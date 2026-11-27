Imprimantele nu au dispărut din ministere, iar dosarul cu șină va mai rămâne o perioadă în instituțiile publice. Ministrul Digitalizării, Bogdan Dumitru, a vorbi despre ritmul în care România ar putea renunța la documentele pe hârtie și la procedurile birocratice. Oficialul a spus că își dorește ca imprimantele să nu mai fie necesare în administrație, însă nu a avansat un termen pentru eliminarea dosarului cu șină.

Ministrul Digitalizării, Bogdan Dumitru. Foto: gov.ro

Întrebat dacă imprimantele au dispărut din ministerul pe care îl conduce, după ce declarase anterior că și-ar dori eliminarea acestora, Bogdan Dumitru a recunoscut că echipamentele sunt încă prezente în instituție și în alte ministere.

Ministrul a explicat că nu și-a dorit ca imprimantele să fie scoase pur și simplu din clădiri, ci ca digitalizarea procedurilor să facă inutilă folosirea lor.

„N-au dispărut nici din ministerul în care lucrez și presupun că nici din alte ministere, pentru că le văd peste tot. Da, mi-aș dori în continuare același lucru. Problema, evident, că nu mi-aș fi dorit să fie rezolvată în sensul să le încărcăm într-un camion și să plece, ci pur și simplu să nu mai fie nevoie de ele”, a declarat Bogdan Dumitru la Antena 3 CNN.

Oficialul consideră că prezența imprimantelor este un simptom al faptului că instituțiile continuă să depindă de documentele pe hârtie. El a atras atenția că această problemă nu se întâlnește doar în administrația românească, ci și în mediul privat și chiar în state cu un nivel ridicat de digitalizare.

„Dar putem să ne uităm la existența imprimantelor ca la un simptom, și anume că astăzi în ministere, și nu numai în ministere, chiar și în mediul privat — și am dat atunci exemplu și am spus că chiar și în state extrem de evoluate digital, hârtia este predominantă. Cauzele probabil că diferă poate de la stat la stat, dar există cu siguranță o intersecție. Deci mi-ar plăcea ca imprimantele, ok, dacă nu dispar, să devină suport de flori sau ceva de genul”, a spus ministrul.

Întrebat când va renunța România la dosarul cu șină, în condițiile în care digitalizarea completă a instituțiilor este promisă de mulți ani, Bogdan Dumitru nu a oferit un termen concret. Ministrul a spus că speră ca schimbarea să se producă cât mai repede, însă a admis că este un proces care necesită timp.

„Da, răspunsul ar fi: în timp, și sper să fie cât mai repede”, a afirmat acesta.

În aceeași discuție, ministrul a făcut referire și la consumul de hârtie din instituțiile americane. El a spus că, potrivit informațiilor pe care le-a consultat, acestea ar fi cheltuit aproximativ 83 de miliarde de dolari pe hârtie în 2023 sau 2024.

„Dar aș vrea să fac mențiunea — că ați menționat Statele Unite și să leg de hârtie — un lucru la care m-am uitat, mărturisesc că nu știu adevărat cum funcționează procesele lor digitale, dar în 2023 cred că au cheltuit sau 2024 au cheltuit 83 de miliarde de dolari numai pe hârtie în instituțiile lor. E un proces. Poate că la noi evoluția a fost mai lentă”, a declarat Bogdan Dumitru.

Cum va funcționa RoWallet și ce documente vor putea fi introduse în aplicație

Ministrul Digitalizării a oferit și detalii despre portofelul digital RoWallet, care urmează să fie lansat în ianuarie. La început, aplicația nu va include toate documentele pe care utilizatorii ar putea ajunge să le aibă la dispoziție, ci doar datele din cartea de identitate.

Ulterior, în sistem ar urma să fie introduse și alte documente, printre care permisul de conducere și informații legate de asigurările auto. Bogdan Dumitru a menționat că prin intermediul aplicației vor putea fi efectuate și plăți.

„RoWallet-ul pentru mine, ca cetățean, va arăta ca o aplicație pe care o pornesc și acolo o să pot interacționa cu ea în diverse feluri. Preponderent o să-mi selectez actul pe care vreau să-l arăt. Dar evident că este un pic mai mult, este un ecosistem. Ce înseamnă un ecosistem? Un loc în care diverse instituții ale statului o să populeze locul respectiv cu hârtiile pe care le furnizau înainte, acuma de fapt ele venind într-un format electronic.

Și atunci, odată cu trecerea timpului — pentru că trebuie să menționez, în ianuarie la lansare n-o să fie foarte multe documente în RoWallet. De fapt, o să avem datele din buletin. Haideți să începem așa, și ar fi foarte bine ca până atunci să mai fie și altele, dar ce este sigur acuma că o să fie datele din buletin. Cu timpul or să mai apară permisul, cu siguranță, alte lucruri din ecosistemul care ține de auto, mă refer probabil la asigurările auto. Se vor putea face plăți”, a explicat ministrul.

Permisul de conducere din RoWallet nu va putea fi folosit imediat la un control în trafic

Întrebat dacă, de la lansarea aplicației, șoferii vor putea prezenta permisul de conducere în format digital în cazul unui control al Poliției Rutiere, Bogdan Dumitru a precizat că acest lucru nu va fi posibil imediat. Pentru ca documentul din aplicație să fie recunoscut oficial, este nevoie de o modificare legislativă, printr-o ordonanță de urgență.

Ministrul a spus că această reglementare ar urma să fie adoptată până în ianuarie. În plus, autoritățile trebuie să pregătească un sistem prin care documentele prezentate pe telefon să poată fi verificate și să nu fie confundate cu simple imagini sau copii ale aplicației.

