Cazul a declanșat proteste în Spania: O femeie de 87 de ani, cu dizabilități, evacuată din locuință pentru că nu-și putea plăti chiria, se poate întoarce acasă

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O femeie în vârstă, cu dizabilități, evacuată din locuința sa, a devenit un simbol al crizei locuințelor din Spania. Avocatul său a transmis că aceasta va putea reveni în apartamentul său din Madrid.

Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, a fost evacuată cu forța, pe 23 septembrie, din apartamentul în care locuise timp de peste 70 de ani. După evacuare, femeia a fost internată în spital. Evacuarea a stârnit îngrijorare în întreaga țară, motiv pentru care oamenii au ieșit în stradă.

Zeci de mii de oameni au participat sâmbătă, 26 septembrie, la o manifestare în Madrid, declanșată în special de evacuarea lui Maricarmen Abascal.

Manifestanții cer consolidarea protecției chiriașilor, combaterea fraudelor din sectorul imobiliar și interzicerea evacuărilor atunci când persoanele vizate nu au o alternativă de locuire. Protestatarii care au rămas peste noapte în Puerta del Sol au fost întâmpinați duminică de noi participanți, inclusiv familii.

„Vom rămâne aici până când Guvernul va adopta noi măsuri, inclusiv contracte de închiriere pe perioadă nedeterminată și reguli care să împiedice situații precum cea a lui Abascal”, a declarat Alicia del Río, purtătoare de cuvânt a Sindicatului Chiriașilor din Madrid.

Maricarmen Abascal va putea reveni în apartamentul său

Avocata lui Abascal, Beatriz Duro, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a existat „bunăvoință din partea ambelor părți” și că femeia va plăti o chirie similară celei actuale în baza unui nou contract, evitând astfel o creștere semnificativă a chiriei, scrie BBC.

Duro s-a întâlnit timp de mai multe ore, luni, cu reprezentanții companiei de investiții Urbagestión, proprietara apartamentului. Acordul la care au ajuns trebuie însă aprobat de Maricarmen Abascal, care nu a putut participa la întâlnire.

Avocata a adăugat că Abascal, care este tratată pentru epuizare, va semna acordul atunci când se va simți mai bine.

Maricarmen Abascal locuia în apartament din 1956, când tatăl său a închiriat proprietatea, iar chiria a fost plafonată timp de decenii.

Urbagestión, compania care a cumpărat proprietatea în 2018, a majorat chiria de la 500 de euro pe lună la 2.650 de euro, apoi a redus-o la 1.650, deși femeia nu și-o putea permite din pensia de 1.350 de euro.

Trei tentative de evacuare au fost blocate de instanțe. Avocata sa spune că noul acord privind revenirea în locuință este rezultatul mobilizării publice, iar susținătorii femeii consideră înțelegerea o victorie, dar cer în continuare măsuri pentru prevenirea unor evacuări similare și locuințe mai accesibile.

Premierul Spaniei anunță noi măsuri

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat că guvernul lucrează la noi măsuri privind locuințele și a făcut apel la partidele parlamentare să sprijine adoptarea acestora. Executivul este așteptat să prezinte un nou decret privind locuințele în cadrul ședinței de guvern de marți.

Într-un discurs susținut luni seară, Sánchez a promis că guvernul va acționa responsabil pentru a combate „criza locuințelor cu care se confruntă atât de mulți oameni”.

„Patriotismul înseamnă și să împiedici o femeie de 87 de ani să ajungă pe străzi după o viață întreagă petrecută în casa ei”, a declarat premierul spaniol.

Banca Spaniei estimează că în țară există un deficit de aproximativ 700.000 de locuințe, calculat pe baza diferenței dintre cerere și numărul de locuințe nou construite.