 „Noua și frumoasa noastră Groenlandă”: Trump anunță operațiuni de explorare a zăcămintelor de petrol, gaze și minerale pe insulă | adevarul.ro
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„Noua și frumoasa noastră Groenlandă”: Trump anunță operațiuni de explorare a zăcămintelor de petrol, gaze și minerale pe insulă

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Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că se pregătesc operațiuni de explorare de amploare pentru identificarea zăcămintelor de petrol, gaze naturale și minerale în Groenlanda.

Trump Groenlanda
Trump anunță ample operațiuni de explorare a zăcămintelor din Groenlanda Foto: FOTO Truth Social / Donald Trump

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump a afirmat că „se pregătesc să înceapă ample operațiuni de explorare a zăcămintelor de petrol, gaze naturale și minerale în noua și frumoasa noastră Groenlandă”, fără a oferi detalii suplimentare.

Președintele american a adăugat că „există experți care susțin că volumul de petrol ușor accesibil este mult mai mare decât cel din aproape orice alt teritoriu din lume”.

Trump a evidențiat și rolul Groenlandei în apărarea Statelor Unite și a Europei, afirmând că „orice atac viitor” asupra SUA ar trebui să traverseze insula cu statut autonom, unde sistemele americane de apărare ar putea intercepta în mod obișnuit drone, rachete sau orice alt tip de armament care ar putea fi conceput în viitor, notează CBS News.

„Ne oferă timp, poziționare și vizibilitate asupra traiectoriilor, așa cum nu există nicăieri altundeva în lume!”, a adăugat Trump.

Anunțul vine la mai bine de patru săptămâni după ce Statele Unite, Groenlanda și Danemarca, statul care administrează teritoriul, au semnat un nou acord de securitate menit să consolideze prezența militară și de securitate americană pe insulă.

Acordul oferă Statelor Unite acces extins la spațiul aerian și la teritoriul Groenlandei. Documentul se concentrează în principal pe utilizarea insulei în scopuri militare, dar face referire și la exploatarea resurselor și la cooperarea în domeniul mineralelor dintre cele două țări, fără a preciza detalii.

Planul permite SUA să extindă baza spațială Pituffik, cea mai nordică instalație militară americană, care funcționează ca sistem de avertizare timpurie în cazul lansării unor rachete. Acordul prevede, de asemenea, posibilitatea ca Statele Unite să înființeze baze suplimentare în zonele cunoscute sub numele de Narsarsuaq și Mestersvig, situate la o distanță de aproximativ 950 de mile (circa 1.529 de kilometri) una de cealaltă.

Oricare dintre cele trei părți poate propune desemnarea unor noi „zone de apărare”, în funcție de necesități, cu condiția obținerii aprobării celorlalte părți.

Acordul nu are o dată de expirare și interzice statelor care nu fac parte din NATO să înființeze baze pe insulă fără acordul părților semnatare.

Încă din primul său mandat, Trump a invocat poziția strategică a Groenlandei ca unul dintre motivele pentru care Statele Unite ar trebui să exercite un control mai mare asupra insulei autonome. El a sugerat chiar cumpărarea teritoriului de la Danemarca sau folosirea forței militare.

Unii experți din industrie consideră că resursele minerale ale Groenlandei au fost explorate doar într-o mică măsură până în prezent, iar costurile de extracție nu au justificat, până acum, investițiile companiilor private.

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