JD Vance îl contrazice pe Papa Leon al XVI-lea în privința imigrației: „Nu sunt de acord cu poziția Vaticanului”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că nu împărtășește poziția Vaticanului privind imigrația, după ce Papa Leon al XVI-lea a criticat în repetate rânduri politica administrației Trump în acest domeniu.

„Consider că unele dintre declarațiile venite din partea Vaticanului cu privire la problema imigrației, în special, au fost îngrijorătoare și, în cele din urmă, nu sunt de acord cu ele”, a afirmat Vance, într-un interviu acordat postului Fox News și sunt preluate de Reuters.

Vicepreședintele american a spus că este deschis dialogului cu liderii Bisericii Catolice care contestă măsurile administrației, însă susține că dezbaterea trebuie să ia în calcul și efectele negative ale migrației ilegale.

„Ceea ce le spun liderilor catolici cu care discut și care nu sunt de acord cu politicile noastre de imigrație este că nu am o atitudine ostilă față de acest subiect. Îi invit la dialog, dar îi încurajez, de asemenea, să țină cont de faptul că migrația în masă are victime”, a declarat acesta.

Papa Leon al XVI-lea, critic la adresa politicilor lui Donald Trump

Primul papă american din istorie, Papa Leon al XVI-lea, a cerut o „reflecție profundă” în Statele Unite asupra modului în care sunt tratați migranții în timpul administrației Trump. Suveranul Pontif a calificat drept „extrem de lipsită de respect” atitudinea față de imigranți și a condamnat ceea ce a numit tratamentul „inuman” la care aceștia sunt supuși.

Administrația Trump promovează o politică strictă de combatere a imigrației ilegale și o amplă campanie de deportări. Organizațiile pentru drepturile omului susțin însă că unele dintre măsuri au încălcat dreptul la libera exprimare și dreptul la un proces echitabil și au creat un climat de nesiguranță, în special pentru minoritățile etnice, care au reclamat cazuri de profilare rasială.

Donald Trump susține că măsurile sunt necesare pentru consolidarea securității interne și reducerea imigrației ilegale.

Diferențele dintre Vatican și administrația Trump nu se limitează la problema imigrației.

Potrivit Reuters, Vaticanul a refuzat să se alăture inițiativei americane denumite „Consiliul Păcii” pentru Fâșia Gaza.