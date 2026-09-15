Are plaje cu ape limpezi, un centru istoric spectaculos și temperaturi care ajung la 29 de grade chiar și în septembrie. Este vorba despre Procida, mica insulă din Golful Napoli, desemnată cea mai autentică destinație din Italia într-un clasament realizat de experți în turism.

Foto: pixabay

Insula a ocupat primul loc într-o analiză realizată de echipa de turism a companiei SIXT, care a urmărit să identifice destinațiile italiene mai puțin afectate de turismul de masă. Procida a obținut un indice de 68,10, depășind Manarola, aflată pe locul al doilea, cu 61,36 puncte.

Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 50 de localități italiene, iar experții au luat în calcul mai mulți indicatori: poluarea luminoasă, căutările pe Google, densitatea atracțiilor culturale, interacțiunile de pe rețelele sociale și creșterea interesului online, potrivit Repubblica.

1/7 Procida a fost Capitală Italiană a Culturii Foto: pixabay

O insulă mică, dar cu numeroase atracții

Unul dintre principalele avantaje ale Procida este concentrarea obiectivelor turistice într-un spațiu restrâns. Potrivit studiului, insula are 5,4 atracții pe kilometru pătrat, una dintre cele mai mari densități din clasamentul realizat de SIXT.

Turiștii pot vizita Terra Murata, Palazzo d'Avalos și Marina Corricella, pot admira arhitectura mediteraneană și se pot bucura de plajele Chiaia, Chiaiolella și Pozzo Vecchio.

Procida combină astfel patrimoniul istoric cu peisajele maritime și atmosfera unei insule mediteraneene. În această perioadă, temperaturile rămân ridicate, iar maximele ajung la aproximativ 29 de grade Celsius.

Mai puțină expunere pe rețelele sociale

Un alt criteriu important al analizei a fost prezența destinațiilor pe rețelele sociale. Procida înregistrează o medie de 17.815 interacțiuni pentru fiecare postare de pe TikTok și Instagram.

Deși insula este prezentă în mediul online, nivelul de interacțiune este mai redus decât în cazul unora dintre destinațiile italiene cele mai expuse turismului internațional.

Potrivit modelului SIXT, această expunere digitală relativ moderată contribuie la profilul unei destinații încă mai puțin afectate de formele extreme ale supraturismului.

Interesul pentru destinațiile italiene mai puțin aglomerate este, însă, în creștere. Conform datelor prezentate în studiu, căutările Google au crescut cu 576% într-o singură lună. Tendința indică un interes tot mai mare pentru insule, sate și localități mai mici, unde turiștii pot descoperi patrimoniul, gastronomia și peisajele într-un ritm mai liniștit.

Procida a fost Capitală Italiană a Culturii

Clasamentul vine la patru ani după ce Procida a primit titlul de Capitală Italiană a Culturii 2022. Evenimentul a adus insulei o vizibilitate mult mai mare și a contribuit la creșterea interesului turistic.

Tema aleasă pentru acel an a fost „La cultura non isola” („Cultura nu izolează”).

În topul celor mai autentice destinații realizat de SIXT se mai află Vicenza, Gallipoli, Ponza, Erice și Camogli.

Procida rămâne însă pe primul loc, într-un moment în care tot mai multe destinații europene caută soluții pentru a limita efectele turismului de masă.