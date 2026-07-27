Armistițiu aerian cu Rusia: Mutarea strategică SUA-Ucraina înainte de întâlnirea Zelenski-Trump

Oficialii ucraineni și americani au discutat o propunere privind un posibil armistițiu aerian cu Rusia, înaintea întâlnirii pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să o aibă marți, la Washington, cu președintele american Donald Trump.

Kremlinul a transmis duminică faptul că este prea devreme pentru a comenta informațiile privind un asemenea acord.

„Nu știm cât de credibile sunt aceste informații sau de unde provin. Sunt relatări din presă și nimic mai mult. Prin urmare, este prematur să le comentăm în această etapă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie The Guardian.

Acesta a adăugat că Moscova a auzit declarațiile privind posibilitatea unor „noi formule”, dar că acestea trebuie analizate în funcție de interesele Rusiei.

România îl convoacă pe ambasadorul Rusiei

Discuțiile au loc în contextul continuării atacurilor cu rachete și drone și al incidentelor provocate de aparate rusești care au pătruns în spațiul aerian al României.

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat convocarea ambasadorului Rusiei după ce Armata Română a doborât, pentru a treia zi consecutiv, o dronă. Un avion F-16 a doborât duminică aparatul deasupra Mării Negre, la cinci minute după ce acesta a intrat în spațiul aerian românesc, potrivit ministrului Apărării, Radu Miruță.

Oana Țoiu, a condamnat „încălcările repetate”, iar președintele Nicușor Dan a precizat că investigațiile au stabilit că drona doborâtă vineri era un model Shahed folosit de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei. Anchetele privind dronele doborâte sâmbătă și duminică sunt în desfășurare.

Atacuri cu rachete și peste 130 de drone

Rusia a lansat șapte rachete balistice și 136 de drone asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene.

La Cernihiv, o dronă rusească a lovit un supermarket, ucigând două persoane, între care un copil de nouă ani, și rănind alte 25. La Harkov, o persoană a murit, iar alte 16 au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui atac cu drone.

Un atac cu bombă planantă asupra orașului Zaporojie a ucis o persoană și a rănit alte șase, mai notează The Guardian.

La Kiev, trei persoane au fost rănite după ce un atac cu rachete a provocat un incendiu la etajele șapte și opt ale unui bloc de locuințe. La Sloviansk, în regiunea Donețk, doi angajați ai companiei Naftogaz au murit într-un atac rusesc în timp ce încercau să ajute locuitorii afectați de un bombardament anterior.

Navă comercială scufundată în Marea Neagră

Nava comercială Golden Leo s-a scufundat duminică în largul portului Odesa, la aproximativ o săptămână după ce autoritățile ucrainene au anunțat că fusese lovită de forțele ruse.

Nouă membri ai echipajului au fost uciși în atac, iar alți opt au fost evacuați în siguranță. Nava plecase din portul Ciornomorsk cu o încărcătură de porumb când a fost atacată, pe 19 iulie.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că forțele sale au atacat porturi și transporturi maritime ucrainene și a susținut că terminalul de containere din Ciornomorsk era folosit pentru „încărcături militare”.