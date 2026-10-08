 Maria del Carmen Abascal a murit la două săptămâni după evacuarea forțată. Povestea femeii care a aprins toată Spania | adevarul.ro
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Maria del Carmen Abascal a murit la două săptămâni după evacuarea forțată. Povestea femeii care a aprins toată Spania

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Maria del Carmen Abascal, femeia de 87 de ani a cărei evacuare din apartamentul în care locuise mai bine de șapte decenii a declanșat proteste în întreaga Spanie, a murit la două săptămâni după ce a fost scoasă cu forța din locuință.

María del Carmen Abascal a murit la două săptămâni după evacuare.
María del Carmen Abascal a murit la două săptămâni după evacuare. Foto: Youtube/RTVE Noticias

Cunoscută în toată țara drept Maricarmen, pensionara devenise simbolul crizei locuințelor din Spania după ce apartamentul în care locuia a fost cumpărat de o firmă de investiții. Compania intenționa să îi majoreze chiria cu 230%, iar ulterior a obținut evacuarea femeii.

Imaginile operațiunii de evacuare au provocat indignare în întreaga țară. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a îndepărta protestatarii, iar Maricarmen a fost scoasă din locuință pe o targă, înconjurată de polițiști și manifestanți.

La doar câteva ore după evacuare, aproximativ 10.000 de oameni au ieșit pe străzile Madridului. Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum „Rușine” și „Suntem cu toții Maricarmen”. Manifestații au avut loc ulterior în mai multe orașe din Spania, pe fondul creșterii accelerate a chiriilor și prețurilor locuințelor.

În timp ce se afla în spital, unde era tratată pentru epuizare severă, Maricarmen a transmis un mesaj manifestanților. „Aș vrea să fiu acolo cu voi toți”, a spus femeia, îndemnându-i să aibă curaj și să lupte pentru drepturile lor.

Ulterior, firma de investiții care cumpărase apartamentul i-a oferit posibilitatea de a reveni în locuință. Oferta nu a reușit însă să calmeze furia oamenilor declanșată de evacuare.

Sindicatul chiriașilor din Madrid a anunțat că soluția a venit prea târziu pentru femeia de 87 de ani. Potrivit organizației, Maricarmen a murit în spital, cu doar câteva ore înainte de a urma să semneze un nou contract de închiriere cu firma care o evacuase.

„A fost o situație complet evitabilă, după o încercare agonizantă”, a transmis sindicatul, care a legat cazul Maricarmen de protestele masive, taberele de manifestanți din piețele orașelor și declanșarea alegerilor anticipate.

Criza locuințelor a devenit între timp o temă politică majoră în Spania. Premierul Pedro Sánchez a convocat alegeri generale anticipate după ce partidele de dreapta și extrema dreaptă au respins în Parlament două măsuri de urgență propuse de guvern pentru combaterea crizei locuințelor.

La o zi după moartea lui Maricarmen, guvernul spaniol a aprobat două noi decrete în domeniu. Cele 21 de măsuri propuse includ facilitarea accesului la închirierea sau cumpărarea unei locuințe, extinderea protecției împotriva evacuărilor pentru persoanele vulnerabile, reglementarea închirierii camerelor și introducerea unei noi taxe pentru locuințele închiriate sezonier.

Premierul Pedro Sánchez a transmis condoleanțe familiei și prietenilor femeii. Ministrul Sănătății, Mónica García, a spus că povestea lui Maricarmen a contribuit la creșterea gradului de conștientizare în întreaga Spanie și a lăudat demnitatea și curajul acesteia.

În schimb, Irene Montero, europarlamentar Podemos și fost ministru al Egalității, a avut o reacție mult mai dură, afirmând că moartea femeii reprezintă o „crimă”. Liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, formațiune care a votat împotriva măsurilor de urgență privind locuințele, a cerut ca moartea lui Maricarmen să fie tratată cu respect și fără scopuri politice.

În centrul Madridului, unde protestatarii au instalat o tabără de amploare, vestea morții femeii a fost întâmpinată cu un moment de reculegere. Ulterior, sute de oameni au pornit spre Parlament, scandând: „Maricarmen trăiește, lupta continuă”.

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