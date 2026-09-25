Papa Leon a ajuns vineri, 25 septembrie, în Franța, pentru o vizită de patru zile, prima vizită oficială a unui papă în această țară în aproape două decenii. Suveranul pontif a declarat că vine ca „pelerin al păcii”, într-un moment marcat de numeroase conflicte internaționale.

În timpul zborului spre Paris, Papa Leon al XIV-lea a declarat că principalul mesaj pe care îl transmite în cadrul vizitei este unul de pace, despre care a spus că este cu atât mai important în actualul context internațional.

Leon a intrat în atenția lui Donald Trump la începutul acestui an, după ce a criticat războiul din Iran. Întrebat despre tentativa administrației americane de a restricționa accesul CNN și al altor organizații de presă la Casa Albă, Leon al XIV-lea și-a reafirmat sprijinul pentru libertatea presei. Suveranul pontif a subliniat că jurnaliștii sunt bineveniți să relateze despre vizita sa în Franța.

Leon al XIV-lea a fost întâmpinat la aeroportul Orly de președintele Emmanuel Macron și de soția acestuia, Brigitte Macron. În timpul vizitei, papa va avea întâlniri cu oficiali francezi și va merge la UNESCO, la Notre-Dame din Paris, la sanctuarul de la Lourdes și la Metz.

1/4 Vizita Papei Leon va dura 4 zile. Foto: Facebook/Global South World

Inteligența artificială, printre subiectele principale

Unul dintre principalele subiecte ale vizitei este inteligența artificială. Papa Leon al XIV-lea, care a transformat riscurile asociate dezvoltării IA într-o temă importantă a pontificatului său, este așteptat să pledeze la UNESCO pentru reguli internaționale privind această tehnologie, notează Reuters.

Suveranul pontif a avertizat că inteligența artificială poate aduce beneficii, dar și noi riscuri pentru securitate, pace și demnitatea umană. La Paris, el va conduce și o ceremonie de rugăciune la Catedrala Notre-Dame, fiind primul papă care vizitează edificiul după incendiul devastator din 2019.

Abuzuri

Vizita are loc și pe fondul crizei provocate de scandalurile de abuzuri sexuale din Biserica Catolică franceză. Un raport independent publicat în 2021 a estimat că aproximativ 330.000 de copii au fost victime ale abuzurilor comise de clerici sau persoane laice din instituțiile Bisericii în perioada 1950-2020.

Duminică, la Lourdes, Leon al XIV-lea se va întâlni cu șapte supraviețuitori ai abuzurilor. Călătoria se va încheia luni, la Metz, unde papa va susține un discurs dedicat „rădăcinilor Europei pentru pace și unitate”.