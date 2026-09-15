 Destinația din Italia desemnată cea mai autentică din țară: plaje spectaculoase, un centru istoric unic și temperaturi de 29 de grade în septembrie | adevarul.ro
search
Marți, 15 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Destinația din Italia desemnată cea mai autentică din țară: plaje spectaculoase, un centru istoric unic și temperaturi de 29 de grade în septembrie

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Are plaje cu ape limpezi, un centru istoric spectaculos și temperaturi care ajung la 29 de grade chiar și în septembrie. Este vorba despre Procida, mica insulă din Golful Napoli, desemnată cea mai autentică destinație din Italia într-un clasament realizat de experți în turism.

falco procida 2579598 jpg
Foto: pixabay

Insula a ocupat primul loc într-o analiză realizată de echipa de turism a companiei SIXT, care a urmărit să identifice destinațiile italiene mai puțin afectate de turismul de masă. Procida a obținut un indice de 68,10, depășind Manarola, aflată pe locul al doilea, cu 61,36 puncte.

Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 50 de localități italiene, iar experții au luat în calcul mai mulți indicatori: poluarea luminoasă, căutările pe Google, densitatea atracțiilor culturale, interacțiunile de pe rețelele sociale și creșterea interesului online, potrivit Repubblica.

Procida a fost Capitală Italiană a Culturii
1/7
Procida a fost Capitală Italiană a Culturii Foto: pixabay

O insulă mică, dar cu numeroase atracții

Unul dintre principalele avantaje ale Procida este concentrarea obiectivelor turistice într-un spațiu restrâns. Potrivit studiului, insula are 5,4 atracții pe kilometru pătrat, una dintre cele mai mari densități din clasamentul realizat de SIXT.

Turiștii pot vizita Terra Murata, Palazzo d'Avalos și Marina Corricella, pot admira arhitectura mediteraneană și se pot bucura de plajele Chiaia, Chiaiolella și Pozzo Vecchio.

Procida combină astfel patrimoniul istoric cu peisajele maritime și atmosfera unei insule mediteraneene. În această perioadă, temperaturile rămân ridicate, iar maximele ajung la aproximativ 29 de grade Celsius.

Mai puțină expunere pe rețelele sociale

Un alt criteriu important al analizei a fost prezența destinațiilor pe rețelele sociale. Procida înregistrează o medie de 17.815 interacțiuni pentru fiecare postare de pe TikTok și Instagram.

Deși insula este prezentă în mediul online, nivelul de interacțiune este mai redus decât în cazul unora dintre destinațiile italiene cele mai expuse turismului internațional.

Potrivit modelului SIXT, această expunere digitală relativ moderată contribuie la profilul unei destinații încă mai puțin afectate de formele extreme ale supraturismului.

Interesul pentru destinațiile italiene mai puțin aglomerate este, însă, în creștere. Conform datelor prezentate în studiu, căutările Google au crescut cu 576% într-o singură lună. Tendința indică un interes tot mai mare pentru insule, sate și localități mai mici, unde turiștii pot descoperi patrimoniul, gastronomia și peisajele într-un ritm mai liniștit.

Procida a fost Capitală Italiană a Culturii

Clasamentul vine la patru ani după ce Procida a primit titlul de Capitală Italiană a Culturii 2022. Evenimentul a adus insulei o vizibilitate mult mai mare și a contribuit la creșterea interesului turistic.

Tema aleasă pentru acel an a fost „La cultura non isola” („Cultura nu izolează”).

În topul celor mai autentice destinații realizat de SIXT se mai află Vicenza, Gallipoli, Ponza, Erice și Camogli.

