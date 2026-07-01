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Un grup catolic tradiționalist a hirotonisit patru episcopi fără aprobarea Papei, riscând o nouă excomunicare

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O organizație catolică ultra-tradiționalistă a hirotonisit patru episcopi fără autorizația Vaticanului, provocând o nouă dispută juridică și teologică cu Sfântul Scaun. Papa Leon al XIV-lea făcuse anterior un apel public către Societatea Sfântului Pius al X-lea (SSPX) pentru a opri ceremonia.

Societatea Sfântului Pius al X-lea (SSPX) a hirotonisit patrul episcopi/FOTO:X
Societatea Sfântului Pius al X-lea (SSPX) a hirotonisit patrul episcopi/FOTO:X

Membrii mișcării tradiționaliste s-au reunit miercuri la Écône, în Alpii elvețieni, unde episcopul Alfonso de Galarreta a oficiat ritualul de hirotonisire pentru patru noi ierarhi. Evenimentul, transmis în direct pe internet, s-a desfășurat în prezența a mii de susținători.

Conform dreptului canonic al Bisericii Romano-Catolice, hirotonisirea unui episcop fără mandat papal constituie un act de nesupunere gravă. Acesta atrage după sine excomunicarea automată a celor implicați și riscă să oficializeze o schismă în cadrul comunității ecleziastice.

Reprezentanții Vaticanului avertizaseră grupul cu o zi înainte cu privire la consecințele juridice ale ceremoniei. Se așteaptă ca Sfântul Scaun să emită o declarație oficială pentru a clarifica statutul canonic actual al membrilor fraternității.

Argumentul „stării de necesitate”

Societatea Sfântului Pius al X-lea (SSPX) își justifică acțiunea invocând o „stare de necesitate” spirituală. Organizația, care gestionează aproximativ 800 de lăcașuri de cult în peste 70 de țări, a argumentat că extinderea corpului episcopal era indispensabilă pentru continuitatea comunității, în condițiile în care doar doi dintre vechii lor episcopi mai sunt în viață.

Superiorul SSPX, părintele Davide Pagliarani, i-a trimis o scrisoare Suveranului Pontif în care a respins caracterul schismatic al actului. Pagliarani a susținut că decizia nu reprezintă o ruptură de Roma, ci un efort de a „servi Biserica într-un moment de criză”.

„Orice pedeapsă sau cenzură împotriva acestui act este lipsită de valoare”, a declarat Pagliarani în cadrul predicii, acuzând autoritățile de la Vatican că s-au îndepărtat de tradiția sacră după anii 1960.

Cei patru noi episcopi au fost identificați ca fiind Pascal Schreiber (Elveția), Michael Goldade (Statele Unite), Michel Poinsinet de Sivry (Franța) și Marc Hanappier (Franța).

Istoricul unei relații tensionate

Societatea Sfântului Pius al X-lea (SSPX) a fost fondată în anul 1970 de arhiepiscopul francez Marcel Lefebvre. Mișcarea a apărut ca o reacție de opoziție față de reformele modernizatoare adoptate de Conciliul Vatican II (1962-1965). Membrii săi resping decizii precum deschiderea către ecumenism, dialogul interreligios și celebrarea liturghiei în limbile naționale, insistând pe menținerea slujbelor exclusiv în limba latină.

Relațiile cu Sfântul Scaun au fost marcate de momente critice similare.

În anul 1988, fondatorul Marcel Lefebvre a provocat o primă ruptură majoră când a hirotonit patru episcopi – inclusiv pe Alfonso de Galarreta, cel care a condus ceremonia de miercuri – fără acordul Papei Ioan Paul al II-lea, fapt ce a dus la excomunicarea lor imediată.

În anul 2009, papa Benedict al XVI-lea a ridicat aceste excomunicări într-o tentativă de reconciliere, însă inițiativa a eșuat după trei ani. Procesul a fost umbrit și de o controversă internațională, după ce s-a aflat că unul dintre episcopii iertați la acea vreme, Richard Williamson, negase Holocaustul într-un interviu (acesta a fost exclus ulterior din SSPX în 2012).

Reacții din interiorul Bisericii

Criticile din rândul ierarhiei catolice oficiale au rămas ferme. Cardenalul german Gerhard Müller, fost prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței, a criticat poziția grupului tradiționalist într-un interviu recent.

„Nu este acceptabil ca un grup de catolici să se autodefinească drept unicii deținători ai adevărului catolic în opoziție cu papii, episcopii și conciliile”, a declarat Müller, adăugând că o astfel de abordare contrazice însăși structura de autoritate a Bisericii.

Analiștii notează că această nouă ruptură survine într-un context mai larg de polarizare, în care unele facțiuni conservatoare globale și-au exprimat public dezacordul față de actuala linie de conducere de la Vatican.

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