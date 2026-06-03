Video Chiria scapă de sub control în Spania, țară în care trăiesc sute de mii de români: în unele orașe, până la 76% din salariu se duce pe locuință

Criza locuințelor din Spania se adâncește de la an la an, iar costurile chiriilor au ajuns la niveluri record în marile orașe, unde presiunea asupra bugetelor populației crește constant. În Barcelona, chiria poate ajunge să consume până la 76% din salariul mediu, în timp ce în Madrid nivelul se apropie de 72%, potrivit datelor recente ale pieței imobiliare.

Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor InfoJobs și Fotocasa, în 2025 spaniolii alocă, în medie, 50% din salariul brut pentru plata chiriei, față de 47% în anul precedent și 38% în 2019, când a început monitorizarea acestui indicator.

Chiriile cresc mai rapid decât salariile

Datele arată un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii. În ultimul an, salariile oferite în anunțurile de angajare au crescut cu doar 1%, în timp ce chiriile au avansat cu 6,9%, ajungând la o medie de 14,21 euro pe metru pătrat pe lună, potrivit euronews.

Pentru o locuință standard de 80 de metri pătrați, chiria anuală ajunge la 13.642 de euro. În același timp, salariul brut mediu anual în Spania este de 27.336 de euro, ceea ce înseamnă că, în medie, jumătate din venit se duce pe locuire.

La nivel regional, cele mai ridicate valori se înregistrează în Madrid, unde chiria consumă în medie 71% din salariu, și în Catalonia, cu 70%. Urmează Insulele Baleare (64%), Țara Bascilor (58%) și Insulele Canare (56%), zone în care costurile locuirii pun o presiune semnificativă pe bugetele gospodăriilor.

Potrivit publicației citate, la polul opus se află Extremadura (29%) și Castilla-La Mancha (32%), însă chiar și în aceste regiuni nivelurile depășesc pragurile considerate sustenabile de specialiști.

Barcelona, cea mai afectată zonă

Analiza pe provincii indică diferențe și mai pronunțate. Barcelona este provincia cu cel mai ridicat nivel al efortului financiar: 76% din salariul brut este direcționat către chirie. Urmează Madrid (72%), Insulele Baleare (64%), Vizcaya (61%), dar și Las Palmas și Guipúzcoa (57%).

În schimb, cele mai accesibile provincii sunt Jaén (23%), Teruel (25%), Cáceres (27%) și Ciudad Real (28%). Doar șapte provincii și comunitatea autonomă Extremadura se situează la sau sub pragul de 30% din venit alocat chiriei.

Reprezentanții Fotocasa avertizează că piața imobiliară se află într-un „punct critic”. Maria Matos, director de cercetare al companiei, vorbește despre o „urgență locativă”, subliniind că nivelul actual depășește cu aproximativ 20 de puncte procentuale recomandările specialiștilor.

La rândul lor, cei de la InfoJobs atrag atenția asupra decalajului tot mai mare dintre salarii și costurile locuirii. Deși veniturile au înregistrat o ușoară creștere, aceasta este insuficientă pentru a compensa avansul accelerat al chiriilor.

Spania găzduiește una dintre cele mai numeroase comunități de români din diaspora, mulți dintre aceștia fiind concentrați în marile orașe, acolo unde și costurile locuirii sunt cele mai ridicate.