 Suspiciuni privind recalcularea greșită a peste 2,2 milioane de pensii. Beneficiari morți primeau pensia în continuare | adevarul.ro
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Suspiciuni privind recalcularea greșită a peste 2,2 milioane de pensii. Beneficiari morți primeau pensia în continuare

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Raportul Curții de Conturi privind activitatea Casei Naționale de Pensii Publice scoate la iveală o serie de nereguli, de la recalcularea eronată a unor pensii și plata unor drepturi către persoane decedate, până la acordarea unor sporuri și facilități fiscale fără respectarea cadrului legal. Auditorii au identificat suspiciuni privind acordarea unui punctaj mai mic decât cel cuvenit în cazul a peste 2,2 milioane de beneficiari, deci aceștia primeau pensii mai mici decât ar fi trebuit.

Pensionari discută cu reprezentanții presei și oficialii Caselor de Pensii de care aparțin privind recalcularea pensiei, în București. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Misiunea de audit financiar s-a desfășurat între 18 august 2025 și 27 februarie 2026, iar Curtea de Conturi a constatat „deficiențe cu influențe semnificative și generalizate” în situațiile financiare ale CNPP.

În ceea ce privește recalcularea pensiilor în baza Legii nr. 360/2023, auditorii au constatat că sistemul informatic nu a funcționat în toți parametrii necesari, ceea ce a dus, în unele cazuri, la preluarea unor punctaje diferite de cele cuvenite.

Potrivit raportului, în 574.060 de cazuri ar fi fost acordat un punctaj anual mai mare decât cel prevăzut de lege, în timp ce pentru 2.211.060 de beneficiari există suspiciuni că punctajul anual a fost mai mic decât cel cuvenit. Prin extrapolare statistică, Curtea de Conturi estimează o supraevaluare a cheltuielilor de peste 71,1 milioane de lei și o subevaluare de peste 230,3 milioane de lei în cazul pensiilor pentru limită de vârstă recalculate.

Pensii plătite după deces

Auditorii au identificat și situații în care plata pensiilor a continuat după decesul beneficiarilor. În unele cazuri, drepturile au fost virate mai mult de trei luni consecutive de la data decesului, fără emiterea unor decizii de debit sau rețineri la plată. Valoarea estimată a acestor plăți este de 548.821 de lei.

Nereguli au fost constatate și în cazul pensiilor de urmaș. Unele persoane au continuat să primească aceste drepturi deși nu mai îndeplineau condițiile legale, inclusiv în situații în care realizau venituri pentru care asigurarea era obligatorie sau nu mai făceau dovada continuării studiilor. Valoarea estimată a acestor plăți necuvenite este de 510.906 lei.

Curtea de Conturi a mai identificat erori la calcularea pensiilor de invaliditate, a pensiilor anticipate și a altor drepturi de pensie. În unele cazuri, pensionarii au primit mai puțin decât li s-ar fi cuvenit, iar în altele au fost efectuate plăți peste nivelul legal.

Sporuri și facilități fiscale pentru angajații caselor de pensii

Raportul semnalează nereguli și în ceea ce privește cheltuielile de personal. Auditorii au constatat plata unor sporuri de confidențialitate care nu ar fi fost prevăzute de legislația aplicabilă, precum și plata unor funcții care ar fi trebuit desființate. Numai pentru funcțiile de șef de birou menținute în plată ilegal, suma estimată este de 119.410 lei, iar sporurile de confidențialitate acordate nelegal au fost estimate la 140.332 de lei.

De asemenea, au fost identificate facilități fiscale acordate unor angajați pentru funcții care, potrivit auditorilor, nu îndeplineau condițiile legale pentru aceste facilități. Suma estimată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale nereținute este de 456.970 de lei.

O altă problemă vizează majorarea cu 10% a salariului pentru activitatea de control financiar preventiv, aplicată la un salariu de bază care fusese deja majorat cu 15% pentru complexitatea muncii. Prin extrapolare, Curtea de Conturi estimează că suma plătită necuvenit în acest mod se ridică la 332.983 de lei.

CNPP a apelat la Fondul de rezervă pentru cheltuieli recurente

Curtea de Conturi a atras atenția și asupra utilizării Fondului de rezervă bugetară pentru plata unor drepturi de asigurări sociale. CNPP a primit din acest fond 196 de milioane de lei în 2022, 657,1 milioane de lei în 2023 și 1,6 miliarde de lei în 2024.

Auditorii susțin că solicitarea acestor fonduri a devenit o practică la finalul exercițiilor financiare și avertizează că mecanismul poate conduce la finanțarea unor cheltuieli recurente din alte surse decât cele prevăzute prin bugetul asigurărilor sociale de stat.

Curtea de Conturi a formulat mai multe recomandări pentru remedierea deficiențelor, printre care recalcularea drepturilor de pensie, recuperarea sumelor plătite necuvenit și îmbunătățirea sistemelor informatice.

Termenul stabilit pentru implementarea măsurilor este 31 decembrie 2026.

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