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„Astăzi nu, pentru că ar trebui să apară o extensie a legii, o ordonanță de urgență să reglementeze aspectul ăsta, în sensul că dacă arăți permisul în aplicația RoWallet, el să fie considerat ca fiind o reflexie clară a permisului. Și asta se va rezolva probabil până în ianuarie.

Însă mai sunt câteva aspecte pe care ar trebui să le rezolvăm până atunci, și anume apariția unor dispozitive — mă rog, o să fie probabil aplicații pe telefoanele autorității care va verifica permisul respectiv. Pentru că acuma, când coborâm un pic în zona tehnică: eu vă pot prezenta frumos pe telefon — și astăzi se poate vibe-coda foarte ușor — vă pot prezenta o aplicație care pare că seamănă cu RoWallet-ul sau cu orice aplicație și să fie, de fapt, clonată și să furnizeze doar o poză. Și atunci trebuie o citire mai specială, adică un mecanism de o parte care să citească, da. Probabil că va fi o aplicație pe un telefon, dar capabilă să înțeleagă puțin mai mult decât imaginea”, a explicat Bogdan Dumitru.

Ministrul Digitalizării: Datele din RoWallet vor fi criptate

Întrebat despre temerile legate de securitatea informațiilor personale introduse în portofelul digital, ministrul a susținut că datele nu vor fi centralizate într-un singur loc în care să poată fi consultate cu ușurință.

Potrivit lui Bogdan Dumitru, fiecare instituție va transmite informațiile într-un format criptat, iar sistemul va permite inclusiv confirmarea unei anumite informații fără ca utilizatorul să fie nevoit să prezinte întregul document.

Ministrul a dat drept exemplu verificarea vârstei. În loc să arate cartea de identitate, o persoană ar putea demonstra prin intermediul aplicației doar că a împlinit 18 ani.

„Înțeleg îngrijorarea. Dar când vorbim de control, datele respective despre cetățeni, statul oricum le are. Că înainte ne duceam... adică datele care se pun pe buletin le găsim la Ministerul de Interne. Date care țin, nu știu, de finanțe le găsim la Ministerul Finanțelor sau la ANAF. Adică datele astea cumva există și doar încercăm să le punem la un loc, dar acest «pus la un loc» nu le aducem la un loc unde e mai ușor cuiva să se uite pe ele, ci fiecare entitate vine într-un mod criptat. Ba chiar mai mult, vine criptat pe fiecare segment în parte.

Adică dacă eu arăt cuiva... eu nu trebuie să mai arăt cuiva astăzi buletinul ca să fac dovada că am — nu astăzi, mă refer la RoWallet — că am 18 ani sau peste 18 ani, ci doar RoWallet-ul va emite informația asta: «Da, persoana respectivă are peste 18 ani». Și în momentul respectiv, acel blob — îmi cer scuze, nu știu cum să-i spun în română — dispare. Și atunci trebuie adus unul nou. Adică vreau să spun că de fiecare dată această informație este criptată cu o cheie diferită și ea nu poate fi decât o entitate adunată la un loc și folosită agregată”, a declarat ministrul.

Totuși, Bogdan Dumitru a atras atenția că nicio aplicație nu poate fi considerată complet sigură.

„Evident, vorbim de aplicații pe telefon, vorbim de tehnologie. Și atunci, dacă o să mai spună cineva astăzi că o aplicație sau un ecosistem este 100% sigur, eu nu l-aș mai crede”, a adăugat acesta.

Cum ar putea fi folosită inteligența artificială în administrația publică

Bogdan Dumitru a vorbit și despre explozia inteligenței artificiale din ultimul an, pe care a descris-o drept o schimbare de paradigmă în anumite industrii, în special în cea de software.

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Întrebat dacă această evoluție îl îngrijorează, ministrul a spus că nu privește dezvoltarea AI ca pe un fenomen negativ, deși ritmul schimbărilor îi ridică uneori întrebări.

„Nu cred că este rău, de îngrijorat nu. Însă mărturisesc că sunt momente în care mă întreb cum arată curba asta, cum arată această exponențială și care va fi momentul în care se plafonează. Când am impresia că înțeleg, următoarea zi îmi dau seama că lucrurile stau diferit. Dar cu siguranță nu mă îngrijorează”, a declarat Bogdan Dumitru.

Ministrul a fost întrebat și despre proiectul unui corp al inginerilor în inteligență artificială în administrația publică, prevăzut în programul de guvernare. El a precizat că nu este vorba despre funcționari virtuali, ci despre specialiști care să controleze și să utilizeze instrumentele de inteligență artificială.

Potrivit acestuia, în mai multe instituții au fost deja făcute experimente, iar obiectivul este ca statul să înceapă să folosească modele AI în propriile structuri. Acestea ar putea fi licențiate, open-source sau dezvoltate de entități europene și ulterior adaptate pentru nevoile administrației.

„Nu, sunt oameni care ar trebui să ajungă să controleze un set de astfel de unelte. Să le spunem agenți AI, dar are deja o anumită conotație. Da, am început procesul ăsta. De fapt, statul român, vă mărturisesc, că a început de ceva vreme; sunt diverse experimente în câteva instituții.

Și ideea e una foarte simplă: să încercăm să punem toate lucrurile astea la un loc, să internalizăm — îi spun în statul român — modele de inteligență artificială. Ce înseamnă să internalizăm? Poate că o să licențiem într-o primă fază, poate că o să plecăm de la modele care sunt open-source sau modele de la anumite entități din Europa, pe care o să încercăm să le aliniem, să le facem post-training, fine-tuning și să începem să le folosim în interiorul statului român, cei din administrație să le folosească”, a explicat ministrul.