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Dan Dungaciu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.30

Video Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic

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Într-o singură noapte, un oraș întreg din Italia a fost evacuat de 20.000 de oameni. Un cutremur puternic a declanșat panica generală, iar localnicii au fugit fără să mai apuce să ia aproape nimic. La 15 ani distanță, casele lor au rămas înghețate în timp, cu mesele întinse și obiectele personale încă acoperite de praf.

Orașul din care toți oamenii au fost evacuați Foto: captură video
Orașul din care toți oamenii au fost evacuați Foto: captură video

Orașul Fossa, aflat pe un versant montan, a fost afectat de un seism care a ridicat îngrijorări serioase privind stabilitatea terenului și riscul unor prăbușiri în lanț. În urma evaluărilor de siguranță, autoritățile au decis evacuarea completă a localității, transformând-o peste noapte într-un loc pustiu.

Case rămase ca în ziua plecării Foto: video captură
Case rămase ca în ziua plecării Foto: video captură

Case rămase exact ca în ziua plecării

Imaginile surprinse în prezent de exploratori urbani arată o realitate greu de imaginat: locuințe în care viața pare că s-a oprit brusc. În unele case, mesele sunt încă întinse, iar obiectele din bucătării au rămas exact acolo unde erau în momentul plecării.

În camerele copiilor se mai găsesc jucării, biciclete sau cărucioare abandonate, acoperite de praf. Ferestrele sparte și pereții crăpați arată forța cutremurului, dar și trecerea timpului într-un oraș complet părăsit, potrivit express.

Mobilierul a rămas în casele abandonate Foto: video captură
Mobilierul a rămas în casele abandonate Foto: video captură

„Se simte ca și cum orașul plânge”

Exploratorii care au ajuns în zonă descriu atmosfera ca fiind apăsătoare și greu de suportat.

„Nu glumesc când spun că se simte de parcă orașul însuși este îndurerat. Este o senzație copleșitoare”, a spus unul dintre ei.

Oamenii au lăsat totul în urmă și au plecat Foto: captură video
Oamenii au lăsat totul în urmă și au plecat Foto: captură video
Orașul european care pare desprins dintr-un basm și a devenit una dintre cele mai dorite destinații de city break din Europa

În unele clădiri, structura este atât de afectată încât accesul devine periculos, iar etajele superioare riscă să se prăbușească în orice moment.

Semnele unei evacuări în grabă

Printre cele mai tulburătoare detalii se numără obiectele rămase în urmă: haine pe umerașe, televizoare, ghivece cu flori și calendare deschise la luna aprilie 2009, momentul în care viața orașului a fost complet schimbată.

Orașul este abandonat Foto: captură video
Orașul este abandonat Foto: captură video

Într-un magazin abandonat, rafturile au fost în mare parte golite, însă câteva băuturi au rămas neatins. Unele produse au expirat în același an în care orașul a fost evacuat.

După mai bine de un deceniu de abandon, vegetația a început să invadeze străzile. Crengile și lianele au pătruns prin ferestrele sparte, iar trotuarele sunt fisurate și acoperite de plante.

În centrul localității, liniștea este totală, întreruptă doar de vântul care trece printre clădirile goale.

Exploratorii au comparat atmosfera din oraș cu cea din alte zone afectate de dezastre majore, precum Fukushima, unde evacuările în masă au lăsat în urmă localități întregi abandonate.

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