Procida rămâne însă pe primul loc, într-un moment în care tot mai multe destinații europene caută soluții pentru a limita efectele turismului de masă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
digi24.ro
image
Un american a cumpărat o barcă de 1.000 de dolari de pe Alibaba. A avut parte de o surpriză uriașă când a despachetat-o
stirileprotv.ro
image
Bătaie în toată regula între ciobani și jandarmi la Victoriei. Protestatarii au ocupat piața și au blocat circulația, jandarmii au intervenit cu gaze și bastoane
gandul.ro
image
GUNOAIE lăsate în urmă de CIOBANI: vuvuzele, sticle și un pantof. Cum a profitat un român?
mediafax.ro
image
Tăieri masive de salarii la CFR Cluj după intrarea în insolvență. Singurul jucător care a scăpat
fanatik.ro
image
PISA 2025, cronica unui dezastru anunțat. Cum explică o profesoară de Limba Română analfabetismul funcțional al elevilor români: „Suferă de lene cognitivă, gândesc șablonizat și le place”
libertatea.ro
image
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
digi24.ro
image
Fotbalist desfigurat de antrenorul advers! » Meciul a fost abandonat, iar clubul a depus o plângere la poliție
gsp.ro
image
"Nebunie" totală: în minutul 50 era 0-4 și nimeni nu bănuia ce va urma! Cinci goluri în 13 minute
digisport.ro
image
Fiul Mădălinei Apostol, primele declarații după moartea mamei sale. Unde și-a căutat liniștea aceasta: „Vreau să știți”
click.ro
image
„Sydney Sweeney, așa arată femeile în sport”. Actrița a filmat dezbrăcată pentru o reclamă la pariuri sportive și a stârnit furie
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Angajat, dat afară după ce s-a plâns de bonusul de 35.000 de euro. Instanţa i-a dat dreptate şi 140.000 euro
observatornews.ro
image
Băieții Mădălinei Apostol, răpuși de durere la priveghi! Mama iubitei lui Nick Rădoi și-a făcut apariția în baston
cancan.ro
image
Erori de 100.000.000 € la recalcularea pensiilor. Unele pensii, crescute cu 2.200 lei, altele scăzute cu 1.600
newsweek.ro
image
Adevărul despre Tavi Popescu la FCSB. A consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și îndepărtat din acest motiv? EXCLUSIV
prosport.ro
image
Câți ani trebuie să muncești pentru a putea ieși la pensie în România. Diferența dintre stagiul minim și cel complet
playtech.ro
image
MM Stoica, reverențe pentru Meriton Korenica. „E mai greu pentru un jucător să aleagă Craiova în loc de FCSB”
fanatik.ro
image
Căldura extremă nu va mai lovi doar vara, anunță NASA: În ce luni vor veni valurile de caniculă în plus și în ce țări
ziare.com
image
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Doar două orașe din România, în topul celor mai bune orașe din lume în 2026. Care sunt și pe ce loc se află
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Marilu Dobrescu din Australia. Influencerița a decorat-o într-un stil extravagant și nonconformist. Zici că este un adevărat muzeu / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Moment emoționant la înmormântarea generalului Daniel Ioniță! Ce a făcut un grup de motocicliști prezent la funeralii
mediaflux.ro
image
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Mărturisirea unui român de 50 de ani care nu-și găsește de muncă de un an. „Nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum”
click.ro
image
Cum arată camera fiicei Adelinei Pestrițu. Cea mai mare dorință a Zenaydei a fost îndeplinită
click.ro
image
Nick Rădoi a venit în România pentru trei zile și vrea să stea numai cu familia Mădălinei: „Nu mă simt bine. Trebuie să ajung la medic. Nici voce nu mai am”
click.ro
Ilustrație Turnul Nesle, Execuția Margaretei de Burgundia, profimedia 0777700703 jpg
Regina desfrânată care a primit coroana în temniță! Amantul ei a fost torturat și executat după scandalul sexual care a zguduit Franța
okmagazine.ro
Cei trei mușchetari foto profimedia 0536821524 jpg
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților
okmagazine.ro
Tezaurul de la Corbridge (Marea Britanie), descoperit în 1911
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Speli rufele greșit și pierzi bani fără să-ți dai seama. 7 greșeli pe care le faci la fiecare spălare
image
Mărturisirea unui român de 50 de ani care nu-și găsește de muncă de un an. „Nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum”

OK! Magazine

image
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților