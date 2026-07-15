Inginerul-şef al centralei nucleare Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, a fost ucis de o dronă ucraineană

Agenția nucleară de stat a Rusiei, Rosatom, a anunțat miercuri moartea inginerului-șef al centralei nucleare Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, susținând că acesta a fost ucis într-un atac cu dronă atribuit Ucrainei.

Potrivit directorului general al Rosatom, Alexei Lihacev, inginerul-șef Aleksandr Iakovlev și șoferul care îl însoțea și-au pierdut viața după ce o dronă a lovit un vehicul al centralei, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

„În această după-amiază, Aleksandr Iakovlev, inginerul-şef al centralei nucleare Zaporojie, a murit într-un atac terorist selectiv comis de regimul de la Kiev”, a declarat Lihacev pentru presa rusă.

Oficialul rus a precizat că „o dronă inamică a atacat un vehicul al centralei în care se aflau un şofer şi inginerul-şef, amândoi fiind ucişi”.

Rusia reclamă intensificarea atacurilor în zona centralei

Rosatom susține că în ultimele luni zona centralei nucleare Zaporojie a fost vizată în repetate rânduri de atacuri.

„În ultimele două luni şi jumătate, 13 persoane au fost ucise şi 48 rănite” în urma atacurilor atribuite Kievului, a afirmat directorul Rosatom.

În aceeași zi, autoritățile instalate de Rusia în orașul Energodar au anunțat întreruperi ale alimentării cu energie electrică, pe care le-au pus pe seama atacurilor ucrainene.

Cea mai mare centrală nucleară din Europa, aproape de linia frontului

Centrala nucleară Zaporojie, ocupată de armata rusă din martie 2022, este cea mai mare instalație nucleară din Europa și se află în apropierea liniei frontului din sud-estul Ucrainei.

Unitatea continuă să funcționeze cu personal ucrainean, iar Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) menține permanent o echipă de experți la fața locului.

De la începutul războiului, zona centralei a fost afectată de numeroase atacuri cu drone și bombardamente. Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc pentru incidentele din jurul obiectivului nuclear, care au alimentat în repetate rânduri temerile privind riscurile unui accident nuclear major.