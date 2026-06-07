Video Peste un milion de credincioși la liturghia oficiată de Papa Leon la Madrid. Mesaj de unitate și pace în timpul vizitei istorice din Spania

Peste un milion de persoane s-au adunat duminică, 7 iunie, în centrul Madridului pentru a participa la liturghia de Corpus Christi oficiată de Papa Leon al XIV-lea, principalul moment al vizitei apostolice pe care Suveranul Pontif o efectuează în Spania. Evenimentul este considerat unul dintre cele mai importante din actualul pontificat și marchează prima vizită a unui papă în Spania după 15 ani.

Piața Cibeles și străzile din jur sunt pline de credincioși veniți din toate regiunile țării și din străinătate. La sosirea sa, Papa Leon al XIV-lea a fost întâmpinat cu aplauze și scandări, în timp ce a parcurs zona cu papamobilul printre mulțimile adunate pentru slujbă, notează AFP .

Mulți dintre participanți, în special tineri, au strigat „Aceasta este tineretul Papei!”, un mesaj care s-a auzit și sâmbătă seară, la privegherea de rugăciune organizată în Plaza de Lima. Potrivit organizatorilor, aproximativ 500.000 de persoane au participat la acel eveniment, transformând întâlnirea cu Suveranul Pontif într-una dintre cele mai mari manifestări religioase din ultimii ani din Spania.

Covoarele de flori, simbolul sărbătorii Corpus Christi

Liturghia de duminică are loc de sărbătoarea Corpus Domini, una dintre cele mai importante celebrări din calendarul catolic. În Spania, această zi este marcată prin procesiuni religioase și prin realizarea unor impresionante covoare florale care împodobesc străzile pe unde trece procesiunea, notează publicația Click On Detroit.

După slujba din Piața Cibeles, Papa Leon al XIV-lea urmează să participe la procesiunea religioasă prin centrul Madridului, una dintre cele mai vechi și mai respectate tradiții catolice din țară.

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Programul zilei mai include o întâlnire privată cu reprezentanții Ordinului Augustinian și participarea la un forum dedicat dialogului pe teme de cultură, economie, sport și societate.

Papa a criticat discursurile care divizează societatea

Prima zi a vizitei în Spania a fost marcată de întâlniri oficiale cu regele Felipe al VI-lea și premierul Pedro Sanchez, dar și de un discurs puternic în care Suveranul Pontif a avertizat asupra pericolelor polarizării politice și sociale.

Vorbind la Palatul Regal din Madrid, Papa Leon al XIV-lea a afirmat că tot mai mulți lideri încearcă să câștige popularitate alimentând conflictele și diviziunile din societate.

„În ziua de azi, tentația de a câștiga popularitate prin amplificarea flăcărilor polarizării pare să ia amploare în loc să se diminueze, iar demnitatea umană continuă să fie încălcată”, a declarat Suveranul Pontif.

Acesta a făcut apel la renunțarea la discursurile care împart societatea în tabere și la promovarea dialogului și a înțelegerii reciproce.

„Invit pe toată lumea să lase deoparte discursurile care divizează și polarizează realitatea socială și istoria, pentru a trece de la simplificările sterile la o apreciere fructuoasă a complexității”, a transmis Papa.

„Omenirea strigă după pace”

În discursul său, Papa Leon al XIV-lea a abordat și tema conflictelor internaționale, afirmând că lumea are nevoie mai mult ca oricând de pace și solidaritate.

„Omenirea strigă din adâncul său după pace”, a spus acesta.

Suveranul Pontif a susținut că tehnologia și rețelele sociale contribuie uneori la amplificarea prejudecăților și la slăbirea gândirii critice, favorizând apariția tensiunilor sociale.

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Pentru a ilustra beneficiile dialogului între culturi și religii, Papa a evocat perioada medievală din istoria Spaniei, când creștinii, musulmanii și evreii au colaborat în cadrul Școlii de Traducători din Toledo și au contribuit la dezvoltarea cunoașterii europene.

„Istoria voastră sugerează că o cultură a întâlnirii, nu a confruntării, stă la baza stabilității și prosperității”, a afirmat el.

Prima vizită a unui papă în Spania după 15 ani

Vizita apostolică a Papei Leon al XIV-lea se desfășoară pe parcursul a șapte zile și este prima călătorie a unui Suveran Pontif în Spania după vizita efectuată de Papa Benedict al XVI-lea în 2011.

Turneul este considerat una dintre cele mai importante deplasări externe ale actualului pontificat și prima vizită a lui Leon al XIV-lea într-un stat al Uniunii Europene din afara Italiei.

Pe parcursul săptămânii, Papa va susține peste 20 de discursuri și va avea întâlniri cu lideri politici, reprezentanți ai societății civile, persoane fără adăpost și migranți din Insulele Canare.

Prin această vizită, Suveranul Pontif încearcă să transmită un mesaj de unitate, solidaritate și respect pentru demnitatea umană, insistând asupra importanței dialogului într-o perioadă marcată de conflicte, migrație și polarizare socială.