că aproximativ 13% din personalul școlar participă la greve, inclusiv 16% din totalul profesorilor. Aproximativ 19% dintre școli și 18% dintre colegiile din Franța sunt afectate de grevă. Una din trei instituții de învățământ superior din Franța este „perturbată” din cauza grevelor și protestelor, a declarat guvernul pentru CNN.

Foarte puțini angajați ai spitalelor publice – doar aproximativ 4% din forța de muncă – participă la grevă, a declarat ministerul francez al sănătății. „Nu au fost raportate perturbări semnificative ale serviciilor de asistență medicală”, a adăugat ministerul. Două dintre principalele sindicate franceze care reprezintă atât lucrătorii din domeniul sănătății public, cât și cel privat i-au îndemnat la grevă, invocând costul ridicat al vieții și deteriorarea serviciilor publice.

Patru din zece trenuri programate pentru astăzi au fost anulate, deși o serie dintre aceste anulări se datorează altor factori, cum ar fi echipamentele indisponibile, potrivit site-ului de urmărire Trayn.

Salarii și pensii mai mari

Sindicatele care au convocat demonstrațiile de astăzi în Franța cer salarii și pensii mai mari. În special, cel mai mare dintre sindicate – CGT – susține că salariul minim trebuie majorat imediat cu 10%.

Luna trecută, CGT a susținut că a existat o creștere semnificativă a numărului de profesii care plătesc unii angajați sub salariul minim. Un alt sindicat - CFDT - solicită o creștere cu 100 de euro a salariului minim lunar, aproximativ 7%.

Grupurile patronale au avertizat că astfel de creșteri ar dăuna competitivității și ar amenința ocuparea forței de muncă.

Alte grupuri implicate în proteste au revendicări diferite. Grupurile de studenți solicită o creștere cu peste 10 miliarde de dolari a bugetului educației, precum și investiții de 1,5 miliarde de dolari în infrastructura școlară și 250.000 de locuri suplimentare la universitate.

Vestele Galbene – o mișcare radicală apărută acum opt ani – cere plecarea președintelui Emmanuel Macron și a guvernului său, precum și un nou proces constituțional. De asemenea, protestează împotriva inegalității economice, dar nu are o conducere formală.

Greva este organizată de L'intersyndicale, grupul care reprezintă toate sindicatele principale din Franța. Sectoarele din învățământ, sănătate, transport public și alte sectoare vor fi probabil afectate, multe servicii fiind închise pentru ziua respectivă. Însă grevele depășesc limitele sectorului public, mulți angajați ai companiilor

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