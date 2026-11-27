Rusia vinde gazul pe piața internă la prețuri mai mari decât cele practicate în Statele Unite pentru consumatorii industriali, o situație care ridică semne de întrebare privind rentabilitatea viitoarelor exporturi către China. Avertismentul a fost lansat de Alexei Gromov, directorul departamentului de energie al Institutului de Energie și Finanțe, în cadrul forumului „Gazul Rusiei 2026”.

Rusia vinde gazul pe piața internă la prețuri mai mari decât cele practicate în SUA. Foto: Shutterstock

Din octombrie, prețul en gros al gazului în regiunea Moscovei a ajuns la aproximativ 8.500 de ruble pentru mia de metri cubi, echivalentul a 103,5 dolari.

Prin comparație, companiile industriale din SUA plătesc între 80 și 95 de dolari pentru aceeași cantitate.

Gromov a atras atenția că, de la începutul războiului, tarifele la gaz pentru întreprinderile din Rusia au crescut cu 60%, iar pentru populație s-au majorat de aproximativ 1,5 ori. În plus, autoritățile ruse au prevăzut noi scumpiri de 26,8% în următorii trei ani: 10,4% în 2027, 7,4% în 2028 și 7% în 2029, scrie presa rusă.

Gazoductul către China, o problemă de rentabilitate pentru Moscova

Creșterea prețurilor interne ar putea afecta și calculele economice ale proiectului „Puterea Siberiei-2”, gazoductul prin care Rusia intenționează să-și extindă livrările de gaze către China.

Potrivit lui Gromov, dacă proiectul va fi lansat după 2030, prețul gazului pe piața internă rusă ar putea ajunge la 120-130 de dolari pentru mia de metri cubi. În aceste condiții, principala problemă va fi formula de stabilire a prețului asupra căreia vor conveni Moscova și Beijingul.

Expertul avertizează că, dacă prețul gazului exportat, inclusiv costurile de transport, se va apropia de nivelul pieței interne rusești, Rusia ar putea ajunge să exporte volume suplimentare fără să obțină un avantaj economic semnificativ.

În prezent, China cumpără gaz rusesc prin conducta „Puterea Siberiei”, aflată în funcțiune din 2019, la un preț de 247,9 dolari pentru mia de metri cubi. Acesta este cu 56% mai mic decât prețul mediu de 562 de dolari plătit de alți clienți externi ai Gazprom, potrivit datelor Ministerului rus al Dezvoltării Economice.

Reducerea ar urma să se mențină și în următorii ani, însă China solicită condiții și mai avantajoase pentru a încheia acordul privind „Puterea Siberiei-2”.

Potrivit unor surse citate de South China Morning Post, Beijingul ar dori ca gazul rusesc să fie vândut la un preț apropiat de cel plătit de consumatorii casnici din Rusia, de aproximativ 50 de dolari pentru mia de metri cubi, sau cel puțin la tarifele interne pentru consumatorii industriali, estimate la 120-130 de dolari.

Negocierile dintre Rusia și China privind noul gazoduct durează de peste zece ani, fără să se ajungă până acum la un acord final.