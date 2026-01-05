Un pensionar din Italia a lăsat 800.000 de euro îngrijitoarelor românce, însă testamentul a fost contestat. Ce au descoperit anchetatorii

Un pensionar italian în vârstă de 66 de ani, fost funcționar public local și cu grad de invaliditate de 100%, a decis să lase întreaga sa avere către două îngrijitoare românce care îi acordau asistență zilnică. Averea, estimată la aproximativ 800.000 de euro, includea conturi bancare, titluri de economii și obligațiuni.

Testamentul fusese întocmit la 16 mai 2018, cu doar două luni înainte ca Serviciile sociale și poliția locală să solicite instituirea unei tutele externe, suspectând că îngrijitoarele „ar putea pune la cale ceva ilegal” împotriva bărbatului.

După decesul italianului, două verișoare de gradul al patrulea au contestat testamentul, iar instanța le-a dat câștig de cauză. Judecătorul a motivat decizia prin faptul că bărbatul era „vulnerabil și ușor de înșelat, fiind bolnav și foarte singur”.

În decizie se menționează că pensionarul a devenit „ușor obiectul atențiilor” îngrijitoarelor, care, după cum a reieșit din anchetă, ar fi pus la punct un plan pentru a-i obține averea, potrivit presei italiane.

Ancheta a scos la iveală faptul că cele două românce l-ar fi izolat pe bărbat de medicul de familie și ar fi redus contactul său cu rețeaua de protecție, pentru a putea exercita un control total asupra lui.

În același timp, autoritățile investighează dacă o parte din bani a fost cheltuită la jocuri de noroc.

În plus, procurorii italieni au adăugat la lista acuzațiilor faptul că îngrijitoarele nu i-au oferit italianului o îngrijire corespunzătoare. Acesta ar fi fost lăsat de mai multe ori singur, dormind pe un pat improvizat, „fără saltea, doar pe niște scânduri”.

Pe lângă procesul civil, în care testamentul a fost anulat, se desfășoară și o anchetă penală pentru a stabili eventualele responsabilități legale ale celor două femei.