Un pensionar a venit să-și plătească taxele cu 140 de lei în monede. Angajata a refuzat să îi primească nearanjați: „Și cetățeanul trebuie să aibă bun-simț”

Un pensionar din Vaslui a mers la primărie să-și plătească taxele cu banii strânși timp de un an, însă a avut parte de o situație neașteptată la ghișeu. Bărbatul avea aproximativ 140 de lei, în mare parte monede de 5, 10 și 50 de bani, iar angajata i-a cerut să le așeze în „fișicuri” înainte de a le putea număra.

Angajata i-a cerut să așeze monedele în „fișicuri” înainte de a le putea număra. Foto: Vremea Nouă

Pensionarul, care spune că are o pensie de aproximativ 1.300 de lei pe lună, susține că a strâns banii timp de un an pentru a-și putea achita taxele locale.

Potrivit relatării bărbatului, angajata Primăriei i-ar fi cerut să își aranjeze monedele în „fișicuri”, explicându-i că acest lucru intră în responsabilitatea sa. Funcționara i-ar fi spus că și ea a făcut plăți cu monede, dar a avut grijă să le pregătească înainte.

„Sunt în slujba cetățeanului, dar și cetățeanul trebuie să aibă bun-simț”, i-ar fi transmis angajata pensionarului, conform presei locale.

Bărbatul i-a răspuns că aceștia sunt banii pe care a reușit să îi strângă într-un an din pensia sa.

„Aceștia sunt banii pe care i-am adunat și eu într-un an de zile, dintr-o pensie de 1.300 de lei. E frumos să vin să plătesc taxele și să nu fie primiți banii?”, ar fi întrebat pensionarul.

Situația este însă mai nuanțată din punct de vedere al regulilor privind plata în monede. Monedele de 1, 5, 10 și 50 de bani emise de Banca Națională a României reprezintă mijloace legale de plată, însă există situații în care un beneficiar al plății nu este obligat să accepte un număr foarte mare de monede într-o singură tranzacție.

În cazul celor aproximativ 140 de lei menționați de pensionar, dacă suma ar fi fost achitată exclusiv în monede de 50 de bani, ar fi însemnat cel puțin 280 de monede. Dacă în geantă se aflau în principal monede de 5 și 10 bani, numărul acestora ar fi fost și mai mare.