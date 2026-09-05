Pace temporară la Zaporojie: Rusia și Ucraina opresc focul pentru reparații la centrala nucleară

Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu „local” în zona centralei nucleare Zaporojie, pentru ca tehnicienii să poată repara infrastructura energetică a instalației.

Rusia şi Ucraina au căzut de acord să înceteze focul în zona centralei Zaporojie. Foto: PBS News

Centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul forțelor ruse, a rămas fără alimentare externă cu energie din 20 august, iar situația a determinat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) să intermedieze un armistițiu în zona unei linii electrice. Tehnicienii ucraineni urmau să înceapă în cursul zilei de sâmbătă, 5 septembrie, lucrările pentru restabilirea alimentării și menținerea centralei în condiții de siguranță.

AIEA a precizat că centrala, cea mai mare din Europa, nu mai primește energie din exterior din cauza „activității militare” desfășurate la nord de râul Nipru. În lipsa conexiunii la rețeaua externă, instalația s-a bazat pe generatoare diesel pentru răcirea celor șase reactoare și a bazinelor în care se află combustibil nuclear uzat.

Rezervele de motorină au început însă să scadă, iar agenția ONU avertizează că centrala ar putea rămâne complet fără energie în câteva zile dacă alimentarea externă nu este reluată sau dacă nu ajung noi cantități de combustibil.

„Centrala rămâne fără rezerve de motorină și se confruntă cu o posibilă pană totală de curent în câteva zile, cu excepția cazului în care alimentarea cu energie externă este restabilită sau dacă se pot transporta mai multe rezerve de combustibil la fața locului, situat într-o zonă de război activă”, a precizat AIEA în notă, citată de Agerpres.

Agenția a anunțat că a reușit să obțină acordul celor două părți pentru o încetare temporară a focului în apropierea liniei electrice, astfel încât lucrările de reparații să poată începe.

„Ambele părți au cooperat constructiv cu AIEA în scopul siguranței și securității nucleare”, a declarat Rafael Grossi, directorul general al AIEA.

Potrivit oficialului, acesta este al șaptelea armistițiu intermediat de AIEA de la începutul războiului, în cadrul eforturilor „de a ajuta la prevenirea unui accident nuclear în timpul conflictului”.

Directorul general al agenției a avertizat încă din primele luni ale invaziei ruse, începută în februarie 2022, asupra riscurilor pe care luptele din apropierea instalațiilor nucleare le implică. Zaporojie a trecut prin mai multe pene de curent și chiar explozii de la începutul conflictului.

Centrala nu mai produce electricitate, deoarece toate reactoarele sunt „oprite tehnic”, însă instalația are nevoie în continuare de energie pentru funcționarea sistemelor de răcire. Acestea trebuie să mențină temperatura miezului reactoarelor și a combustibilului nuclear uzat, care continuă să degaje căldură reziduală.

Ucraina ceruse un armistiţiu temporar, pentru vizita oficialilor americani

Armistițiul din zona centralei este separat de încercarea Ucrainei de a obține o încetare temporară a focului pe întreaga linie a frontului, înaintea vizitei trimișilor președintelui american Donald Trump la Moscova și Kiev. Potrivit ziarului Ukrainska Pravda, această inițiativă nu a fost pusă în aplicare, după ce Rusia ar fi refuzat să o respecte.

Conform informațiilor publicate de Ukrainska Pravda, unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei primiseră ordin să respecte un armistițiu pe linia de contact între ora 00:00, ora locală, pe 5 septembrie și ora 23:59 pe 8 septembrie. Publicația relatează însă că „forțele de ocupație au împiedicat punerea în aplicare a acestui plan”.

„Prin urmare, sarcinile operațiunii defensive sunt în curs de desfășurare în prezent pe deplin”, a explicat instituția, în condițiile în care Rusia și-a continuat atacurile asupra Ucrainei înaintea sosirii trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev.