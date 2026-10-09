Mii de spanioli au mărșăluit joi prin centrul Madridului pentru a comemora moartea femeii în vârstă de 87 de ani a cărei evacuare din locuință a declanșat proteste în toată țara și a contribuit la convocarea alegerilor anticipate de luna viitoare.

Maricarmen Abascal a murit în spital după ce a fost evacuată Foto: X / @rbg4lif

Maricarmen Abascal, care a murit miercuri, fusese internată în spital din 23 septembrie, după evacuarea din locuința sa, din cauza unei stări severe de anxietate și epuizare. Cauza morții nu a fost anunțată, transmite Reuters.

Protestele provocate de lipsa locuințelor și de creșterea accelerată a chiriilor, izbucnite după evacuarea femeii, l-au determinat pe premierul socialist Pedro Sánchez să convoace alegeri parlamentare anticipate pentru 29 noiembrie, după ce Parlamentul a respins propunerile guvernului său pentru soluționarea crizei tot mai grave a locuințelor.

La apus, mii de oameni au urmat un grup de membri ai Sindicatului Chiriașilor, îmbrăcați în veste portocalii și mergând braț la braț. Aceștia au transportat o coroană de flori de la o tabără de protest amenajată în piața Puerta del Sol, din centrul Madridului, până la fosta locuință a lui Abascal, în apropierea parcului Retiro.

„Nu sunt decese, sunt crime!”, au scandat protestatarii.

În ultimele luni, în Spania au murit prin sinucidere mai multe persoane care primiseră ordine de evacuare. Joi, liderii politici s-au acuzat reciproc și au invocat cazul lui Abascal în atacurile la adresa adversarilor.

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Partidele de stânga i-au criticat pe conservatorii care au respins în Parlament un proiect legislativ menit să limiteze creșterea vertiginoasă a chiriilor. Reprezentanții dreptei au susținut că guvernul central de stânga nu a reușit să rezolve criza, deși se află la putere de opt ani.

Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular (PP), principala formațiune conservatoare de opoziție, l-a acuzat pe Sánchez și partidul său socialist că încearcă să exploateze politic criza locuințelor înaintea alegerilor.

„Nu vom permite această încercare de a manipula emoțiile poporului spaniol. Toate acestea s-au întâmplat în cei opt ani în care ei s-au aflat la guvernare. Nu le va merge”, a declarat Feijóo.

Protestatarii acuză proprietarii de „lăcomie”

Vestea morții femeii în vârstă de 87 de ani i-a înfuriat pe protestatarii instalați în piețele principalelor orașe din Spania. Aceștia au scandat că Maricarmen a fost „ucisă” de lăcomia proprietarilor locuinței.

După ce un fond de investiții a cumpărat clădirea în care femeia locuise mai bine de 70 de ani, Abascal a pierdut o lungă bătălie în instanță împotriva majorărilor de chirie, care depășeau cu mult veniturile sale din pensie. În cele din urmă, a fost evacuată.

În timp ce se afla în spital, femeia a ajuns la un acord pentru a-și recupera locuința, însă a murit înainte de a se putea întoarce acasă.

„Când totul este privat, vom fi lipsiți de toate”, scria pe o pancartă din piața Puerta del Sol, unde oamenii au aprins lumânări și au lăsat flori în memoria lui Maricarmen.

În fața clădirii în care locuise Abascal, cei veniți să-i aducă un ultim omagiu au lăsat flori, lumânări, mesaje scrise de mână și desene realizate de copii.

„Maricarmen a fost picătura care a umplut paharul... (Ea a fost) un simbol al rezistenței și al unității”, a declarat Alex Marinero, un protestatar în vârstă de 21 de ani.

Un sondaj realizat în iunie și publicat joi de Centrul de Cercetări Sociologice (CIS), institutul public de sondare a opiniei, a arătat că 76,3% dintre spanioli susțin intervenția statului pe piață pentru a garanta accesul la locuințe. Totodată, 79% consideră că dreptul la locuire ar trebui să aibă prioritate față de tratarea locuințelor ca simple bunuri comerciale.