 Un pensionar a venit să-și plătească taxele cu 140 de lei în monede. Angajata a refuzat să îi primească nearanjați: „Și cetățeanul trebuie să aibă bun-simț” | adevarul.ro
search
Joi, 10 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un pensionar a venit să-și plătească taxele cu 140 de lei în monede. Angajata a refuzat să îi primească nearanjați: „Și cetățeanul trebuie să aibă bun-simț”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un pensionar din Vaslui a mers la primărie să-și plătească taxele cu banii strânși timp de un an, însă a avut parte de o situație neașteptată la ghișeu. Bărbatul avea aproximativ 140 de lei, în mare parte monede de 5, 10 și 50 de bani, iar angajata i-a cerut să le așeze în „fișicuri” înainte de a le putea număra.

Angajata i-a cerut să așeze monedele în „fișicuri” înainte de a le putea număra.
Angajata i-a cerut să așeze monedele în „fișicuri” înainte de a le putea număra. Foto: Vremea Nouă

Pensionarul, care spune că are o pensie de aproximativ 1.300 de lei pe lună, susține că a strâns banii timp de un an pentru a-și putea achita taxele locale.

Potrivit relatării bărbatului, angajata Primăriei i-ar fi cerut să își aranjeze monedele în „fișicuri”, explicându-i că acest lucru intră în responsabilitatea sa. Funcționara i-ar fi spus că și ea a făcut plăți cu monede, dar a avut grijă să le pregătească înainte.

„Sunt în slujba cetățeanului, dar și cetățeanul trebuie să aibă bun-simț”, i-ar fi transmis angajata pensionarului, conform presei locale.

Bărbatul i-a răspuns că aceștia sunt banii pe care a reușit să îi strângă într-un an din pensia sa.

„Aceștia sunt banii pe care i-am adunat și eu într-un an de zile, dintr-o pensie de 1.300 de lei. E frumos să vin să plătesc taxele și să nu fie primiți banii?”, ar fi întrebat pensionarul.

Situația este însă mai nuanțată din punct de vedere al regulilor privind plata în monede. Monedele de 1, 5, 10 și 50 de bani emise de Banca Națională a României reprezintă mijloace legale de plată, însă există situații în care un beneficiar al plății nu este obligat să accepte un număr foarte mare de monede într-o singură tranzacție.

În cazul celor aproximativ 140 de lei menționați de pensionar, dacă suma ar fi fost achitată exclusiv în monede de 50 de bani, ar fi însemnat cel puțin 280 de monede. Dacă în geantă se aflau în principal monede de 5 și 10 bani, numărul acestora ar fi fost și mai mare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
digi24.ro
image
Explozie de reclamații împotriva companiilor aeriene: peste 4.000 de sesizări în România, cu 78% mai multe într-un singur an
stirileprotv.ro
image
Dosarul de pornografie infantilă al fostului consilier al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, a fost clasat de DIICOT. Cazul, declanșat de o plângere a concubinei sale. Demisii la vârf cerute public de fostul oficial
gandul.ro
image
LOVITURĂ în cazul lui Mohamed Amra! Complicele traficantului capturat în România, achitat pentru ucidere
mediafax.ro
image
Tavi Popescu la Levadiakos! Detaliile mutării și salariul pe care-l va primi în Grecia. Gigi Becali: „I-am zis lui Meme să facă actele”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Pe cine apără Laura Vicol în procesul lui Călin Georgescu și Horaţiu Potra: ,,Bună ziua dl. Președinte, credeți că e necesar să schimbăm cauciucurile?”
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
gsp.ro
image
E gata: Tavi Popescu pleacă de la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali
digisport.ro
image
Ce i-a făcut Costel Bojog lui Mihai Bobonete, în urmă cu mulți ani? Comediantul a spus tot: „Am avut niște relații”
click.ro
image
În 1865, coloniștii au lăsat iepuri pe o insulă ca hrană pentru naufragiați. În 127 de ani, animalele izolate s-au transformat complet
antena3.ro
image
O veste bună: Revin americanii! Una dintre cele mai mari multinaţionale şi-a reînfiinţat firma în România şi s-a instalat în birourile familiei Pavăl
zf.ro
image
Primarul care a construit drum din bani publici către terenurile sale. Doar el îl folosește
observatornews.ro
image
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
cancan.ro
image
Vineri intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Contează banca la care au cont
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Poți primi indemnizație de handicap și salariu în același timp? Ce se întâmplă cu banii dacă te angajezi
playtech.ro
image
Adevărul despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „Există interes, dar NU de la PAOK!”
fanatik.ro
image
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
ziare.com
image
Imagini greu de privit! S-ar fi automutilat din cauza drogurilor, iar peste 3 ani a apărut în public
digisport.ro
image
Vedete la un pas de moarte pe 11 septembrie 2001. Michael Jackson avea o întâlnire la World Trade Center
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Costeluș de la Clejani, priveghi fastuos cu alai și lăutari. Narcis de la Bărbulești și Costel Biju au făcut dedicații pe bandă rulantă pentru familia îndoliată! VIDEO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind Volodimir Zelenski. Putin spune adevărul despre incidentul cu avionul președintelui Ucrainei
mediaflux.ro
image
Fișa de Cadre de la Securitate a lui Gigi Nețoiu: de la lăcătuș la ofițer de filaj, câți bani câștiga și ancheta după fuga Nadiei
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Cine o ajută pe Oana Roman să le facă pe toate? Răspunsul ei când a fost întrebată cum face față: „Nimeni nu e ferit de probleme”
click.ro
image
A jignit-o pentru că are „gura strâmbă”, dar nu știa prin ce a trecut! Mirela Retegan, despre accidentul din copilărie
click.ro
image
Care sunt salariile în M.A.I. Cât ia în mână un polițist debutant și cine ajunge la 4.000 de euro pe lună
click.ro
Napoleon și Josephine profimedia 0287302413 jpg
„Zig-zag-ul sexual” cu care l-a cucerit Joséphine pe Napoleon, împăratul care și-a pierdut virginitatea cu patru prostituate
okmagazine.ro
Regina Letizia și Regele Felipe la funeralii profimedia 1132824527 jpg
Eroare gravă de protocol pentru Regina Letizia, la înmormântarea regală. Mina deranjată a acesteia vorbește de la sine
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, gest neașteptat după moartea lui Felix Baumgartner! La ce a revenit pentru a-și alina durerea
image
Cine o ajută pe Oana Roman să le facă pe toate? Răspunsul ei când a fost întrebată cum face față: „Nimeni nu e ferit de probleme”

OK! Magazine

image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat